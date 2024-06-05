Откуда был взят образ робота Вертера?

Кинематограф в Советском союзе был чуть ли не главным инструментом культуры. Неудивительно, что самые яркие киноперсонажи тут же становились частью фольклора. Вспомним хотя бы бесконечные анекдоты про Чапаева и про Штирлица. Но снимались не только военные, производственные и патриотические фильмы.

Детям куда интереснее и важнее было мечтать о том, что их ждет. Вот почему фантастический фильм «Гостья из будущего» стал настолько популярен. Главные герои: Алиса Селезнева и Коля Герасимов тоже стали частью дворовых игр, а также историй и насмешек. Но больше всех досталось другому персонажу – роботу Вертеру. Правильного героя, ставшего жертвой космических пиратов, почему-то не жалели, а откровенно насмехались над ним. Уж больно Вертер казался странным на фоне таких близких и понятных героев-школьников. Но как вообще возник этот персонаж?

Как появился робот Вертер?

Любимый советскими детьми многосерийный фильм «Гостья из будущего» был снят в 1984 году на основе повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Книга вышла еще в 1978 году и снискала популярность среди подростков. На творческой встрече дети попросили режиссера Павла Арсенова снять фильм именно по этой книге. Сценарий к новому фильму создавал и автор книги, Кир Булычев. И вот тогда-то появился робот Вертер, которого в книге вообще не было.

По сценарию он должен был выглядеть согласно классическим канонам фантастики: металлический корпус, горящие огнями глаза и решетка вместо рта. Однако создатели фильма решили использовать другой образ, сделав Вертера максимально похожим на человека. Это было и проще, да и банально дешевле.

К тому же робот-человек должен был вызывать больше эмпатии, чем умная железка. Актер Евгений Герасимов старался, как мог.

Откуда был взят образ Вертера?

В советское время доступ к иностранному кино, тем более авторскому, был ограничен. И только недавно всплыл интересный факт. Оказывается, в нескольких итальянских фильмах, вышедших перед «Гостьей из будущего» был персонаж, очень уж похожий на нашего Вертера. А один из фильмов вообще был пикантного содержания, что только добавило всей ситуации комизма. Понятно, что массовый зритель в то время о таком заимствовании просто не мог узнать.

В 1978 году на волне интереса к фантастике, как раз после выхода «Звездный войн» Джорджа Лукаса, итальянский режиссер Альфонсо Брешия снял фильм «Война роботов».

Фильм не удивил ни глубиной истории, ни диалогами. Земляне пытались спасти из плена своих ученых, в чем им мешала целая армия роботов. И выглядели эти персонажи очень уж похоже на нашего Вертера. Присутствовал тот же серебристый костюм и светлая прическа каре. Но те роботы были настроены негативно по отношению к человеку, служа его врагам. Да и бегали они вполне себе бодро, не шаркая ногами, как наш уборщик из будущего.



В 1979 году у итальянца вышло продолжение: «Звездная Одиссея». Там робот махал световым мечом — голливудское заимствование очевидно. Брешия решил на этом не останавливаться и в 1980 году вышел очередной его научно-фантастический фильм, «Зверь из космоса». В 1982 году он был перевыпущен с добавлением откровенных сцен с участием порно-актрисы Марины Лотар (настоящее имя Марина Хедман Беллис, прим. ред.) под красноречивым названием «Порно-зверь из космоса». Видимо, фантастика отошла уже на второй план.

Возможно, изначально можно было как-то связать историю робота с итальянской фантастикой – робота перевоспитали талантливые советские ученые. Но после участия этого персонажа в откровенной и запретной для советского зрителя эротике Вертер лишился своей родословной.

Фанатов «Гостьи из будущего» заинтересовало также, почему робот Вертер вообще был таким. Ведь его сложный разум и форма явно были избыточны для уборки помещений. По одной из теорий, ранее Вертер мог быть боевым роботом, что и позволило ему выдержать несколько попаданий из бластера. И снова приходится вспоминать первоначальную, итальянскую, версию робота.

Робот Вертер. Что было дальше?

Надо сказать, что жизнь робота не прервалась с окончанием «Гостьи из будущего». Яркий персонаж заслужил продолжение жизни. Мало того, что он появился в целой череде книг Булычева: «Алиса и чудовище», «Секрет черного камня», «Чулан Синей бороды» и других, так еще и не обошлось без него в фильме «Сто лет тому вперед». На этот раз Вертер предстал в виде летающего дрона с лицом в виде световых индикаторов. А озвучивал этот персонаж сам Федор Бондарчук.

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