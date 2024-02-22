Как появилось слово «полтора» и к чему в нем «тора»?

Русский язык не перестает удивлять нас. Мы активно пользуемся в разговорной речи словами, смутно представляя их происхождение. Кажется, что наши предки по какой-то лишь им ведомой причине сложили буквы в какие-то слова и придали им определенный смысл. А за прошедшее время он уже и забылся. Сегодня мы поговорим о слове «полтора», которое означает единичку и еще половину. Вот только если использование частицы «пол-» объяснимо, то что означает то самое «тора» — мало кто знает.

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Очередное странное слово в русском языке означает нецелое число, располагающееся аккурат между единицей и двойкой. Языком математики это одна целая и пять десятых, или 1,5. В повседневной же речи ему нашлось свое название, которым мы активно и пользуемся — полтора.

Это слово можно услышать, где угодно: полтора дня, полтора килограмма, полтора процента, полторы сотни. Мы можем и не замечать, но используем его каждый день десятки раз, настолько уже к удобному «полтора» привыкли. А задумывать о том «коде», который в слово вшит, некогда, да и смысла особого в этом нет. Между тем, это очень необычная история.

Итак, что делает тут частица «пол-» — понятно. Это даже и не приставка, а важная неотделимая часть корня. На уроке русского языка учитель обращает на это внимание. Но если говорить с точки зрения истории формирования слова, то изначально «пол-» было как раз приставкой, которая со временем срослась с корнем. Да и вообще, «пол» долгое время считалось самостоятельным словом, которое означало половинку чего-либо, да и сейчас сохранило такой же смысл.

К чему здесь «тора»?

Но если с названием половины все понятно, то загадочная «тора» требует пояснения. Половина от нее дает те самые 1,5. Логично предположить, что эта «тора» как-то связана с числом три. Интересно, но это предположение ошибочное, как и то, что слово как-то связано со священной книгой иудеев, Торой.

Если окунуться в основы языка древних славян, то там можно найти интересную систему для обозначения дробных числительных. Так, пять с половиной назывались «полъшеста». Нетрудно перевести это на современный язык, как пять с половиной. То есть это пять и еще половинка, что и будет около шести. А «полтретья» — это, как уже понятно, два с половиной. Использование таких слов можно найти и у авторов уже средних веков. Например, у Ломоносова: «Я через полпята года не токмо указанныя мне науки принял…». Великий русский ученый таким образом сообщил, что учился четыре с половиной года.

И в ряду таких слов: полтретья, полпята, полшеста, находится и интересующее нас слово полтора. А загадка его не настолько уж и сложная – просто из него выпала одна буква! И это сразу все объясняет. Слово это изначально звучало, как «полвтора». Другими словами, это единица и половинка, около второго, около двух.

Со временем все эти числительные из нашего языка куда-то ушли, они просто перестали быть нужными. А вот слово «полтора» нашло себе место и активно используется в обычной живой речи. Вполне возможно, что его «травма» с исчезновением буквы «в» сделало слово простым, звучным, но и загадочным, некоей идиомой. Идиомы же в нашем языке живут веками. Например, можно вспомнить еще и фразеологизм «ни два, ни полтора», который относится к некоей нечеткости, отсутствии конкретности или стабильности.

А вот при обозначении времени названия дробных чисел мы все еще используем по старому принципу: полседьмого, полпятого, полвосьмого.