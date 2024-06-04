Ford выпустит автомобиль с полным автопилотом в 2026 году

Уже буквально через два года Ford Motor Co. внедрит инновационную технологию, позволяющую водителям отводить свой взгляд от дороги, а также освободить руки от необходимости постоянно держать руль. По крайней мере, таковы намерения Джима Фарли, генерального директора компании.

«Мы прямо на пороге реализации этого» — сказал Фарли в интервью Bloomberg TV 31 мая. «На данный момент мы уже способны регулярно проделывать это с рабочим прототипом, но основная задача заключается в том, чтобы сформировать стоимость, максимально доступную для потребителя, и мы уверены, что сможем справиться с этим достаточно быстро». Кроме того Фарли уверен, что компания сможет достичь необходимых результатов к 2026 году и стать первым автопроизводителем массмаркета, предлагающим подобную автономную технологию 3 уровня.

Смысл автономии третьего уровня заключается в том, что автомобиль берет на себя управление в некоторых ситуациях, позволяя водителю сосредоточиться на других задачах. «Через некоторое время автономия третьего уровня позволит вам просто отвести руки и глаза от дороги на шоссе, превратив ваш автомобиль в своего рода мобильный офис», — отметил Фарли. «Вы сможете вести телефонные конференции и делать множество других дел, пока авто само едет».

Мечты о том, чтобы автомобиль стал похож на рабочее место, все ближе к реализации с такими планами от компании Ford. Достаточно лишь представить: вместо того, чтобы сосредотачивать свое внимание на дороге, вы будете спокойно общаться по телефону, заниматься планированием или даже проводить конференции прямо на ходу.

Да, Ford и другие автомобильные производители, включая General Motors Co., уже предлагают функции вождения с освобождением рук от руля, но при таком режиме вождения применяются устройства слежения за глазами для убеждения в том, что водитель всегда сосредоточен на дороге. Система Ford, названная «BlueCruise», на данный момент находится под чутким наблюдением американских регуляторов безопасности, связанных с предотвращением ДТП. Государственные органы также проводят расследования в отношении Tesla Inc. и других компаний из-за аварий, связанных с их полуавтономными системами автопилотов.

А между тем заявления Фарли появились менее чем через два года после того, как Ford закрыла свое автономное подразделение Argo AI, заявив, что достижение полного автономного вождения оказалось слишком долгосрочной целью.

Плюс Mercedes-Benz в конце прошлого года запустил функцию вождения без сосредоточения взгляда на дорогу в Соединенных Штатах, но она работает только при скоростях ниже 40 миль в час на заранее утвержденных автобанах. Фарли же предполагает, что их система в Ford будет работать на скоростях до 80 миль в час на шоссе, хотя и только при ясной погоде. «Мы уверены, что сможем сделать это только в ясный день», — сказал Фарли. «Сильный дождь и прочие погодные усложнения затруднят вождение на скорости 80 миль в час».

Ford стремится сгенерировать регулярный доход, предлагая водителям подписочные услуги, такие как «BlueCruise». Фарли видит эти высокомаржинальные программные услуги как точку равновесия между периодами экономического роста и спада в автомобильной отрасли. Фарли рассматривает использование полуавтономных функций, таких как автопилот, как стратегию убеждения частных клиентов приобрести программное обеспечение.

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