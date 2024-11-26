Начиная с 2025 года, Apple увеличит количество стран, в которых iPhone будет продаваться без лотка для физической SIM-карты. На данный момент смартфоны Apple, которые не поддерживают физические SIM-карты формата «nano-SIM», продаются только на территории США.

Эта информация была опубликована в статье The Information, посвящённой новому смартфону от Apple под названием «iPhone 17 Air», который будет представлен в сентябре 2025 года. По слухам, толщина этого смартфона составит примерно 5,5–6 мм, что сделает его самым тонким iPhone в истории. Возможно именно из-за толщины этого устройства Apple решила отказаться от использования физических SIM-карт.

Напомним, что начиная с iPhone 14, все модели смартфонов Apple, которые созданы для рынка США, не имеют лотка для SIM-карты. Эти устройства могут работать только посредством eSIM. С тех пор, а именно с 2022 по 2024 год, каждый iPhone, выпущенный для других регионов, кроме США, оснащался как физической SIM-картой, так и поддержкой eSIM.

Основная причина, по которой Apple внедрила eSIM только в США, связана с местными законами, регулирующими идентификацию пользователей в других странах. Например, в Китае — очень важном для Apple рынке, операторы связи не поддерживают eSIM в смартфонах. Вполне возможно, что власти Китая ослабят политику использования eSIM для iPhone, так как это было сделано для Apple Watch и iPad. Если же этого не произойдет, то скоре всего iPhone 17 Air будет недоступен в Китае.

По мнению Apple, использование eSIM-карт более безопасно по сравнению с физическими SIM-картами — их невозможно извлечь из украденного или потерянного смартфона. Кроме того, многие операторы и сервисы позволяют оформить eSIM удаленно, что избавляет от необходимости посещать офисы операторов в каждой стране во время вашей деловой поездки или в период путешествий. Еще одним преимуществом eSIM является то, что вы можете установить в iPhone до восьми eSIM-карт и легко переключаться между ними (одновременно могут работать только две).

О том, будут ли лишены лотков для физических SIM-карт другие модели линейки iPhone 17, в отчете The Information не сообщается.

Пользуясь случаем поделюсь своим опытом использования eSIM в iPhone. Я являюсь владельцем iPhone 14 Pro, выпущенного для рынка США. Мой телефон работает через eSIM от белорусского оператора МТС-Беларусь. В течение трех лет, кроме Беларуси, я подключал и использовал eSIM в России, Грузии, Турции, Польше, Германии и Чехии. При этом я пользовался как услугами местных операторов, так и сервисом Airalo. Впечатления от работы eSIM остались только положительные. Кстати, если при регистрации или оформлении покупки eSIM в сервисе Airalo (доступно более 200 стран) вы примените мой код DZMITR4152, то получите скидку в $3.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Автор более 5000 статей и инструкций. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос