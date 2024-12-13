iPhone 17 получит горизонтальное расположение камер, как в Google Pixel

Дизайн задней панели iPhone с квадратным блоком камеры, впервые представленный в линейке iPhone 11 в 2019 году, уже кажется немного устаревшим. Возможно, в Apple уже пришли к такому же выводу, и в 2025 году мы увидим новый дизайн в линейке iPhone 17.

12 декабря на китайской платформе Weibo известный инсайдер с ником Digital Chat Station опубликовал информацию о том, что одна из версий iPhone 17, а именно модель Air/Slim, о которой ходят слухи, будет оснащена горизонтальной камерой в стиле Google Pixel. В сообщении также был представлен рендер iPhone 17 с камерой, расположенной горизонтально в верхней части корпуса.

У Digital Chat Station неплохой, хотя и не безупречный послужной список инсайдов, так что, как бы странно ни выглядела эта утечка, ее нельзя оставить без внимания.

Кроме того, также на Weibo было размещено изображение предполагаемой рамки одной из версий смартфона линейки iPhone 17. Как сообщается, фотография была получена от источника из китайской цепочки поставок.

Изображение выше, в свою очередь, подтверждается информацией издания The Information, опубликованной в конце ноября. В частности, сообщалось, что задняя панель ‌iPhone 17‌ получит «алюминиевый прямоугольный корпус камеры, а не традиционный из стекла». В то же время, для обеспечения возможности работы беспроводной зарядки, нижняя часть устройства останется по-прежнему стеклянной.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто