Почему гренландские акулы начинают стареть только после 250 лет жизни

30 июля 2024 |

Гренландская акула (Somniosus microcephalus), также известная как полярная акула, является одним из самых удивительных и загадочных обитателей глубин Арктического и Северо-Атлантического океанов. Эти акулы могут достигать длины до 7 метров и веса до 1,5 тонн, что делает их одними из крупнейших представителей семейства акул. Однако наиболее поразительной характеристикой этих существ является их невероятное долголетие.

Гренландская акула

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Сколько живут гренландские акулы?

Гренландские акулы считаются самыми долгоживущими позвоночными на планете, их возраст может достигать 500 лет. Это открытие было подтверждено с помощью радиоуглеродного анализа белков глазных хрусталиков акул, которые формируются при рождении и остаются неизменными на протяжении всей жизни. Исследование, проведенное командой под руководством биолога Юлиуса Нильсена из Копенгагенского университета, показало, что эти акулы достигают половой зрелости примерно в возрасте 150 лет, что подчеркивает их уникальную биологию и медленный темп роста.

Гренландские акулы обитают в холодных водах Арктики и Северной Атлантики на глубинах до 2 200 метров, где температура воды часто опускается ниже нуля. Они известны своей медлительностью, ведь их средняя скорость — 1,6 км/ч, а максимальная — 2,7 км/ч, что вдвое меньше максимальной скорости тюленей. Растут гренландские акулы менее чем на сантиметр в год. Такая медлительность и низкий уровень метаболизма играют важную роль в их долголетии. Исследования показали, что активность ферментов в тканях этих акул остается стабильной на протяжении всей их жизни, что предотвращает процессы деградации и старения, характерные для других животных.

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Недавние исследования направлены на понимание механизмов долголетия гренландских акул, что может дать новые знания о процессах старения и возможных методах их замедления у людей. Анализ метаболической активности показал, что ферменты у этих акул сохраняют свою активность на высоком уровне, даже при изменении температуры окружающей среды. Это может свидетельствовать о потенциальной адаптации этих животных к изменяющимся условиям, вызванным глобальным потеплением. Исследователи также изучают сердце гренландских акул для понимания их устойчивости к заболеваниям, связанным с возрастом. Исследование этих механизмов может иметь прямое отношение к улучшению сердечно-сосудистого здоровья у людей, так как многие сердечные заболевания становятся более частыми и тяжелыми с возрастом.

Несмотря на свою долгую жизнь, гренландские акулы сталкиваются с серьезными угрозами. Они часто становятся случайными жертвами рыболовных сетей и подвергаются охоте ради их печени, богатой жирами. Медленный рост и позднее созревание делают их очень уязвимыми к изменениям окружающей среды и антропогенным факторам. С долгим временем генерации, гренландские акулы имеют меньше шансов адаптироваться к быстроменяющимся условиям среды. Кроме того, повышение температуры мирового океана представляет собой серьезную угрозу для их среды обитания. В связи с этим ученые и экологические организации призывают к усилению мер по защите этих уникальных существ.

Гренландская акула является одним из самых удивительных примеров приспособленности к суровым условиям Арктики и долгожительства. Ее изучение продолжает раскрывать новые тайны биологии и предоставляет ценные знания о процессах старения. Защита этих уникальных существ требует международного сотрудничества и усиления мер по снижению антропогенного воздействия на их среду обитания.

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