В Великобритании наблюдается тревожный рост бездеятельности молодежи: число людей в возрасте от 18 до 24 лет, не имеющих образования, работы или профессиональной подготовки, выросло почти на четверть с 2022 года и составляет более 870 000 (35%).

Резкий рост безработицы частично был вызван постпандемическим кризисом психического здоровья, который затронул молодежь в Великобритании гораздо сильнее, чем их сверстников в других развитых странах, сообщает Financial Times.

Несмотря на снижение уровня заболеваемости, британская молодёжь не спешит возвращаться к работе. Как показывают данные, многие молодые люди сталкиваются с непреодолимыми препятствиями на пути к трудоустройству — нехваткой необходимых навыков и ограниченным рынком труда.

За последний год уровень неактивности, который определяется как доля людей, не имеющих возможности приступить к работе в ближайшее время или не занимающихся активным поиском, среди молодежи рос более быстрыми темпами, чем среди всей рабочей силы Великобритании.

В то же время в мировой экономике в целом можно заметить тенденции, связанные с безработицей среди молодых людей. Речь идёт о тех, кто остался без работы, но активно ищет её.

Это явление не похоже на предыдущие ситуации, когда уровень участия в рынке труда был низким, например, после финансового кризиса 2008 года. Тогда число молодых людей, оставшихся без работы, резко возросло, в основном из-за стремительного роста безработицы.

Уровень неактивности среди людей в возрасте от 18 до 24 лет превысил 35% за три месяца по февраль 2024 года. Это самый высокий показатель с начала ведения статистики в 1992 году.

Хотя студенты составляют значительную часть неактивной молодежи, стремительный рост бездеятельности указывает на увеличивающееся количество долгосрочных проблем со здоровьем.

В первом квартале 2024 года количество людей в возрасте от 16 до 24 лет, которые были неактивны из-за длительной болезни, достигло 240 700, что на 28 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Это явление является частью более распространённой тенденции, когда ухудшение состояния здоровья ведёт к увеличению числа малоподвижных людей во всех возрастных группах. Однако, в то время как пожилые неактивные работники чаще сталкиваются с физическими недугами, наибольшую угрозу для здоровья молодого поколения представляют проблемы с психическим здоровьем.

Официальные опросы показывают, что каждый пятый подросток в возрасте от 16 до 24 лет, который не получал образования, не работал и не стажировался в прошлом году, страдал от психического расстройства. Ещё 11% сообщили о трудностях в обучении или об аутизме.

Эта тенденция к увеличению бездеятельности совпала с резким ростом числа молодых людей, получающих пособия по инвалидности. За год до июля число новых заявителей в возрасте от 16 до 24 лет увеличилось на 24%. Большинство из них заявляли о тревожности, депрессии и аутизме.

Лица, не получившие высшего образования, наиболее подвержены риску столкнуться с этими пагубными долгосрочными последствиями, поскольку на их долю приходится подавляющее большинство безработной молодежи.

Кристофер Рокс, ведущий экономист Фонда здравоохранения, отметил, что существует очевидная связь между низкой квалификацией и плохим состоянием здоровья.

«Эти молодые люди сталкиваются с риском долгосрочных трудностей в поиске и сохранении работы», — сказал он. «Правительство и работодатели должны действовать на раннем этапе, чтобы предотвратить потерю работы, связанную с состоянием здоровья, поддержать здоровье людей трудоспособного возраста и, в конечном итоге, обеспечить безопасность рабочей силы в будущем».

Особенно остро спад на рынке труда сказался на низкоквалифицированных сотрудниках. За год до сентября количество вакансий для выпускников школ сократилось на 39%, в то время как для всех рабочих мест начального уровня — на 27%.

Джеймс Нив, руководитель отдела обработки данных платформы поиска работы Adzuna, отмечает, что высокая конкуренция на рынке труда и растущие требования к квалификации для рабочих мест начального уровня стали причиной высокого уровня бездеятельности и безработицы.

Он добавляет, что повышение минимальной квалификации позволит избежать увеличения числа лиц, ищущих работу в возрасте до 25 лет.

«Быстрые темпы технологических инноваций стимулируют потребность в работниках с передовыми навыками в таких областях, как искусственный интеллект, наука о данных, кибербезопасность и цифровой маркетинг», — говорит он.

По словам Адзуны, в последние месяцы было больше вакансий начального уровня, требующих наличия степени магистра, чем объявлений о приеме на работу выпускников школ.

Этот растущий спрос на квалификацию высокого уровня, вероятно, будет особенно полезен молодым женщинам, уровень образования которых на дневной форме обучения вернулся к постпандемическим максимумам в последние месяцы.

Однако это увеличило разрыв с их сверстниками-мужчинами, у которых по-прежнему гораздо меньше шансов получить очное образование и почти в два раза выше вероятность остаться безработными.

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Светлана Симагина Журналист по образованию, ценитель мира слов и идей по призванию. Наслаждаюсь красотой во всех формах и проявлениях, будь то грамотно написанный текст, природный пейзаж или уличное искусство. Задать вопрос