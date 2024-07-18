Что такое баклуши и для чего их бьют?

18 июля 2024 |

Выражение «бить баклуши» часто используется для описания безделья, несерьезного занятия или пустой траты времени. Но что же такое баклуши и почему их битье связано с бездельем?

Что такое баклуши и для чего их бьют?

Почему раньше к словам добавляли букву «С» на конце?

Первоначально, баклуша была заготовкой из дерева, из которой в старину на Руси изготавливали различные предметы быта, такие как ложки и чашки. Этот процесс включал в себя раскалывание деревянных поленьев на чурки, из которых позже мастера вытачивали посуду. Работа по подготовке этих заготовок считалась несложной и поэтому часто поручалась помощникам мастеров, обычно детям или подросткам. Именно отсюда пошло значение выражения «бить баклуши» как символа простой, незатейливой работы.

Что такое баклуши и для чего их бьют?

Однако это не единственная версия происхождения фразеологизма. Современные филологи обнаружили, что в некоторых регионах у слова «баклуша» есть и другие значения. Например, так могли называться небольшие озерца или лужи. В зимний период, когда такие лужи замерзали, дети разбивали лед, получая от этого удовольствие, но занятие это было бесполезным. Отсюда и призыв взрослых: «хватит бить баклуши».

Существуют и другие интерпретации. Например, баклушами могли называться деревянные обрубки, которыми стучали ночные сторожа, обходя территорию. Также есть версия, что баклуша – это такой музыкальный инструмент, напоминающий металлическую тарелку, играть на котором очень просто.

Несмотря на разнообразие версий, большинство ученых все же склоняется к тому, что выражение «бить баклуши» возникло именно из процесса изготовления деревянной утвари. В любом случае выражение «бить баклуши» в современном языке продолжает нести в себе оттенок простой и малозначимой деятельности, в то время как его исторические корни ведут нас в глубь веков, к традициям и обычаям древней Руси и наших предков.

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