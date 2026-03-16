«Вас сопровождают наушники» или «Вас сопровождает аксессуар» — если вы увидели такое уведомление на своем iPhone, не спешите его смахивать. Это может означать, что рядом с вами перемещается чужой Bluetooth-трекер. Разбираемся, что делать и как себя защитить.

Что означает уведомление «Вас сопровождают наушники» или «Вас сопровождает аксессуар» на iPhone

Представьте: вы спокойно идете домой после работы, и вдруг на экране iPhone всплывает уведомление — «Вас сопровождают наушники» или «Вас сопровождает аксессуар [название]». Звучит странно и немного тревожно. Что это вообще значит?

Это означает, что ваш iPhone обнаружил рядом с вами чужое Bluetooth-устройство, которое перемещается вместе с вами в течение продолжительного времени. И это устройство — не ваше. Не ваши AirPods, не ваш AirTag, не ваш аксессуар. Что-то чужое, привязанное к чужому аккаунту Apple, едет с вами по одному маршруту.

Варианты текста уведомления могут быть разные:

«Вас сопровождают наушники» — если iPhone определил устройство как наушники (AirPods или совместимые Bluetooth-наушники).

— если iPhone определил устройство как наушники (AirPods или совместимые Bluetooth-наушники). «Вас сопровождает аксессуар [название]» — если рядом обнаружена Bluetooth-метка (AirTag, Ugreen, Hoco или другой трекер, работающий через сеть «Локатор»).

— если рядом обнаружена Bluetooth-метка (AirTag, Ugreen, Hoco или другой трекер, работающий через сеть «Локатор»). «SmartTag перемещается вместе с Вами» — аналогичное уведомление для трекеров.

Из моего опыта тестирования меток — iPhone иногда ошибочно распознает устройство и может назвать наушниками обычную Bluetooth-метку. Так что не удивляйтесь, если уведомление говорит про наушники, а на деле это трекер.

Это не баг. Это функция безопасности, которую Apple встроила в iOS для защиты от нежелательного отслеживания. И она может в буквальном смысле спасти вас от слежки.

Почему iPhone присылает такое уведомление

Bluetooth-трекеры — штука полезная: повесил AirTag на ключи, бросил метку Ugreen в чемодан — и всегда видишь на карте, где твои вещи. Но у любой технологии есть темная сторона. Кто-то может незаметно подбросить трекер в вашу сумку, карман куртки или автомобиль, чтобы следить за вашими перемещениями. Звучит как сценарий из детектива, но, к сожалению, это реальность. Случаи скрытого отслеживания при помощи AirTag и подобных устройств фиксируются полицией по всему миру.

Apple отнеслась к этой проблеме серьезно. Начиная с iOS 14.5, а затем значительно усилив защиту в iOS 17.5, компания внедрила систему обнаружения нежелательных трекеров. Работает она так:

Ваш iPhone постоянно сканирует окружающие Bluetooth-устройства. Если он замечает, что какой-то чужой трекер (не привязанный к вашему аккаунту Apple) перемещается вместе с вами в течение определенного времени, а его владелец находится далеко — iPhone пришлет предупреждение. Система анализирует маршрут и сопоставляет перемещения: если метка «ехала» с вами из офиса домой, а потом из дома в магазин — это явный повод для тревоги.

Более того, если чужая метка перемещается рядом с вами достаточно долго и ее владелец далеко, трекер может начать самостоятельно издавать звуковые сигналы — даже без вашего участия. Такая дополнительная мера защиты есть, например, в AirTag. Я проверял это лично: оставлял метку AirTag далеко от привязанного iPhone — через некоторое время она действительно начинала пищать сама по себе. То есть даже если вы не заметили уведомление на экране, вы можете услышать подозрительный писк из своей сумки или машины.

Когда это ложная тревога

Прежде чем паниковать, стоит понимать: далеко не каждое такое уведомление означает, что за вами следят. По моему опыту и по отзывам пользователей, ложные срабатывания — не редкость. Вот самые распространенные причины:

Наушники попутчика. Вы ехали в метро рядом с человеком, у которого в кармане лежат AirPods. Вы вышли на одной и той же станции, пошли в одну сторону — iPhone решил, что чужие наушники «сопровождают» вас. Потом человек свернул в другую сторону — и уведомление больше не повторится.

AirTag в общей машине или сумке. Если вы взяли чужую сумку (например, одолжили у друга) или едете в машине, к которой привязан AirTag другого члена семьи — iPhone об этом не знает и воспринимает метку как чужую. Я сам сталкивался с этой ситуацией, когда тестировал метки: привязал трекер к одному iPhone, а ездил с другим — уведомление прилетело через пару часов с отображением подробного маршрута.

Багаж рядом. В аэропорту, в поезде или в автобусе рядом с вами может оказаться чемодан другого пассажира с AirTag внутри. Если вы двигаетесь в одном направлении достаточно долго — iPhone может среагировать.

Трекер на машине, припаркованной рядом. Бывают случаи, когда уведомление приходит потому, что вы регулярно паркуетесь рядом с одним и тем же автомобилем, на котором висит чужой AirTag.

По отзывам пользователей на форумах Apple и Reddit, ложные срабатывания случаются достаточно часто — особенно у тех, кто живет в плотной городской застройке или пользуется общественным транспортом. Но я считаю, что лучше проверить и убедиться, что все в порядке, чем просто проигнорировать реальную угрозу.

Когда стоит насторожиться

А вот ситуации, в которых уведомление нужно воспринимать серьезно:

Уведомление повторяется. Если один и тот же неизвестный трекер «сопровождает» вас второй, третий день подряд — это явный красный флаг.

Маршрут совпадает с вашим домашним адресом. Нажмите на уведомление — откроется карта с маршрутом чужого трекера. Если он «доехал» с вами до дома — это повод для серьезного беспокойства.

Вы слышите подозрительный звук. Если из сумки, автомобиля или кармана доносится периодический писк, которого раньше не было — это может быть чужой трекер, который начал подавать сигнал.

Вы находитесь в ситуации, связанной с конфликтом. К сожалению, Bluetooth-метки иногда используются в случаях преследования бывшими партнерами, при угрозе домашнего насилия или в конфликтных ситуациях. Если вы находитесь в подобной ситуации и получили такое уведомление — отнеситесь к нему максимально серьезно.

Что делать, если вы получили уведомление

Итак, уведомление пришло. Вот пошаговый план действий, который я рекомендую:

1. Нажмите на уведомление. Откроется карта с маршрутом, по которому неизвестное устройство перемещалось вместе с вами. Изучите его: когда трекер начал вас «сопровождать», из какой точки, по какому маршруту двигался. Это поможет понять, где именно метка могла оказаться рядом с вами — в кафе, на парковке, в магазине.

2. Нажмите «Воспроизвести звук». Если трекер поддерживает эту функцию, он издаст звуковой сигнал. Это поможет обнаружить его физически. Прислушайтесь внимательно: проверьте карманы, все отделения сумки, рюкзак, бардачок машины, пространство под сиденьями. Я тестировал эту функцию на AirTag и метках Ugreen — звук достаточно громкий (до 80 дБ), их можно услышать даже из-под одежды.

Важный нюанс: звук воспроизводится не всегда. Некоторые трекеры могут не отреагировать на команду — например, если у них села батарейка или если устройство не поддерживает дистанционное воспроизведение звука.

3. Сделайте скриншоты. Зафиксируйте маршрут, время обнаружения и всю доступную информацию. Если дело дойдет до обращения в полицию, эти скриншоты станут доказательством.

4. Оцените ситуацию. Если вы понимаете, что это ложная тревога (ехали рядом с кем-то в транспорте, взяли чужую сумку) — можно выдохнуть. Если нет — переходите к следующему разделу.

Как найти и отключить чужой трекер

Если вы уверены, что чужая метка подброшена намеренно, нужно ее найти и отключить. За время работы с различными трекерами я хорошо изучил, где их обычно прячут и как быстро обезвредить.

Где искать

Все карманы всей одежды, включая внутренние;

Все отделения сумки, рюкзака, портфеля;

Подкладка сумки (метку можно спрятать между слоями ткани);

Автомобиль: бардачок, под сиденьями, в нишах багажника, за бампером, в колесных арках, под днищем (AirTag в водозащитном чехле вполне может висеть там);

Чехол телефона или ноутбука;

Зонт, папка с документами, пакет с покупками — все, что вы носите с собой.

Как отключить найденную метку

Первым делом, откройте страницу обнаруженной метки в приложении «Локатор». В самом ее низу может находиться кнопка красного цвета «Инструкция по выключению вещи». Нажмите ее для получения информации о выключении трекера.

Но можно обесточить метку и без ознакомления с официальной инструкцией.

Если это AirTag или его аналог, как, например, Ugreen CM520, поверните нижнюю крышку против часовой стрелки и извлеките батарейку CR2032. Готово, трекер обесточен. Я проделывал эту процедуру десятки раз — занимает буквально три секунды.

Если это Ugreen FineTrack Smart Finder: найдите отверстие на корпусе, вставьте иголку или скрепку, откройте крышку батарейного отсека и извлеките батарейку CR2032. Тут чуть сложнее — крышка сидит плотно из-за детской защиты UL4200A, но пара секунд усилия, и она поддается.

Если это трекер с несъемной батареей (например, Ugreen FineTrack Slim): батарейку извлечь не получится. Самый простой способ — выключить устройство, зажав кнопку питания на 5-10 секунд до звукового сигнала. Если кнопки питания на трекере нет — оберните его фольгой или положите в металлическую коробку, чтобы заблокировать Bluetooth-сигнал. В любом случае сохраните трекер как улику и обратитесь в правоохранительные органы.

Если не можете найти метку, но уведомления продолжают приходить — обратитесь в полицию. Покажите им скриншоты маршрута и уведомлений. Это реальное доказательство потенциального преследования, и полиция обязана отреагировать.

Как настроить iPhone для получения уведомлений об отслеживании

Система обнаружения нежелательных трекеров работает автоматически, но для ее корректной работы нужно убедиться, что несколько параметров на вашем iPhone настроены правильно. Рекомендую проверить эти настройки прямо сейчас — это займет минуту, а спокойствие того стоит.

Требования к системе: iOS 17.5 или новее (iPadOS 17.5 для iPad). Если у вас более старая версия — обновите устройство.

Проверьте следующие настройки:

1. Геолокация. Перейдите в «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» → «Службы геолокации» и убедитесь, что они включены.

Затем прокрутите вниз до раздела «Системные службы» и активируйте пункт «Важные геопозиции». Эта функция позволяет iPhone запоминать ваши привычные маршруты (дом, работа) и более точно определять, когда чужой трекер действительно следует за вами, а когда это случайное совпадение.

2. Bluetooth. Перейдите в «Настройки» → «Bluetooth» и убедитесь, что он включен. Без Bluetooth ваш iPhone физически не сможет обнаружить окружающие трекеры.

3. Уведомления об отслеживании. Перейдите в «Настройки» → «Уведомления» → «Уведомления об отслеживании» и активируйте разрешение на показ уведомлений. Если эта настройка выключена — iPhone будет обнаруживать чужие трекеры, но не сообщит вам об этом.

4. Авиарежим. Убедитесь, что авиарежим выключен. В авиарежиме отключается Bluetooth и все беспроводные функции — уведомления об отслеживании в нем не работают.

После проверки всех четырех пунктов ваш iPhone будет полностью готов предупреждать вас о подозрительных трекерах.

Какие устройства могут вызвать уведомление

Система обнаружения нежелательных трекеров на iPhone реагирует на широкий спектр Bluetooth-устройств. Вот список тех, которые я проверял лично, а также тех, о которых известно по документации Apple:

Apple AirTag — оригинальный «яблочный» трекер.

— оригинальный «яблочный» трекер. Сторонние трекеры, сертифицированные для сети «Локатор» (Find My) — Hoco, Ugreen, Chipolo и другие. Я тестировал метки Ugreen — все три модели корректно определяются системой обнаружения.

— Hoco, Ugreen, Chipolo и другие. Я тестировал метки Ugreen — все три модели корректно определяются системой обнаружения. AirPods (все модели) — да, чужие наушники тоже могут вызвать уведомление, если они «едут» с вами достаточно долго.

(все модели) — да, чужие наушники тоже могут вызвать уведомление, если они «едут» с вами достаточно долго. Samsung SmartTag — начиная с iOS 17.5, iPhone обнаруживает и трекеры Samsung.

— начиная с iOS 17.5, iPhone обнаруживает и трекеры Samsung. Tile — аналогично, трекеры Tile тоже детектируются.

— аналогично, трекеры Tile тоже детектируются. Другие Bluetooth-устройства, работающие по протоколу, совместимому с системой обнаружения Apple.

С каждым обновлением iOS Apple расширяет список совместимых устройств. Компания работает совместно с Google над единым стандартом обнаружения нежелательных трекеров, так что в будущем защита станет еще шире.

Работает ли эта защита на Android

Отдельный вопрос, который волнует многих: а что, если у человека Android, а не iPhone? Ведь подбросить AirTag могут кому угодно.

Хорошая новость: Google тоже внедрила систему обнаружения нежелательных трекеров в Android. Начиная с Android 6.0 и обновления Google Play Services, смартфоны на Android умеют обнаруживать чужие AirTag и другие совместимые трекеры. Уведомление приходит аналогичное: «Обнаружен неизвестный трекер, перемещающийся вместе с вами».

Однако, по отзывам пользователей, на Android эта система работает менее надежно, чем на iPhone. Уведомления могут приходить с задержкой, а некоторые модели трекеров определяются не всегда. Apple и Google еще предстоит проделать серьезную работу над кроссплатформенной защитой, но движение в правильном направлении очевидно.

Если у вас Android и вы подозреваете слежку — установите приложение «Tracker Detect» от Apple (доступно в Google Play). Оно позволяет вручную просканировать окружение на наличие AirTag и других трекеров с поддержкой сети «Локатор».

В заключение

Уведомление «Вас сопровождают наушники» или «Вас сопровождает аксессуар» — это не повод для немедленной паники, но и не то, что стоит игнорировать. По моему личному опыту, а также опыту моих знакомых, в большинстве случаев это ложная тревога: чужие AirPods в метро, AirTag в соседнем чемодане, трекер на машине, припаркованной рядом. Но в сети полно реальных рассказов пользователей о нежелательном отслеживании при помощи блютуз-меток.

Главное правило: получили уведомление — проверьте. Нажмите на него, изучите маршрут, попробуйте воспроизвести звук, осмотрите свои вещи. Это занимает пару минут, но может предотвратить серьезные проблемы.

Вопросы и ответы

Я получил уведомление «Вас сопровождают наушники». Это значит, что за мной следят?

Не обязательно. Чаще всего это чужие AirPods, которые случайно «ехали» рядом с вами в транспорте или в толпе. Но если уведомление повторяется несколько дней подряд или маршрут ведет к вашему дому — стоит отнестись к этому серьезно и проверить свои вещи.

Через сколько времени iPhone присылает уведомление о чужом трекере?

Точное время Apple не раскрывает, но по моему опыту и по отзывам других пользователей — от 15 минут до нескольких часов, в зависимости от ситуации. Система учитывает маршрут, расстояние и другие факторы. Если вы просто прошли мимо чужого AirTag на улице — уведомление не придет. Оно появляется, когда чужое устройство перемещается вместе с вами продолжительное время.

Может ли AirTag следить за мной, если у меня Android?

Да, AirTag работает через сеть «Локатор» Apple, которая не зависит от вашего телефона. Но начиная с Android 6.0 смартфоны на Android тоже умеют обнаруживать чужие AirTag. Также можно установить приложение «Tracker Detect» от Apple из Google Play для ручного сканирования.

Можно ли определить, кому принадлежит подброшенный AirTag?

Напрямую — нет. Apple не раскрывает персональные данные владельца трекера обычным пользователям. Но у каждого AirTag есть серийный номер, и правоохранительные органы могут запросить у Apple информацию о владельце через официальную процедуру. Именно поэтому важно сохранить найденный трекер и обратиться в полицию.

Может ли уведомление прийти из-за моих собственных AirPods или AirTag?

Нет. iPhone знает все устройства, привязанные к вашему аккаунту Apple, и не будет присылать уведомления о ваших собственных аксессуарах. Уведомление приходит только о чужих устройствах, привязанных к другому аккаунту Apple.

Apple может посмотреть, где находится мой AirTag?

Нет. Все данные в сети «Локатор» зашифрованы сквозным шифрованием. Apple не имеет доступа к координатам ваших меток и не знает, кому они принадлежат. Доступ к местоположению трекера есть только у владельца (и у тех, с кем он поделился доступом через приложение «Локатор»).

🔥 Смотрите также:

