Недавние исследования, проведенные в США, показали, что старение человека не является плавным и постепенным процессом, как принято считать. Это открытие может объяснить всплески здоровья в определенные периоды жизни.

Если вы заметили внезапное появление морщин, болей в суставах или ощущение резкого старения, то для этого может быть научное объяснение. Новые данные указывают на то, что старение происходит как минимум в двух ускоренных фазах.

В исследовании, которое наблюдало за тысячами различных молекул у людей в возрасте от 25 до 75 лет, были выявлены две крупные волны возрастных изменений: примерно в 44 года и снова в 60 лет. Эти результаты могут объяснить, почему в определенные периоды жизни, такие как средний возраст и начало пенсионного периода, увеличивается риск таких заболеваний, как проблемы с опорно-двигательным аппаратом и сердечно-сосудистые заболевания.

«Мы не просто постепенно изменяемся с возрастом. В определенные периоды жизни происходят очень значительные изменения», — говорит профессор Майкл Снайдер, генетик и директор Центра геномики и персонализированной медицины при Стэнфордском университете, ведущий автор исследования. «Как оказалось, середина сороковых — это период резких изменений, как и начало шестидесятых, и это справедливо независимо от того, какие классы молекул мы рассматриваем».

Исследование включало 108 добровольцев, которые сдавали кровь, образцы кала, а также образцы кожи, ротовой и носовой полости каждые несколько месяцев в течение одного до почти семи лет. Ученые анализировали 135 тысяч различных молекул (РНК, белков и метаболитов) и микроорганизмов (бактерий, вирусов и грибов), живущих в кишечнике и на коже участников. Большинство молекул и микроорганизмов не изменялись постепенно и хронологически. Когда ученые искали группы молекул с наибольшими изменениями, они обнаружили, что эти трансформации, как правило, происходили у людей в середине сороковых и в начале шестидесятых лет.

Пик старения в середине сороковых был неожиданным и первоначально предполагалось, что он связан с изменениями в организме женщин в период перименопаузы. Однако данные показали, что подобные изменения происходили и у мужчин в этом возрасте.

«Это указывает на то, что, хотя менопауза или перименопауза могут вносить вклад в изменения, наблюдаемые у женщин в середине сороковых лет, есть и другие, более значимые факторы, которые влияют на эти изменения у мужчин и женщин», — отметил доктор Сяотао Шен, бывший постдокторант медицинской школы Стэнфорда и первый автор исследования, который теперь работает в Наньянском технологическом университете в Сингапуре.

Первая волна изменений затрагивала молекулы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и способностью метаболизировать кофеин, алкоголь и липиды. Вторая волна изменений затрагивала молекулы, участвующие в регуляции иммунной системы, обмене углеводов и функции почек. Молекулы, связанные с процессами старения кожи и мышц, изменялись в обоих временных интервалах.

Ранее проведенные исследования предполагали, что более поздний всплеск старения может происходить примерно в возрасте 78 лет, однако последнее исследование не могло подтвердить это из-за того, что возраст старейших участников составлял 75 лет.

Данный паттерн соответствует предыдущим данным, которые показывают, что риск многих возрастных заболеваний не возрастает постепенно, а резко увеличивается, например, риск развития болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний значительно возрастает после 60 лет. Возможно, некоторые изменения могут быть связаны с образом жизни или поведенческими факторами. Например, изменение метаболизма алкоголя может быть связано с увеличением его потребления в середине сороковых лет, что может быть периодом сильного стресса в жизни.

Эти выводы могут помочь в разработке целенаправленных мер профилактики, таких как увеличение физической активности в периоды более быстрого сокращения мышечной массы, как отмечают авторы исследования.

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