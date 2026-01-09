Каждый год публичные компании приоткрывают завесу финансовой тайны, демонстрируя акционерам, во сколько обходится труд первых лиц. Apple не стала исключением, опубликовав традиционный отчет. Цифры, озвученные в документе, красноречивы: даже на фоне прошлых рекордов пакеты вознаграждения ключевых управленцев впечатляют.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

В центре внимания, как всегда, председатель совета директоров и главный исполнительный директор Тим Кук. Его общий доход за 2025 финансовый год составил 74,3 миллиона долларов. Это немногим меньше, чем годом ранее.

Детализация выплат раскрывает любопытную структуру «зарплаты» одного из самых влиятельных CEO в мире:

Фиксированный оклад остался неизменным — 3 миллиона долларов.

Основную же часть дохода, как и раньше, составили ценные бумаги. Премирование акциями компании принесло Куку 57,5 миллиона долларов.

Бонус по результатам выполнения финансовых целей года добавил к итогу 12 миллионов.

Отдельной строкой идут «прочие компенсации» на сумму $1,76 млн. Эта категория — пожалуй, самый живой раздел отчета. В нее вошли не только взносы в пенсионный план (21 тысяча долларов) или оплата страховки (менее 3 тысяч), но и две существенные статьи.

Первая — почти 888 тысяч долларов на услуги безопасности. Вторая — 790 тысяч за личные перелеты на частном самолете. В документе подчеркивается, что использование частной авиации для всех поездок, включая личные, является требованием совета директоров. Это продиктовано соображениями безопасности и эффективности.

Примечательно, что сам Тим Кук еще десять лет назад заявлял о планах распорядиться своим состоянием. После обеспечения образования племянника он намерен направить средства на филантропию, разработав для этого системный подход.

Доходы других топ-менеджеров Apple, хоть и существенно ниже, чем у Тима Кука, также исчисляются десятками миллионов. Пакеты вознаграждения построены по схожей схеме: скромный оклад, значительные гранты на акции и бонус, привязанный к результативности.

Кевин Парех, финансовый директор: общая компенсация — $22,5 млн.

Кейт Адамс, генеральный юрисконсульт: $27 млн.

Сабих Хан, операционный директор: $27 млн.

Дейдра О’Брайен, старший вице-президент по розничной торговле и кадрам: $27 млн.

Лука Маэстри, бывший финансовый директор, покинувший пост в 2025 году: $15,5 млн.

Эти цифры — не просто констатация фактов. Они являются частью диалога с инвесторами. Годовое собрание акционеров Apple, где эти данные будут официально утверждены, назначено на 24 февраля 2026 года. Компания вновь проведет его в виртуальном формате, предоставив право голоса всем зарегистрированным держателям акций на начало января.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос