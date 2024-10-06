За последние десятилетия на США обрушилось множество разрушительных ураганов, таких как «Хелен», «Катрина», «Сэнди», «Ирма». Одной из особенностей, привлекающих внимание, является их именование: почему эти стихии в настоящее время носят сугубо женские имена? Причины этому явлению уходят в историю метеорологии и связаны с особенностями классификации тропических циклонов.

Цель именования ураганов — избежать путаницы при их идентификации, особенно когда в одном регионе одновременно формируются несколько тропических штормов. Имя урагана легче запоминается и позволяет более эффективно донести информацию до населения. Имена позволяют быстро идентифицировать циклоническую активность в прогнозах погоды, предупреждениях и новостных сообщениях, а также облегчает их документирование.

До появления современной системы классификации ураганов и тайфунов их называли произвольно. Наименования зависели от местности, где бушевала стихия, формы урагана или даже года его происшествия. Так появились такие названия, как «Ураган в Новой Англии», «Большой ураган 1722 года» и «Галвестонский ураган». Часто ураганы именовали в честь святых, например, циклон «Святая Анна» обрушился на Пуэрто-Рико в июле 1825 года. Такой подход был далеко не системным, и метеорологам требовалась более упорядоченная система.

В конце XIX века австралийский метеоролог Клемент Рагг предложил ироничный подход: давать ураганам имена политиков, которые отказывались выделять финансирование на метеорологические исследования. Однако этот эксперимент так и не стал официальным.

Более серьезное изменение произошло во время Второй мировой войны. Американские военные метеорологи активно составляли прогнозы погоды для флота и авиации. Чтобы избежать путаницы, имена тропических циклонов были заимствованы из личного круга военных — имена жен, тещ, сестер и подруг. Есть мнение, что выбор пал на женские имена из-за сравнения характера ураганов с «женским нравом». К концу войны у Национальной метеорологической службы США уже был полный список женских имен, расположенных в алфавитном порядке.

В 1953 году Всемирная метеорологическая организация (ВМО) приняла на вооружение американскую систему и ввела общепризнанную систему именования ураганов и тайфунов женскими именами. Это нововведение позволяло различать тропические циклоны и облегчало работу метеорологов, а также предотвращало путаницу в новостях, прогнозах погоды и штормовых предупреждениях.

Со временем система стала более инклюзивной, и к списку женских имен добавились и мужские — это произошло в 1979 году. С тех пор имена ураганов чередуются по половому признаку: первый ураган года получает женское имя, второй — мужское, и так далее.

Система именования тропических циклонов унифицирована, однако существуют некоторые региональные отличия. Основные правила таковы: ураганы получают имена по алфавиту, при этом чередуются мужские и женские. Например, в 2021 году первый ураган северо-восточной части Тихого океана получил имя «Андрес», а следующий — «Бланка». Кроме того, для присвоения имени ураган должен достичь определенной скорости ветра — как правило, 65 км/ч.

В Атлантическом бассейне действует шесть списков по 21 имени каждый (буквы «Q», «U», «X», «Y» и «Z» не используются из-за сложности подбора имен). Эти списки используются по кругу на протяжении шести лет. Если в течение года образуется больше 21 урагана, метеорологи прибегают к греческому алфавиту, например, «Альфа», «Бета» и так далее. Такой случай произошел в 2020 году, когда за сезон в Северной Атлантике образовалось около 30 ураганов.

Интересно, что греческий алфавит больше не будет использоваться в системе именования циклонов. Это решение было принято в 2021 году на собрании ВМО, так как такие названия, по мнению специалистов, могут отвлекать людей от главного — информации об опасности. К тому же они создают путаницу из-за созвучия многих букв.

Особо разрушительные ураганы навсегда остаются в истории и больше не используются для именования новых штормов. Государства могут запросить исключение имени урагана из списков ВМО, если он нанес значительный ущерб или стал причиной многочисленных жертв. Так произошло с ураганами «Катрина» и «Дориан». Их имена были исключены из списка в 2021 году.

Таким образом, ураганы получили имена людей благодаря историческому развитию классификации тропических циклонов. Система, зародившаяся в военных кругах и адаптированная Всемирной метеорологической организацией, претерпела изменения и теперь включает мужские и женские имена, позволяя чередовать их в алфавитном порядке. Благодаря этой системе идентификация ураганов стала проще и эффективнее, а наиболее разрушительные циклоны навсегда остаются в истории под своими именами, напоминая о своем влиянии и разрушениях.

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