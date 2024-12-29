Каким будет новый iPhone 17 (2025): дата выхода, характеристики

В 2025 году может произойти одно из самых масштабных обновлений дизайна iPhone со времён iPhone X 2017 года. Согласно слухам, Apple планирует выпустить совершенно новую модель iPhone 17 с гораздо более тонким корпусом, новым размером дисплея, изменённым дизайном камеры и др. В этом материале я собрала все имеющие на данный момент сведения о базовой модели смартфона Apple 2025 года.

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Общие сведения

В 2025 году Apple традиционно выпустит четыре модели смартфона: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, но вместо iPhone 17 Plus появится совершенно новая версия iPhone 17 с приставкой «Air» или «Slim». От модели iPhone 17 Plus Apple откажется. Слухи о том, чего именно ожидать от нового iPhone, на данный момент противоречивы. Тем не менее, можно рассчитывать, что это будет более тонкий iPhone 17 с 6.6-дюймовым дисплеем. Его можно сравнить с MacBook Air так же, как iPhone 17 Pro – с MacBook Pro.

Поскольку iPhone 17 Pro и 17 Pro Max будут оснащены дисплеями размером 6,3 и 6,9 дюймов, iPhone 17 Air (или Slim) будет находиться ровно посередине между этими двумя моделями по размеру. Apple также может увеличить размер стандартного iPhone 17.

По слухам, iPhone 17 Air получит более узкий динамический остров и одну основную камеру по центру.

Все четыре моделей iPhone 2025 года получат дисплеи с технологией ProMotion с максимальной частотой обновления 120 Гц для более плавного отображения видео-контента и пролистывания. Об этом сообщило уже несколько источников, так что можно сказать, что информация подтверждена. Кроме того, Apple планирует добавить дисплеи с антибликовым покрытием, которое будет противостоять царапинам лучше, чем текущее стекло Ceramic Shield, появившееся в линейке iPhone 16

По крайней мере у одной из моделей iPhone 17 появится кастомный чип Wi-Fi 7 от Apple вместо чипа от Broadcom.

Ниже я подробнее расскажу о предстоящих новинках, основываясь на информации, полученной от авторитетных источников в цепочке поставок Apple. С приближением осени 2025 года слухи будут становиться более точными. Эта статья будет обновляться по мере появления новой информации.

Дизайн

iPhone 17 «Air»

Согласно многочисленным слухам, Apple работает над совершенно новой моделью iPhone, которая должна выйти в 2025 году. Говорят, что смартфон будет «значительно тоньше», чем текущие модели iPhone. Изначально считали, что новая модель должна стать заменой модели iPhone «Plus», но более вероятен вариант, что это будет новая премиальная модель дороже нынешнего iPhone Pro Max (цена которого начинается от 1 199 долларов).

Ходят противоречивые слухи о месте модели «iPhone 17 Air» в линейке iPhone. Аналитик Apple Минг-Чи Куо, например, не считает, что iPhone 17 Air будет дороже или лучше, чем Pro-модели, и его более высокая стоимость на самом деле не имеет смысла. Пока что мы не знаем точно, чего ожидать от нового iPhone. Однако мы знаем, что в 2025 году выйдет новый iPhone, который будет тоньше, чем нынешние модели.

Новая версия iPhone 17 2025 года может называться «iPhone 17 Air» или «iPhone 17 Slim», но точное название Apple пока что не утвердила. Оба названия намекают на более изящный и тонкий дизайн устройства. Для модели M4 iPad Pro с диагональю экрана 12,9 дюймов Apple уменьшила толщину более чем на миллиметр, в результате чего получилось самое тонкое устройство, которое Apple выпустила на сегодняшний день. В 2025 году ожидается такой же ход касательно дизайна.

Мы не знаем подробностей о том, насколько тонким будет новый iPhone, но, согласно источникам из Кореи, у Apple возникли проблемы с созданием максимально тонкого устройства из-за аккумулятора, поэтому теперь смартфон не такой тонкий, как планировала Apple изначально.

Толщина аккумулятора iPhone 17 Air, по-видимому, составит чуть менее 6 мм, поэтому сам iPhone должен быть немного толще. Самый тонкий iPhone, который Apple выпустила на сегодняшний день, – это iPhone 6 толщиной 6,9 мм, а iPhone 17 Air должен быть ещё тоньше. Аналитик Джефф Пу предположил, что толщина нового iPhone составит около 6 мм, но издание The Information пишет, что она составит от 5 до 6 мм.

Для сравнения, толщина iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max составляет 8,25 мм. Если Apple сохранит такую же толщину для моделей iPhone 17 Pro, то iPhone 17 Air будет на 2,25 мм тоньше.

Что касается размера, iPhone 17 Air будет находиться где-то между iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. По разным слухам, Apple остановилась на размерах дисплея 6,55 дюймов, 6,6 дюймов и 6,65 дюймов. Дисплей «Air» будет меньше, чем у iPhone 17 Pro Max, но больше, чем у 17 Pro.

Основная камера устройства будет перенесена из верхней левой части iPhone в центр устройства. Расположение камеры описывается как «большой выступ модуля камеры по центру» на задней панели устройства.

У iPhone 17 Air может быть уменьшенный вырез экрана для фронтальной камеры, а благодаря этому и более узкий динамический остров. Аналитик Apple Минг-Чи Куо считает, что динамический остров останется прежнего размера, но он согласен с тем, что у смартфона будет всего одна основная камера.

Аналитик Джефф Пу также считает, что устройство будет оснащено одной основной камерой с разрешением 48 мегапикселей, но он не упомянул о новом расположении объектива.

Поскольку на нижней рамке устройства не будет места для динамика, предполагается, что он будет только один – в верхней части. Современные iPhone от Apple оснащены двумя динамиками – один сверху, другой снизу.

Минг-Чи Куо считает, что у уменьшенного в размерах iPhone 17 будет титаново-алюминиевый корпус, при этом Apple использует титан более высокой концентрации, чем у нынешних iPhone Pro. Предполагается, что главным преимуществом нового устройства станет дизайн, а не его внутренние характеристики.

iPhone 17

Apple будет продавать тонкий iPhone 17 Air вместе со стандартным iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Модель iPhone 17 Plus в следующем году не выйдет. Компания решила отказаться от данной модели из-за низкого спроса.

Apple может изменить размер дисплея стандартной модели iPhone 17 в 2025 году. У iPhone 17 может быть 6,3-дюймовый дисплей вместо 6,1-дюймового, благодаря чему по размеру смартфон станет как модель iPhone 16 Pro. Размеры дисплеев в линейке составят 6,3 дюйма (стандартная модель), 6,6 дюймов (тонкая модель «Air»), 6,3 дюймов (Pro) и 6,9 дюймов (Pro Max).

Дисплей

Дисплеи линейки iPhone 17 станут значительно лучше благодаря нескольким изменениям, включая новое покрытие и функции с моделей Pro на стандартных моделях.

ProMotion и всегда включенный дисплей

Частота обновления 120 Гц ProMotion несколько лет была доступна только на моделях iPhone Pro, а в 2025 году технология может появиться на всей линейке iPhone 17. Благодаря технологии ProMotion у стандартных моделей появится ещё и всегда включенный дисплей.

Apple будет использовать панели из низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO) для всех моделей iPhone 17, что позволит добавить на них технологию ProMotion благодаря более высокой энергоэффективности. Всегда включенный дисплей будет отображать время, виджеты и уведомления. На моделях Pro данная функция уже доступна начиная с iPhone 14 Pro.

Технология ProMotion позволяет автоматически устанавливать частоту обновления экрана от 1 Гц до 120 Гц в зависимости от использования устройства. Высокая частота обновления 120 Гц обеспечивает более плавное пролистывание экрана и отображение видеоконтента.

Прочное покрытие

Согласно слухам, у линейки iPhone 17 появится антибликовый дисплей, который будет лучше противостоять царапинам, чем стекло Ceramic Shield у текущих моделей.

Процессор

Смартфоны Apple 2025 года не получат 2-нанометровых чипов TSMC следующего поколения, но ожидается, что технология чипа A19, вероятно, будет основана на усовершенствованном 3-нанометровом процессе. Обычно Apple каждый год обновляет iPhone, используя более быстрые и эффективные чипы.

Ожидается, что у iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будет чип A19 Pro, а у iPhone 17 и iPhone 17 Air – стандартный чип A19.

TSMC работает над своим техпроцессом N3P, массовое использование которого должно начаться в конце 2024 года. Эту технологию Apple будет использовать для линейки iPhone 17. По сравнению с более ранними версиями 3-нм чипов, чипы N3P обеспечивают более высокую производительность и плотность транзисторов.

ОЗУ (RAM)

У более дорогих моделей iPhone 17 может быть 12 ГБ оперативной памяти, в то время как стандартная iPhone 17 и iPhone 17 Air, вероятно, будут оснащены 8 ГБ ОЗУ. 12 ГБ оперативной памяти – это на 4 ГБ больше, чем у моделей iPhone 15 Pro, а 8 ГБ оперативной памяти – на 2 ГБ больше, чем у стандартных моделей iPhone 15.

Аналитик Apple Минг-Чи Куо считает, что 12 ГБ ОЗУ будут доступны только на iPhone 17 Pro Max, а у других моделей будет 8 ГБ RAM. Аналитик Джефф Пу предположил, что у iPhone 17 Air будет 8 ГБ ОЗУ, а у модели iPhone 17 Pro – 12 ГБ ОЗУ.

Модем 5G от Apple

Модель iPhone 17 Air должна стать одной из первых моделей iPhone с 5G-модемом производства Apple. Для всех других моделей линейки компания использует модемы от Qualcomm.

Слот для SIM-карты

Apple уберёт физический слот для SIM-карты с iPhone в большем количестве стран в следующем году, но пока что неизвестно – в каких. Начиная с iPhone 14, слота для SIM-карты не было в США, но он остаётся в других странах.

Возможно, только у iPhone 17 Air не будет слота для SIM-карты из-за того, насколько тонким будет смартфон.

Wi-Fi 7

Apple добавила технологию Wi-Fi 7 на модели iPhone 16, но для линейки iPhone 17 компания может использовать собственный чип Wi-Fi 7.

Согласно аналитику Минг-Чи Куо, по крайней мере у одной из моделей iPhone 17 будет чип Wi-Fi 7 от Apple. Аналитик Джефф Пу считает, что такой чип будет у моделей iPhone 17 Pro.

Камера

Все модели iPhone 17 будут оснащены 24-мегапиксельной фронтальной камерой с шестиэлементным объективом, что станет значительным улучшением по сравнению с текущей 12-мегапиксельной селфи-камерой. Большее количество мегапикселей обеспечивает более детализированные и чёткие изображения при обрезке.

Ожидается, что стандартная модель iPhone 17 получит двойной модуль камеры, как в iPhone 16, тогда как iPhone 17 Air будет оснащён 48-мегапиксельной основной камерой с одним объективом.

Стандартные модели iPhone 17 и iPhone 17 Air не получат функции 5-кратного зума.

Цена

Аналитики считают, что iPhone 17 Air займет место в иерархии между обычным iPhone 17 и моделями iPhone 17 Pro. Цены на iPhone 17 и iPhone 17 Air будут начинаться от $799 и $899 соответственно.

Дата выхода iPhone 17

Линейка iPhone 17 должна выйти в сентябре 2025 на замену моделям iPhone 16 2024 года.

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Светлана Симагина Журналист по образованию, ценитель мира слов и идей по призванию. Наслаждаюсь красотой во всех формах и проявлениях, будь то грамотно написанный текст, природный пейзаж или уличное искусство. Задать вопрос