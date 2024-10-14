В мире изобретателей есть люди, чьи идеи настолько смелы и необычны, что граничат с безумием. Трой Хертубиз (Troy Hurtubise) был именно таким человеком – канадский изобретатель, предприниматель и защитник природы, чья жизнь была полна невероятных приключений и удивительных изобретений.

Трой Хертубиз родился 23 ноября 1963 года в Гамильтоне, Онтарио. Простой, но упорный трудяга, он со временем стал владельцем небольшой свалки, которая обеспечивала ему стабильный доход. Но настоящая страсть Троя заключалась в выживании на природе – он любил путешествовать по диким местам с минимальным снаряжением.

Судьбоносное событие произошло в 1984 году, когда во время одной из таких прогулок на Троя напал медведь по кличке «Старик» – известный в тех местах шатун. Хертубизу удалось спастись, но этот случай оставил глубокий след в его душе. Он поклялся, что однажды выследит «Старика» и победит его в честном поединке, вооружившись лишь ножом боуи.

Чтобы осуществить свою месть, Хертубиз решил создать нечто невероятное – противомедвежий костюм. Используя материалы со своей свалки, он начал работу над проектом, получившим название «Урса» (Ursa). Первые версии костюма были довольно примитивными и напоминали защиту хоккейного вратаря. Но с каждой новой итерацией «Урса» становилась все более совершенной.

Спустя семь лет упорного труда, появился костюм Ursa Mark VI – тот самый, который мы видим на знаменитых видео. Чтобы доказать неуязвимость человека в этой броне, Трой прошел через серию экстремальных испытаний:

Его сбрасывали со скалы;

Избивали дубинками;

18 раз сбивали грузовиком на скорости 50 км/ч;

Он даже стоял в огненной яме (хотя зачем это нужно при встрече с медведем, остается загадкой).

Видео испытаний:

Несмотря на скептицизм биологов и специалистов по медведям, Хертубиз продолжал совершенствовать свое творение. Его упорство привлекло внимание СМИ и кинематографистов. В 1998 году о нем был снят 72-минутный документальный фильм «Проект Гризли», который высоко оценил сам Квентин Тарантино, назвав его «просто фантастикой».

Вот этот фильм:

Завоевав славу создателя противомедвежьей брони, Трой не остановился на достигнутом. В 2007 году он представил миру свое новое изобретение – «Троянский баллистический доспех» (Trojan Ballistics Suit of Armor), предназначенный для защиты солдат.

Этот костюм весом 18 кг был изготовлен из твердого пластика и керамических пластин. Он мог выдерживать попадания пуль с близкого расстояния из пистолетов калибра 9 мм и .357, а также из дробовика 12-го калибра. При испытаниях на броне даже не оставалось заметных вмятин!

Помимо защитных свойств, «Троянский» костюм обладал рядом дополнительных функций:

Магнитные кобуры для пистолетов;

Кобура для ножа;

Экстренный отсек для морфия;

Система вытяжки на солнечных батареях;

Диктофон для записи последних слов (на случай, если костюм все-таки не спасет);

Радиомаячок, который нужно проглотить при попадании в плен.

Хертубиз признавался, что во время работы над костюмом вдохновлялся видеоиграми, особенно серией Halo. Он планировал наладить массовое производство «Троянских» доспехов по цене около 2 000 долларов за штуку, но, к сожалению, так и не смог найти инвесторов для своего проекта.

Помимо защитных костюмов, Трой Хертубиз создал еще несколько необычных изобретений:

Firepaste – термостойкая паста, которая при нанесении на поверхность делала ее устойчивой к экстремально высоким температурам. Хертубиз лично демонстрировал ее эффективность, нанося пасту на маску и направляя на нее пламя газовой горелки с температурой, превышающей температуру на поверхности космического шаттла при входе в атмосферу.

«Ангельский свет» – устройство, которое, по утверждению изобретателя, позволяло видеть сквозь стены, руки и другие объекты. Хертубиз заявлял, что с его помощью мог прочитать номерной знак на машине, стоящей в закрытом гараже. Однако это изобретение вызвало много споров и обвинений в шарлатанстве.

К сожалению, история Троя Хертубиза закончилась трагически. Из-за огромных затрат на разработку своих изобретений он разорился и был вынужден выставить прототип «Троянского» костюма на аукцион eBay. Однако судьба распорядилась иначе – 17 июня 2018 года Трой погиб в автокатастрофе недалеко от своего родного города Норт-Бей.

Несмотря на то, что многие считали Троя Хертубиза эксцентриком и даже сумасшедшим, его вклад в развитие защитных технологий нельзя недооценивать. Его противомедвежий костюм, хоть и не нашел практического применения, стал символом человеческой изобретательности и стремления преодолеть свои страхи.

Работы Хертубиза над «Троянским» костюмом могут послужить основой для создания более совершенных средств защиты для военных и спасателей.

Трой Хертубиз был настоящим мечтателем, который не боялся воплощать в жизнь самые смелые идеи. Его история учит нас тому, что даже самые безумные мечты могут привести к удивительным открытиям, если у вас хватит смелости и упорства идти к своей цели.

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Алексей Дулуб Страстный исследователь мира технологий, увлеченный изучением новейших гаджетов и научных достижений. Очень люблю делиться знаниями и интересной информацией через свои статьи. Гейминг и техноблогинг — это те две вещи, которым посвящаю каждую свободную минуту Задать вопрос