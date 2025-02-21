19 февраля Apple прекратила продажи iPhone SE 3 (2022) и представила новый смартфон — iPhone 16e, который станет преемником линейки SE в бюджетном сегменте. Данная модель привлекает внимание продвинутыми функциями, которые она делит с моделями-флагманами, но в то же время обладает протеречивой ценой, которую трудно назвать бюджетной.

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Одной из главных особенностей iPhone 16e является поддержка функций Apple Intelligence. Смартфон умеет генерировать изображения и эмодзи, помогать писать и исправлять текст, распознавать объекты и текст через камеру и многое другое.

Кроме того, iPhone 16e обладает рядом других преимуществ, которые делают его привлекательным выбором для широкого круга пользователей. Смартфон оснащён мощным процессором, который обеспечивает быструю и стабильную работу устройства, а также поддержку всех современных функций. Он также имеет яркий и чёткий OLED-дисплей, который позволяет наслаждаться контентом в высоком качестве.

Ниже рассмотрим iPhone 16e более подробно.

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Позиционирование iPhone 16e в линейке

Анонсировав новый iPhone 16e, Apple сразу же сняла с продажи модели iPhone SE третьего поколения и iPhone 14. Если сравнивать iPhone 16e с моделями SE предыдущих поколений, у нового смартфона компромиссов гораздо меньше. Взять только мощный процессор, 8 ГБ оперативной памяти и поддержку инновационных функций Apple Intelligence.

Впервые бюджетная модель iPhone работает на таком же мощном процессоре, что и основная модель линейки.

Несмотря на доступность, iPhone 16e практически не уступает по качеству и функционалу более дорогим моделям. Он является отличным выбором для тех, кто ценит качество, производительность и инновационные возможности. Тем не менее, поддержкой MagSafe, некоторыми функциями камеры и ещё парочкой функций придётся пожертвовать.

iPhone 16e – отличный вариант для тех, кто всю жизнь пользовался смартфонами на Android, а теперь хочет попробовать перейти на iOS. Не потратив относительно много денег, вы получите все основные преимущества смартфонов Apple.

Дизайн

Дизайн новой модели выглядит вполне современно и соответствует дизайну текущей линейки iPhone 16. Различия, которые сразу же бросаются в глаза, это всего одна основная камера у iPhone 16e и устаревшая «чёлка» — вырез на экране под Face ID, как в iPhone 14.

Тем не менее, выглядит смартфон довольно премиально благодаря качественным материалам корпуса и современным решениям. К примеру, у iPhone 16e появилась «Кнопка действия» и разъём USB-C вместо Lightning.

К сожалению, выбор цветовых решений для этой модели ограничен только белым и чёрным вариантами. Рамка смартфона сделана из алюминия, сзади у него обычное стекло, а спереди – с покрытием Ceramic Shield.

У смартфона появилась система Face ID вместо сканера отпечатка пальца на кнопке «Домой», так что Apple официально больше не продаёт смартфоны с Touch ID.

Справа у iPhone 16e кнопка питания и блокировки, слева – две кнопки громкости и новая кнопка «Действие». Над экраном и на нижней грани находятся микрофон и стереодинамики.

Вывод: внешне iPhone 16e напоминает iPhone 14, но с одной основной камерой, как в iPhone XR.

Размеры и вес

Габаритные размеры iPhone 16e полностью повторяют iPhone 14. В длину iPhone 16e 146,7 мм, в ширину – 71,5 мм, а в толщину – 7,8 мм. Весит смартфон 167 граммов (iPhone 14 легче на 5 граммов).

Для сравнение также приведем размеры iPhone 16:

Длина: 147,6 мм

Ширина: 71,6 мм

Толщина: 7,8 мм

Вес: 170 г

Корпус и цвета

Корпус нового iPhone 16e состоит из алюминиевой рамки, которая разделяет стеклянную заднюю панель и экран. Края у смартфона плоские, как и у других современных моделей iPhone.

В плане цветовых вариантов выбор совсем небольшой. Apple решила выпустить новую модель только в классических белом и чёрном цветах.

Ёмкость накопителя

iPhone 16e доступен с тремя вариантами ёмкости – на 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Apple удвоила количество базовой ёмкости на смартфоне, а это значит, что компания больше не продаёт смартфоны с ёмкостью на 64 ГБ.

Учитывая, что только функции Apple Intelligence занимают в системе больше 7 ГБ, изменение весьма положительное.

Защита от воды и пыли

Смартфон защищен от воды и пыли степенью IP68. Это значит, что устройство можно погружать на глубину до 6 метров в течение 30 минут. Более дорогой iPhone 16, например, защищён той же степенью стандарта. Понятное дело, что вы вряд ли решите купаться со своим iPhone, но зато можете быть уверены, что брызги воды ему не навредят.

Дисплей

Дисплей iPhone 16e полностью повторяет экран iPhone 14. Это 6,1-дюймовый Super Retina XDR дисплей. Поскольку Apple использовала для смартфона OLED-дисплей, получается, что компания больше не продаёт модели iPhone с LCD-дисплеем.

Разрешение дисплея составляет 2532 на 1170 пикселей, т.е. 460 пикселя на дюйм. Он поддерживает технологию HDR, True Tone, расширенную цветовую гамму и другие современные технологии. Контрастность экрана iPhone 16e составляет 2,000,000:1. Дисплей iPhone 16e не такой яркий, как у iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Максимальная типичная яркость достигает 800 кд/м2, а пиковая – 1 200 кд/м2. Яркость iPhone 16 — 1 000 кд/м² и 2 000 кд/м², соответственно.

У дисплея есть олеофобное покрытие, благодаря которому на нём не так сильно заметны следы от пальцев.

Процессор и производительность

Возможно, главное преимущество новой бюджетной модели заключается в том, что работает смартфон на продвинутом процессоре A18, как модели iPhone 16 и 16 Plus. Однако, в iPhone 16e используется урезанная по графике версия чипа A18, а именно 4-ядерный GPU вместо 5-ядерного в iPhone 16. Это может быть заметно в «тяжелых» графических приложениях.

В остальном же это такой же мощный чип с 6-ядерным CPU (2 ядра производительности и 4 ядра эффективности). У чипа 16-ядерный Neural Engine, что тоже уравнивает его с моделями-флагманами.

Производительность центрального процессора iPhone 16e на 50% выше, чем у iPhone 12 и на 80% выше, чем у iPhone 11.

Более того, благодаря чипу A18 смартфон поддерживает набор функций Apple Intelligence. Впервые искусственный интеллект Apple доступен в настолько недорогом устройстве. Напомним, что Apple Intelligence не поддерживает даже стандартный iPhone 15, только модели Pro.

Модем Apple C1

iPhone 16e оснащен новым модемом Apple C1, который является первым модемом сотовой связи, разработанным компанией Apple самостоятельно.

Apple C1 включает в себя модем 4G и 5G, а также поддерживает подключение к спутникам и GPS. По заявлению производителя, C1 примерно на 25% более энергоэффективен по сравнению с модемами от Qualcomm, которые устанавливаются в другие модели iPhone.

Автономность и зарядка

iPhone 16e выделяется среди всех 6,1-дюймовых смартфонов Apple своей рекордной автономностью. По данным Apple, этот смартфон может воспроизводить видео до 26 часов, аудио – до 90 часов. У iPhone 16 эти показатели составляют 22 часа и 80 часов соответственно. Такому впечатляющему результату устройство обязано благодаря внедрению модема Apple C1, который является самым энергоэффективным решением в истории бренда.

В отличие от других актуальных моделей iPhone, которые по-прежнему используют модемы Qualcomm, iPhone 16e оснащён собственной разработкой Apple. Благодаря этому он обеспечивает высокую производительность при минимальном энергопотреблении.

iPhone 16e поддерживает быструю проводную зарядку, которая может зарядить его с нуля до 50% всего за полчаса. Для этого нужно использовать адаптер питания мощностью 20 Вт и выше, но вот покупать его придётся отдельно.

Стоит отметить и тот факт, что теперь у бюджетного смартфона разъём USB-C для зарядки, передачи данных и возможностей расширения. На iPhone SE третьего поколения был устаревший разъём Lightning.

Смартфон поддерживает медленную беспроводную зарядку по стандарту Qi первого поколения мощностью 7,5 Вт. Однако здесь нельзя не отметить некоторое разочарование: iPhone 16e не получил поддержку технологии MagSafe, что ограничивает возможности использования соответствующих аксессуаров. Владельцам, желающим использовать магнитные чехлы или другие устройства линейки MagSafe, придется приобрести специальный чехол с магнитной поддержкой.

Также iPhone 16e не получил поддержку беспроводной зарядки по стандарту Qi2.

Камеры

iPhone 16e — единственный актуальный смартфон от Apple с одинарной задней камерой, и хотя у него такой же 48-мегапиксельный широкоугольный объектив, как у iPhone 16, некоторых функций съемки этот смартфон лишен.

Основная камера iPhone 16e предлагает базовый, но функциональный набор возможностей, основанный на 48-мегапиксельном сенсоре Fusion с диафрагмой ƒ/1.6. Она оснащена только одним объективом с поддержкой 2-кратного увеличения (цифровой зум 10×). Отсутствие телеобъектива исключает оптическое приближение, а недоступность сверхширокоугольного модуля ограничивает возможности для пейзажной и макросъемки. Кроме того, единственный объектив не позволяет создавать пространственные фото и видео.

Основные технологии, такие как True Tone, Photonic Engine, Deep Fusion и Smart HDR 5, присутствуют в основной камере iPhone 16e. Однако устройство не поддерживает продвинутые функции нового поколения, включая улучшенный портретный режим с управлением фокусом и фотографические стили съемки второго поколения, (присутствует поддержка фотографических стилей первого поколения).

Примеры фото, снятых на iPhone 16e:

Что касается видео, то iPhone 16e поддерживает запись 4K Dolby Vision видео с частотой кадров 24, 25, 30 или 60 в секунду. Также доступна съёмка 1080p Dolby Vision с частотой кадров 25, 30 или 60 в секунду и 720p Dolby Vision с 30 кадрами в секунду.

Также смартфон поддерживает пространственное аудио и стереозапись. Система умеет подавлять шум ветра на видео. Кроме того, есть функция «Audio Mix» (Аудиомикс), которая позволяет управлять громкостью звуковых дорожек после записи.

Однако другие передовые видеовозможности, такие как режим «Киноэффект», режим «Экшен» и макровидеосъемка, остались эксклюзивными особенностями флагманских устройств.

Фронтальная камера (12 Мп с диафрагмой ƒ/1.9) iPhone 16e практически идентична той, что установлена в iPhone 16, за исключением некоторых продвинутых функций: здесь нет поддержки режима «Киноэффект», фотографических стилей съемки второго поколения и точного управления глубиной резкости для портретных фотографий. Вместе с тем базовый функционал остается на уровне, обеспечивая качественные селфи и видеозвонки.

Датчики и кнопки iPhone 16e

С бюджетной модели исчезла кнопка «Домой» со сканером отпечатка пальца, её заменила система Face ID. К сожалению, датчики расположены в устаревшей «чёлке» на экране, а не на динамическом острове, как на современных моделях. Видимо, так Apple решила разграничить модели.

Как я уже отмечала, для зарядки и передачи данных у смартфона теперь разъём USB-C вместо Lightning.

У iPhone 16e появилась «Кнопка действие», к которой можно привязать различные действия. Она заменила традиционный переключатель беззвучного режима. Более того, к кнопке даже можно привязать функцию «Visual Intelligence», которая наделяет камеру способностью распознавать объекты и сцены, предоставляя пользователю релевантную информацию об окружающем мире.

Например, направив камеру на здание ресторана, вы получите доступ к его рейтингу, меню и другим полезным данным прямо на экране устройства. Данная функция интегрируется в работу камеры через специальную кнопку управления, делая взаимодействие максимально удобным и интуитивным.

Однако стоит отметить, что технология «Visual Intelligence», как и другие функции «Apple Intelligence», пока не поддерживает русский язык. По информации от компании Apple, его добавление не планируется даже к 2025 году, что ограничивает возможности использования технологии для русскоязычных пользователей. Тем не менее, для международных путешествий или работы с англоязычным контентом функция может стать настоящим помощником.

На моделях iPhone 16 Visual Intelligence привязана к контроллеру камеры.

Помимо этого, смартфон обладает полноценным набором современных датчиков, включая гироскоп, акселерометр, датчик освещённости, барометр и датчик приближения. Снизу у смартфона расположены микрофоны и динамик.

Комплект поставки iPhone 16e

Как и все современные модели, комплект поставки iPhone 16e щедростью не отличается. В комплекте со смартфоном идёт только кабель USB-C для зарядки, а вот адаптер уже придётся покупать отдельно.

Технические характеристики (таблица)

Технические характеристики iPhone 16e Цвета Черный, белый Ёмкость﻿ 128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ Размеры и вес Размеры:

146,7 мм × 71,5 мм × 7,8 мм



Вес: 167 г

Комплект пост﻿авки

iPhone 16e

Зарядный кабель USB-C (1 метр)

Дисплей 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR

Разрешение: 2 532 × 1 170 пикселей при 460 ppi

HDR

Wide color (P3)

True Tone

Haptic Touch

Контраст: 2 000 000 : 1

Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев

Яркость: максимальная - 800 нит, пиковая (HDR) - 1 200 нит.

Устойчивость к брызгам, воде и пыли IP68 (максимальная глубина 6 метров до 30 минут) в соответствии со стандартом IEC 60529 Чип Чип A18 6-ядерный процессор с 2 производительностью и 4 ядрами эффективности

4-ядерный графический процессор

16-ядерный нейронный движок Камера 48 Мп, 26 мм, диафрагма ƒ/1,6, оптическая стабилизация изображения, поддержка фотографий сверхвысокого разрешения (24 Мп и 48 Мп)

Также включает телефото: 12 Мп, 52 мм, диафрагма ƒ/1.6.



Цифровой зум до 10x

Крышка линз из сапфирового стекла

Адаптивная вспышка True Tone

Deep Fusion

Smart HDR 5

Портретный режим с контролем фокуса и глубины резкости

Портретное освещение с шестью эффектами

Ночной режим

Панорама (до 63 Мп)

Фотографические стили первого поколения

Live Photo

Продвинутая коррекция красных глаз

Автоматическая стабилизация изображения

Геотегирование фотографий

Форматы захвата изображений: HEIF и JPEG Видеозапись Запись видео 4K Dolby Vision со скоростью 24 к/с, 25 к/с, 30 к/с и 60 к/с

Запись видео 1080p Dolby Vision со скоростью 25 к/с, 30 к/с и 60 к/с

Запись видео 720p Dolby Vision со 30 к/с

Поддержка замедленного видео с частотой 1080p со скоростью 120 к/с и 240 к/с

Замедленное видео со стабилизацией

Ночной режим Time-lapse

Видео QuickTake

Оптическая стабилизация изображения

Цифровой зум до 6x

Вспышка True Tone Автофокус

Стабилизация видео в кинематографическом режиме (4K, 1080p и 720p)

Съемка 8-мегапиксельных фотографий во время записи видео 4K

Видеоформаты записи: HEVC и H.264

Пространственное аудио и стереозапись

Уменьшение шума ветра

Аудиомикс Камера TrueDepth

(фронтальная камера) 12-мегапиксельная камера

ƒ/1.9 диафрагма

Автофокус

Вспышка Retina Flash

Deep Fusion

Smart HDR 5

Портретный режим с контролем фокуса и глубины резкости

Портретное освещение с шестью эффектами

Animoji и Memoji

Ночной режим

Фотографические стили первого поколения

Live Photos

Коррекция объектива

Автоматическая стабилизация изображения

Запись видео 4K Dolby Vision со скоростью 24 к/с, 25 к/с, 30 к/с или 60 к/с

Запись видео 1080p Dolby Vision со скоростью 25 к/с, 30 к/с или 60 к/с

Поддержка замедленной съемки в 1080p при 120 к/с

Замедленное видео со стабилизацией

Ночной режим Time-lapse

Видео QuickTake с частотой до 4K со скоростью 60 к/с в Dolby Vision

Стабилизация видео в кинематографическом режиме (4K, 1080p и 720p)

Пространственное аудио и стереозапись Сотовая связь и беспроводные технологии 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 NFC с режимом считывания SIM﻿-карта Nano-SIM и eSIM Датчики﻿ Face ID

Барометр

Гироскоп с высоким динамическим диапазоном

Акселерометр

Датчик приближения

Двойные датчики внешней освещенности Зарядка и возможности расширения Разъем USB-C с поддержкой:

Зарядки

USB 2 (до 480 Мбит/с)

Питание и аккумулятор Воспроизведение видео: до 26 часов работы Воспроизведение видео (потоковое): до 21 часов работы Воспроизведение звука: до 90 часов работы



Беспроводная зарядка Qi мощностью до 7,5 Вт



Возможность быстрой зарядки:

примерно за 30 минут заряжается до 50% с адаптером мощностью 20 Вт



Цена и выводы

Новый iPhone 16e стоит от 599 долларов в США за модель со 128 ГБ ёмкости. За вариант на 256 ГБ придётся заплатить 699 долларов, а на 512 ГБ – 899 долларов. Смартфон всё ещё занимает место бюджетной модели в линейке, только в этот раз компромиссов крайне мало.

iPhone SE 3 стоил от $429.

Новая модель предлагает больше возможностей, но Apple полностью заменила бюджетный SE на 16e, убрав стартовую цену в 429 долларов. Теперь минимальная стоимость iPhone у Apple — $599, что заметно выше многих Android-среднячков. Однако уверена, что не все клиенты, готовые потратить $429, согласятся с ценой в $599. Это эксперимент Apple: прибыльность от продажи более дорогих устройств меньшему количеству пользователей против большего объёма продаж дешёвых моделей.

Если стратегия оправдается, бюджетный сегмент останется закрыт для Apple. В противном случае может вернуться что-то вроде iPhone SE. Результат этого эксперимента определит будущую политику компании в области недорогих смартфонов.

В целом, iPhone 16e – мощный современный смартфон с отличным набором функций за свои деньги. Скорее всего, данная модель станет популярной среди пользователей. По крайней мере, iPhone 16e в некоторых аспектах выглядит более выгодной покупкой, чем iPhone 15, который продается дороже на $100.

iPhone 15 стоит на $100 дороже, чем iPhone 16e с таким же объёмом памяти.

Время автономной работы iPhone 15 при воспроизведении видео на шесть часов меньше, чем у iPhone 16e.

iPhone 15 не поддерживает Apple Intelligence, а iPhone 16e — поддерживает.

iPhone 15 оснащён чипом Apple A16 Bionic и 6 ГБ оперативной памяти для многозадачности. iPhone 16e, в свою очередь, оснащён чипом Apple A18 и 8 ГБ оперативной памяти.

Видео презентации iPhone 16e

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Светлана Симагина Журналист по образованию, ценитель мира слов и идей по призванию. Наслаждаюсь красотой во всех формах и проявлениях, будь то грамотно написанный текст, природный пейзаж или уличное искусство. Задать вопрос