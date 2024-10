Каждый из нас хотя бы раз напевал песни на незнакомых языках, пытаясь подражать их звучанию. Для обычных меломанов это лишь забавное развлечение, но когда с подобным экспериментом выступает знаменитый артист, результат может превратиться в настоящий шедевр. Итальянский певец и актер Адриано Челентано доказал это своей композицией «Prisencolinensinainciusol», ставшей феноменом не только в 1970-х, но и десятилетия спустя. Эта песня — уникальный пример того, что для музыки вовсе не обязательно иметь смысловой текст, чтобы обрести всемирную популярность.

После окончания Второй мировой войны Италия оказалась под сильным влиянием американской культуры. Вступление союзных войск в Рим в 1944 году ознаменовало не только окончание войны, но и начало новой культурной эпохи. Фильмы, музыка и книги из США стали для итальянцев источником вдохновения. С середины 1950-х до начала 1980-х годов Италия переживала настоящий бум заокеанской культуры, что отразилось и на местной эстраде.

В этот период Челентано, один из самых популярных итальянских исполнителей, решил провести музыкальный эксперимент. В 1972 году вместе с супругой Клаудией Мори он записал песню под загадочным названием «Prisencolinensinainciusol». На первый взгляд композиция могла показаться англоязычной, но на самом деле Челентано исполнил ее на вымышленном языке. Этот прием — использование набора бессмысленных звуков, напоминающих английскую речь, — оказался смелым шагом, который выделил песню среди множества других поп-хитов того времени.

Основой «Prisencolinensinainciusol» стала техника глоссолалии — произношение бессмысленных, но звучных слов. По словам самого Челентано, его целью было воссоздать атмосферу американской поп-культуры без использования реального английского языка. Композиция подражает звучанию английской речи, но на деле не имеет никакого перевода или логического смысла.

Вот текст первого куплета:

Uis de seim cius nau op de seim

Ol uait men in de colobos dai

Trrr – ciak is e maind beghin de col

Bebi stei ye push yo oh

Uis de seim cius nau op de seim

Ol uoit men in de colobos dai

Not s de seim laikiu de promisdin

Iu nau in trabol lovgiai ciu gen

In do camo not cius no bai for lov so

Op op giast cam lau ue cam lov ai

Oping tu stei laik cius go mo men

Iu bicos tue men cold dobrei goris

Oh sandei

Кроме того, важной частью песни стал ритмичный речитатив, напоминающий первые попытки рэпа. Хотя в 1972 году рэп еще только зарождался, Челентано интуитивно обратился к этой форме подачи текста. Это делает его песню не только музыкальным экспериментом, но и своеобразным предвестником жанра, который обретет популярность в следующие десятилетия.

Несмотря на свою необычность, поначалу песня не вызвала особого интереса у публики. Почти год «Prisencolinensinainciusol» оставалась в тени, пока в 1973 году Челентано не исполнил ее на итальянском общественном телевидении. Видеозапись выступления, где он танцует вместе с известной танцовщицей Рафаэллой Карра, моментально привлекла внимание зрителей. Вскоре композиция стала хитом в Италии, а затем начала покорять чарты других стран, включая Францию, Бельгию и Нидерланды. К удивлению самого Челентано, песня добралась и до США, где также заняла высокие позиции в хит-парадах.

Интерес к песне со временем угас, и к началу 1980-х годов о ней практически забыли. Однако история на этом не закончилась: спустя десятилетия «Prisencolinensinainciusol» снова оказалась в центре внимания благодаря интернету.

В 2010 году «Prisencolinensinainciusol» неожиданно обрела новую популярность благодаря блогам и социальным сетям. Американский писатель и блогер Кори Доктороу, вдохновленный уникальностью композиции, поделился ею с широкой аудиторией, назвав Челентано «пионером музыкальной инновации». Видеозаписи с концертами певца начали набирать миллионы просмотров на YouTube, а многочисленные ремиксы и каверы от профессионалов и любителей только подогрели интерес.

В 2014 году песня даже появилась в рекламе популярной видеоигры Forza Horizon 2, что укрепило ее статус как культурного феномена. В 2016 году итальянский диджей Бенни Бенасси выпустил ремикс на «Prisencolinensinainciusol». В общей сложности на песню было выпущено около десяти ремиксов.

Хотя текст песни лишен смысла, ее значение выходит далеко за рамки простого развлечения. В интервью Челентано объяснил, что его композиция — это размышление о трудностях общения между людьми из разных культур и языков. Певец хотел показать, что несмотря на внешние различия, музыка способна объединять людей и стирать границы. Особый смысл этой песни заключался в стремлении преодолеть языковой барьер, который часто мешает взаимопониманию.

«Prisencolinensinainciusol» — это уникальный пример того, как музыка может выйти за рамки смыслового содержания и обрести самостоятельную жизнь. Композиция Челентано стала своего рода культурным феноменом, доказав, что для успешного хита не всегда важен осмысленный текст. Спустя десятилетия после своего создания, песня продолжает звучать на концертах, радио и в интернет-пространстве, а ее ритмичность и энергетика находят отклик у слушателей всех поколений.

