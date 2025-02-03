Если стандартные напоминания не подходят вам для уведомлений о разовых событиях, запланированных на несколько дней или месяцев вперед — будь то встречи, экзамены, поездки или важные звонки — и вы предпочитаете использовать будильник, то в этой статье я расскажу как это сделать.

Установка будильника на определенную дату может быть полезной в различных ситуациях, когда нужно не забыть о важном событии или задаче. Например, вы планируете ранний вылет в отпуск. Рейс назначен на 6 утра через две недели. Чтобы не проспать и без особой спешки добраться до аэропорта, вам необходимо поставить будильник на 3 утра именно на эту дату.

Но, как известно, будильник в стандартном приложении «Часы», даже при помощи Siri, не позволяет поставить будильник больше, чем на день вперед. Тем не менее, есть несколько способов обойти это ограничение. Ниже я расскажу о них.

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Используйте опцию «Повтор» в приложении «Часы» (максимум на 7 дней вперед)

В приложении «Часы» нельзя ставить будильники на определенные даты, но зато можно устанавливать повторяющиеся будильники. К примеру, если сегодня понедельник, вы можете установить звуковой сигнал на четверг или воскресенье.

1. Откройте приложение «Часы» на iPhone и выберите вкладку «Будильники».

2. Нажмите значок плюс (+) в правом верхнем углу и выберите время для своего будильника.

3. Нажмите опцию «Повтор» и выберите день, в который должен прозвучать звуковой сигнал.

Например, «Каждый четверг».

4. Теперь нажмите «Название», введите текст для своего напоминания и при желании выберите подходящий звук в разделе «Мелодия».

5. Выберите звук для будильника и нажмите кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу.

Основной недостаток этого способа заключается в том, что после первого использования повторяющийся будильник необходимо обязательно отключить. В противном случае он будет повторяться снова через неделю.

Кроме того, при использовании функции «Повтор» вам придётся самостоятельно рассчитывать дату или использовать календарь, так как в настройках этой функции указаны только названия дней.

Для добавления оповещения на более дальний период, чем 7 дней, придется использовать приложения «Календарь», «Напоминания» или сторонние варианты.

Установка будильника в приложении «Календарь» на iPhone

Чтобы добавить мероприятие со звуковым оповещением в приложение «Календарь», нажмите значок плюс (+) в правом верхнем углу экрана для создания события. Перейдите на вкладку «Событие», введите название для будильника, настройте дату и время.

Затем выберите пункт «Напоминание» → «В момент события» и нажмите «Добавить» в правом верхнем углу экрана.

Звук «Аккорд», установленный по умолчанию для напоминаний календаря, вероятно, не очень подходит для сигнала на будильник. Чтобы его поменять, зайдите в приложение «Настройки» → «Уведомления» → «Календарь» → «Звуки» и выберите другой рингтон. К сожалению, стандартный выбор ограничен лишь короткими звуками.

Установка звукового оповещения в напоминании

Для установки звукового оповещения через напоминания, повторите те же шаги, что и выше, но на экране добавления события вверху выберите вкладку «Напоминание».

Главными неудобствами этого способа являются:

стандартные звуковые сигналы, используемые для оповещений в программе «Календарь», очень короткие. Вы можете легко их пропустить.

если на вашем iPhone используется бесшумный режим, то вы не услышите звук установленного оповещения, тогда как звук будильника в приложении «Часы» будет звучать в любом случае.

Использование стороннего бесплатного приложения-будильника для iPhone

В App Store имеется множество приложений-будильников, которые помогут вам пробуждаться под прекрасные звуки или даже будут заставлять вас решать задачи при пробуждении. Однако, опробовав несколько популярных, я могу порекомендовать лишь один — «Midnight Alarm Clock». Это бесплатное приложение позволяет устанавливать будильники на любую дату и имеет множество других полезных настроек.

Но главная причина выбрать это приложение в качестве основного будильника — его надежность. Даже если вы полностью отключите звук, закроете это приложение с установленным будильником, выгрузите его из памяти, включите бесшумный режим или перезагрузите iPhone, этот будильник сработает в любом случае! На это способен далеко не каждый будильник из App Store — множество других приложений запрещают перезагрузку, требуют, чтобы приложение всегда работало в фоне и без использования режима энергосбережения. «Midnight Alarm Clock», в свою очередь, лишен всех этих недостатков и работает так же безотказно, как и стандартный будильник в приложении «Часы», гарантируя, что вы никогда не пропустите важное событие.

1. Скачайте и запустите приложение Midnight Alarm Clock на своем iPhone или iPad.

2. Пролистайте ознакомительные карточки и нажмите «Continue», а затем выберите «Разрешить», чтобы разрешить приложению отправлять уведомления, и, наконец, «Finish».

3. Нажмите на вкладку с изображением шестеренки и перейдите в раздел «General». Здесь установите переключатель «24-Hour Time» в положение «Включено», для того чтобы настройка будильника производилась в 24-часовом формате.

4. Перейдите на вкладку «Alarms» и коснитесь области с надписью «No Alarm» или значка плюс (+) для создания будильника на определенную дату.

5. Установите время и нажмите «Schedule», затем выберите «Specific Date» и укажите нужную вам дату. Чтобы сохранить изменения, вернитесь назад на предыдущий экран.

6. Обязательно (!!!) включите опцию «Critical Alert» и нажмите «Разрешить». Так будильник сработает, даже когда устройство заблокировано или в режиме фокусирования / «Не беспокоить».

7. Выберите мелодию для будильника в меню «Sound». Здесь можно добавить песню на звонок будильника из приложения «Музыка» или использовать звуковой файл (mp3 или wav) из приложения «Файлы». В секции «Ring Duration» вы можете указать длительность воспроизведения сигнала будильника (по умолчанию 3 минуты).

При включении параметра «Snooze» во время срабатывания будильника появится одноименная кнопка, аналогичная кнопке «Отложить» в стандартном будильнике. Она позволяет отключить будильник на 9 минут (время настраивается).

Кроме того, в приложении «Midnight Alarm Clock» имеется меню «Mission», в котором собраны различные действия, которые должен будет совершить владелец iPhone для того, чтобы отключить сигнал будильника.

8. Настройте громкость будильника и другие опции, а затем нажмите «Save».

Выводы

Раньше, когда мне нужно было установить оповещение о важном событии, я использовала комбинацию напоминаний и будильников. Сначала я настраивала уведомление в календаре (или напоминание) за сутки до предполагаемой даты. Затем я устанавливала разовый будильник в приложении «Часы» на нужный момент в течение следующих 24 часов. Однако теперь, с появлением приложения «Midnight Alarm Clock», я могу отказаться от прежней схемы в пользу более удобного универсального решения. Это надежное бесплатное приложение позволяет установить будильник на определенную дату без лишних действий.

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Светлана Симагина Журналист по образованию, ценитель мира слов и идей по призванию. Наслаждаюсь красотой во всех формах и проявлениях, будь то грамотно написанный текст, природный пейзаж или уличное искусство. Задать вопрос