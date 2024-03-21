Мало кто сомневается в том, что новый iPhone 16 будет представлен в сентябре 2024 года. Пока можно лишь предполагать, каким будет новый яблочный смартфон. Но помимо наблюдения за общими тенденциями последних лет самые любопытные изучают отчеты о цепочках поставок комплектующих, пытаясь найти в них нужные следы. Конечно, до осени все может измениться. Мы же попытаемся на основе уже имеющихся утечек и слухов представить, каким же будет iPhone 16.

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Модельный ряд iPhone 16

Едва ли что-то заставит Apple отойти от двухуровневой системы позиционирования своих устройств. Все так же будет представлена пара практически идентичных iPhone 16 и iPhone 16 Plus, отличающаяся размером экрана и пара iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max с уже куда более явными отличиями. Ожидается также, что у моделей Pro увеличится размер экрана. У iPhone 16 Pro диагональ будет 6,27 дюйма, а у iPhone 16 Pro Max – 6,85 дюйма. Это ожидаемо приведет и к увеличению веса, высоты и ширины устройства, а вот толщина его должна остаться неизменной. Зато модели iPhone 16 без приставки Pro сохранят свои размеры.

Слухи о появлении некоей модели Ultra ходят давно. Она могла бы получить еще лучшую камеру, еще лучший дисплей и, возможно, даже более мощный процессор. Однако таким слухам уже несколько лет. И едва ли Apple вдруг решит добавить в модельный ряд суперфлагман, к тому же в раннем коде iOS 18 о нем нет никаких упоминаний – там только стандартные четыре модели. Но если новинка и появится, то именно iPhone 16 Ultra станет самым крупным смартфоном в ряду с диагональю экрана в 6,9 дюйма.

Дизайн iPhone 16

Apple уже тестирует несколько вариантов дизайна для своих iPhone 16. Для младших моделей пока выбор остановился на вертикально расположенной системе камер с выступом блока в форме овала. В предыдущих моделях использовался квадратный выступ для размещения модулей по диагонали. Но на этот раз Apple решила уменьшить выступ камер за счет нового расположения объективов. Такое вертикальное положение не использовалось со времен iPhone 12, но оно вернется, чтобы давать возможность записи видео для Apple Vision Pro. В выступе расположатся широкоугольная и сверхширокоугольная камеры. Микрофон будет находится рядом с линзами, а вспышка разместится на задней панели, сбоку от выступа.

Возможное увеличение размеров экрана будет сопровождаться и сокращением толщины рамок. У поставщиков дисплеев имеется технология BRS (ультратонкой рамки), которая позволит реализовать это, причем для всех четырех моделей iPhone. Проблема такого решения в перегреве, но это, кажется, уже и решено. Улучшенная технология применяется у всех трех поставщиков дисплеев для iPhone: Samsung, LG, BOE.

Планируется заменить кнопку отключения звука на левой стороне iPhone «Кнопкой действия». Таким образом базовые модели iPhone 16 получат такую же кнопку, как и модели iPhone 15 Pro.

А кнопки регулировки громкости расположатся ниже «Кнопки действия».

А на правой стороне устройства появится новая кнопка захвата, которая расположится на месте антенны mmWave предыдущих моделей. На это место будет удобно нажимать, когда смартфон находится в горизонтальной ориентации. А антенна mmWave переместится в iPhone 16 в левую нижнюю часть.

За исключением нового вертикального расположения камер, «Кнопки действия» и кнопки захвата модели iPhone 16 сохранят дизайн предыдущего поколения. Очертания формы и размеры корпуса измениться не должны.

Новые кнопки

Появление «Кнопки действия» в iPhone 16 – ожидаемый шаг, ее возможности уже хорошо известны, благодаря iPhone 15 Pro.

А вот дополнительная кнопка захвата на стороне кнопки питания – это интересно. Ожидается, что клавиша эта будет механической, а не сенсорной. Инсайдеры сообщают, что этот элемент сможет реагировать на давление и прикосновение.

С помощью кнопки пользователи iPhone смогут увеличивать и уменьшать масштаб, проводя по ней влево или вправо, фокусировать легким нажатием и запускать запись более сильным нажатием. И эта кнопка может появиться сразу для всех четырех моделей iPhone 16, чтобы улучшить возможность съемки фото и видео.

Конечно, есть сомнения в том, что Apple два года подряд будет добавлять в свой iPhone новые кнопки. Но смартфон активно используется для съемки фото, так что акцент на этот сценарий за счет появления новой аппаратной клавиши кажется разумным шагом.

Face ID и Touch ID

Долгие годы ходили слухи о том, что Touch ID вот-вот вернется в iPhone. Наконец, об этом перестали говорить. Инсайдеры уверяют, что решение Face ID с распознаванием лиц, пусть и не идеальное, но показало себя неплохо и Touch ID не вернется в модели 2024 года.

Для идентификации пользователя по-прежнему будет использоваться Face ID с массивом датчиков под вырезом дисплея iPhone. Есть слухи, что Apple сможет спрятать эти компоненты под экран, что не снизит точность и безопасность Face ID. Технологически уже возможно спрятать и селфи-камеру под дисплей, но это повлияет на качество фотографии. Пока же планы создать полностью цельный дисплей без вырезов и рамок относятся к 2026 или 2027 году.

Но не стоит упрекать Apple в застое в деле внедрения биометрии. В очках дополненной реальности Apple Vision Pro используется технология Optic ID, которая сканирует радужную оболочку пользователя.

Пока непонятно, появится ли когда-нибудь эта технология на iPhone или останется эксклюзивом портативного устройства.

Качество экрана в iPhone 16

В OLED-панелях iPhone 16 может быть использована технология микролинз, которая позволит как повысить яркость, так и снизить энергопотребление. Массивы микролинз VLA используют однородный рисунок из миллиардов линз панели, чтобы уменьшить внутреннее отражение. А отраженный свет повышает воспринимаемую яркость без необходимости потреблять для этого энергию. Стоит ожидать от новых OLED-дисплеев лучшей энергоэффективности.

Ожидается, что технология ProMotion для увеличения частоты обновления экрана до 120 Гц не появится в базовых iPhone 16. До 2025 года эта возможность будет оставаться эксклюзивом более дорогих моделей Pro.

Чипы и аппаратная начинка в iPhone 16

Согласно техническим утечкам все четыре модели iPhone 16 получат один и тот же чип А18, выполненный по технологии 3 нм. Но Apple сделает на его основе A18 и A18 Pro за счет отключения или объединения модулей. Этот чип нового поколения может получить обновленный Neural Engine со значительно большим числом ядер. Такое улучшение благотворно повлияет на производительность искусственного интеллекта и машинного обучения.

Модели iPhone 16 могут получить новую систему охлаждения для борьбы с перегревом. Apple работает над графеновой тепловой системой для новых смартфонов, причем модели Pro получат еще и металлический корпус аккумулятора для улучшения рассеивания тепла. Графен имеет более высокую теплопроводность, чем используемая в предыдущих моделях iPhone медь.

Базовые модели iPhone 16 могут получить 8 Гб оперативной памяти, что на 2 Гб больше, чем было у iPhone 15. В результате все 4 модели будут иметь одинаковый объем памяти.

Ожидается, что модели iPhone 16 Pro получат модем Qualcomm Snapdragon X75, лучше и эффективнее работающий с 5G. Он лучше агрегирует частоты, занимая при этом на четверть меньше места и потребляя на 20% меньше энергии. К тому же X75 поддерживает стандарт 5G Advanced с улучшением работы за счет функций искусственного интеллекта и машинного обучения. Так что iPhone 16 Pro могут получить возможность подключения к 5G Advanced. А вот в базовых моделях iPhone 16 будет использоваться модем X70, как и в iPhone 15. И хотя Apple работает над разработкой собственного модема, едва ли он будет готов к моменту выхода новых iPhone. По мнению аналитиков дата его выхода на рынок – 2025 год.

По мнению аналитиков iPhone 16 Pro получат поддержку совсем новой сетевой технологии Wi-FI 7, которая обеспечит скорость не менее 30 Гбит/с, но может достигать и 40 Гбит/с. Wi-Fi 7 использует частоту 320 МГц, поддерживая технологию квадратурной амплитудной модуляции QAM. Это позволяет добиться скоростей в 2,4 раза больше, чем в Wi-Fi 6 при сохранении того же числа антенн. С Wi-Fi 7 повысится как скорость передачи данных, так и надежность работы, уменьшатся задержки. А вот базовым моделям iPhone 16 достанется улучшение до Wi-Fi 6E с поддержкой частоты в 6 ГГц. Сейчас эта технология есть только в iPhone 15 Pro.

Порт USB-C окончательно забронирует себе место в линейке iPhone, уход с Lightning произошел еще в прошлом году. Но можно ожидать повышения скорости работы порта в базовых iPhone 16.

В iPhone 16 должен улучшиться и микрофон. Он понадобится для сопровождения Siri при работе с улучшенным искусственным интеллектом. Микрофон получит улучшенную водонепроницаемость и лучшее соотношение сигнал/шум. Это в конечном счете должно хорошо прокачать и персонального ассистента Apple.

Камеры iPhone 16

Ожидается, что модели Pro получат улучшенный 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив для улучшения результатов съемки в условиях недостатка света. Скорее всего, здесь тоже будут объединяться 4 пикселя в 1 для повышения качества снимка. Это позволит делать более четкие фото в режиме 0.5х и при съемке макро, также улучшится пространственный захват видео и портретный режим.

Основная камера получит гибридный объектив из 8 частей с двумя стеклянными элементами и шестью пластиковыми, улучшения достанутся и телеобъективу. Ожидается, что обе модели Pro получат в 2024 году телеобъектив с 5-кратным увеличением, технология не будет ограничена лишь крупным Pro Max. Также iPhone 16 Pro Max может получить супертелеобъектив, камеру-перископ со значительным увеличением оптического зума. Это камера с фокусным расстоянием более 300 мм, тогда как текущий имеет фокусный эквивалент в 77 мм. Так что, если слухи окажутся точными, iPhone 16 Pro Max сделает значительный рывок в области зума.

Аккумулятор iPhone 16

Есть основания считать, что в iPhone 16 Pro будет использована технология многоярусного аккумулятора. Это приведет к увеличению его емкости и увеличению срока службы. Такие батареи уже широко используются в электромобилях и в медицинских устройствах, но в смартфонах их пока еще нет.

Батарея нового типа может получить более быструю проводную зарядку на 40 Вт, а также MagSafe на 20 Вт. Еще в ноябре в Сети появилось фото предполагаемого аккумулятора iPhone 16 Pro с новым дизайном, разъемом и емкостью 3 355 мАч.

Цена iPhone 16

Цены на компоненты стандартных моделей iPhone 15 были на рекордно высоком уровне, увеличившись на 16% относительно моделей iPhone 14. Но тогда Apple сама компенсировала возросшие производственные затраты на новую линейку. А вот при выпуске iPhone 16 компании, скорее всего, придется повысить цену, чтобы еще больше не снижать свой доход.

Текущие цены на линейку iPhone 15 в США:

iPhone 15 — от $799

iPhone 15 Plus — $899

iPhone 15 Pro — от $999

iPhone 15 Pro Max — $1199

Дата выпуска iPhone 16

До сентября 2024 года не стоит ждать точной даты анонсы новых смартфонов. Но по мере приближения к осени будет появляться все больше слухов, как о времени выхода iPhone 16, так и об их характеристиках. Вероятно, презентация линейки iPhone 16 состоится в конце сентября (начале октября) 2024 года.

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