Разговор по телефону – простой и чуть ли не самый распространенный способ обмена информацией. И по окончании беседы некоторые факты хочется зафиксировать. В разговоре мы формируем планы, даем обещания, называем суммы, делаем напоминания. По завершении разговора, все это может быстро исчезнуть из памяти. Далеко не у всех есть возможность пользоваться блокнотом и в ходе беседы фиксировать нужные факты. Чаще всего человеку приходится вспоминать, что же именно было сказано в ходе давно уже прошедшей беседы. А ведь может случиться и так, что одна из сторон разговора просто не вспомнит часть разговора или данное обещание. В таком случае очень пригодится возможность записать телефонный звонок.

Запись разговора позволит сохранить не только информацию, которая может забыться. Аудиозапись беседы может служить доказательством данных обещаний — человек может забыть, что говорил, или утверждать, что такого не заявлял. Также запись поможет зафиксировать поступающие угрозы. Да и наши суды принимают аудио в качестве материала для подтверждения позиции одной из сторон. Так что при регулярном ведении телефонных бесед и переговоров функция их записи становится очень необходимой.

Есть ли на iPhone встроенная функция записи звонков?

Эта функция всегда требовалась пользователям, казалось, что смартфоны способны в этом помочь. Некоторые производители телефонов на Android стали встраивать в свои оболочки инструмент для записи разговоров. В конце концов сама компания Google осознала, что противиться прогрессу смысла нет. Начиная с Android 9, эта функция стала частью операционной системы.

К сожалению, Apple так и не решилась на подобный шаг. Объясняется это политикой конфиденциальности. Более того, компания блокирует такую возможность даже в приложениях других разработчиков. Конечно, эту ситуацию как-то может решить джейлбрейк, но в последнее время к нему прибегают все реже, сами действия становятся все сложнее, да и iOS защищена все лучше и лучше от такого взлома. В результате рабочие варианты взлома предназначены в основном для разработчиков и бета-тестеров, использование таких инструментов несет повышенный риск получить нерабочее устройство.

Как можно записывать звонки на iPhone с помощью специальных устройств?

Если задаться целью решить вопрос с записью разговоров на iPhone, то быстро в поле зрения попадут специальные устройства, позволяющие реализовать такую функцию.

Записывающие гарнитуры

Гарнитуры могут быть подключены к iPhone как беспроводным способом (Bluetooth), так и с помощью кабеля Lightning или через разъем 3,5 мм в старых моделях. Такие устройства представляют собой обычные наушники с микрофоном, подключенные кабелем к управляющему модулю. Внутри него находится накопитель для хранения аудио и устройство захвата звука.

Одна кнопка модуля запускает запись, другая же может служить для ответа на звонок. Такие гарнитуры обычно имеют боковые клавиши регулировки громкости и разъем для подключения к компьютеру с целью передачи накопленных данных. При подключении к ПК вы увидите обычный похожий на флешку накопитель с данными.

Вариантов таких устройств на рынке не так и много, из-за их необычной специализации, но они есть, например, на AliExpress. Эти устройства в целом решают поставленную задачу, они обеспечивают высокое качество записи и как-бы то ни было, условно компактные. С такими гарнитурами нет необходимости искать или устанавливать дополнительные приложения. Но и недостатки у них имеются. Обычно внутри не так много памяти, что ограничивает объем хранимых разговоров, да и дополнительное устройство для iPhone все же требуется. А ведь далеко не всем нужна гарнитура.

Подключаемый аппаратный рекордер

Устройства такого рода подключаются к iPhone или с помощью кабеля, или напрямую в разъем Lightning/Type-C. Примером может служить рекордер PhotoFast All in One.

На сам iPhone устанавливается приложение – спутник, а потом нажатие всего лишь одной кнопки на аппаратном устройстве позволяет запустить запись разговора. Объем памяти рекордера можно расширять с помощью карт microSD.

Польза устройства в том, что оно может писать как телефонные звонки, так и звонки из мессенджеров: WhatsApp, Telegram, Skype и других. К диктофону можно подключить через 3,5-мм разъем наушники и прослушивать записи без использования смартфона. На устройстве имеются клавиши регулировки громкости и запуска воспроизведения. Конечно же, есть возможность работы с записями и через приложение.

Такое устройство тоже обеспечивает отличное качество записи, а за счет синхронизации с облаком и смен карты памяти объемы хранимой информации очень велики. Но сама по себе такая конструкция выглядит громоздкой, ведь рекордер должен быть постоянно подключен к iPhone. Да и снова эта схема требует дополнительного устройства.

Можно ли записывать телефонные разговоры на iPhone в приложении?

Как видно, аппаратные модули не очень-то и удобны из-за своей громоздкости и необходимости докупать дополнительное устройство. Так и хочется найти все же какое-то программное решение. И задачу записи телефонных разговоров может решить приложение «REKK Call Recorder», о котором мы расскажем подробнее.

Как записать телефонный звонок на iPhone при помощи приложения «REKK Call Recorder»?

Главная функция «REKK Call Recorder», которая и привлекает внимание к этому приложению – аудиозапись телефонных бесед. На первый взгляд это кажется невозможным, ведь Apple не разрешает такого делать! Разработчики нашли легальный и оригинальный способ – использовать функцию конференц-связи. Ее надо предварительно активировать у своего оператора, чтобы запись звонков в «REKK Call Recorder» заработала. Чаще всего такая возможность есть и в большинстве случаев эта услуга предоставляется бесплатно.

Для записи звонков создается конференция между звонящим, отвечающей стороной и сервисным номером.

Сервисный номер — это номер телефона «третьей» стороны, которая не имеет ограничений со стороны iOS. Именно на этот номер и производится запись разговора, доступная в качестве аудио-файла на iPhone с установленным приложением «REKK Call Recorder». Фактически для осуществления записи телефонного звонка вызов сначала производится на сервисный номер, к которому при помощи функции конференц-связи добавляется звонок на номер вызываемого абонента.

Вот подробная инструкция по записи звонков на iPhone:

1. Для начала потребуется включить на смартфоне возможность конференц-связи. Каждый оператор имеет свою инструкцию на данную тему. Вот, например, как это можно сделать в МТС.

2. Следующим шагом будет установка приложения. Само оно присутствует в App Store и может быть бесплатно установлено.

3. Запустите приложение «REKK Call Recorder» с оплаченной подпиской (годовая подписка составляет всего 999 рублей) и зарегистрируйте свой номер телефона. Для этого потребуется ввести непосредственно номер, получить код подтверждения и ввести его.

4. Перейдите во вкладку «Настройки» и выберите раздел «Сервисный номер».

5. Установите сервисный номер в соответствии с регионом, который вы используете для связи.

В случае, если отображаемый по умолчанию регион не соответствует фактически используемому, то откройте приложение «Настройки» на iPhone, перейдите в раздел «Основные» и выберите меню «Язык и регион». Здесь в качестве региона установите страну, оператора мобильной связи которой вы используете в настоящий момент.

Примечание. Звонок на сервисный номер оплачивается пользователем, инициирующим запись телефонного разговора, по действующему тарифному плану используемого мобильного оператора.

Во избежание высокой стоимости записываемого звонка, необходимо предварительно удостовериться, что в приложении используется сервисный номер телефона соответствующий стране используемого мобильного оператора связи (см. выше).

6. Нажмите на вкладку с изображением микрофона в приложении «REKK Call Recorder» и в разделе «Позвонить» коснитесь меню «Контакты».

7. Выберите в адресной книге будущего собеседника и нажмите на его номер телефона.

8. Нажмите на сервисный номер в появившемся меню для осуществления вызова. Начнется звонок на сервисный номер.

9. Через пару секунд после звонка на сервисный номер вверху экрана появится уведомление с предложением совершить вызов уже непосредственно нужному абоненту. Нажмите на это уведомление.

10. Коснитесь номера абонента в появившемся всплывающем окне.

11. На экране звонка абоненту нажмите кнопку «Объединить». Так запустится конференция и начнется аудио-запись звонка.

Конечно же, имеется и возможность записи входящего звонка. Для начала на него надо ответить в обычном телефонном приложении. После этого окно вызова придется свернуть и перейти в приложение REKK Call Recorder. В нем надо нажать на круглую большую кнопку в центре экрана и запустить запись разговора нажатием на сервисный номер.

Дождавшись ответа сервисного номера, в окне стандартного приложения для звонков нажмите кнопку «Объединить».

Дополнительные возможности REKK Call Recorder

Прослушивать записи можно с помощью вкладки «Записи» (крайняя слева). В ней будет показан список разговоров с указанием даты и длительности. А при нажатии на саму запись откроется дополнительное окно, в котором помимо инструментов воспроизведения (пауза, перемотка) можно сделать к ней заметку, получить текстовую расшифровку (дополнительная платная опция).

Приложение автоматически конвертирует голос в текст, что очень удобно. А скорость конвертации зависит от длительности разговора. Заметка к записи позволит выделить ее для себя и объяснить важность. Нажав на звездочку, можно поместить запись в «Избранные».

Запись можно переименовать, для этого надо смахнуть ее влево и нажать на значок с карандашом.

Также ее можно переслать себе или другому человеку. Для этого надо выбрать нужный разговор, а потом в нижнем правом углу экрана нажать на кнопку «Поделиться».

Здесь вы сможете отправить ссылку на запись, поделиться текстовой расшифровкой или файлом посредством WhatsApp, Dropbox, Google Drive и других используемых сервисов. Возможность отправки записи звонка прямо в мессенджеры – очень актуальная.

Полезной окажется функция и блокировки звонков. REKK Call Recorder позволит вести список нежелательных контактов, звонки от которых будут автоматически сбрасываться. Другая возможность, связанная с обработкой входящих вызовов – определение звонящего. Приложение обозначит неизвестный вызов, если определит, что это за компания звонит и какая есть о ней информация. Чтобы включить определитель номера и блокировку звонков iPhone, откройте приложение «Настройки», перейдите в раздел «Телефон» и в меню «Блокировка и идентификация вызова» установите переключатели «REKK − Caller ID 1», «REKK − Caller ID 2» и «REKK − Blocker» в положение «Включено».

Для того чтобы добавить номер в «черный список», откройте приложение REKK Call Recorder, перейдите на вкладку «REKK» (изображен микрофон) и выберите меню «Заблокированные номера». Нажмите кнопку «+» (плюс) в правом верхнем углу и укажите номер.

Качество записи REKK Call Recorder и производительность

На качество записи влияет разве что окружение собеседников. Так как запись ведется, по сути, таким же участником беседы, как и вы сам, качество аудио ничем не будет уступать записям разговора с других телефонов. Пользователи в целом хвалят звук, к нему претензий нет.

Не влияет работа приложения и на производительность самого устройства. Ведь в REKK Call Recorder запись на самом смартфоне и не ведется – эта функция отдана третьей стороне. Главное в рекордере – предоставить удобный интерфейс для осуществления конференции, с чем оно и справляется.

Преимущества и недостатки REKK Call Recorder

Это приложение реализует нужную и востребованную пользователями iOS функцию. Правда, запись осуществляется с помощью организации конференции. Постоянная необходимость ее инициализировать – главное неудобство в работе REKK Call Recorder. И если для исходящего вызова набор действий логичен: сперва конференция, потом вызов, то в уже принятом входящем звонке приходится заставлять звонящего ждать, пока не будет запущено нужное приложение и в нем не инициирована конференция. Впрочем, к этому алгоритму быстро привыкаешь, и потом уже запуск записи осуществляется автоматически.

Отметим, что приложение бесплатное, но за возможность постоянно писать звонки придется заплатить. Впрочем, годовая подписка имеет очень хорошую скидку в сравнении с недельным или месячным тарифом. REKK Call Recorder показала себя удобным и довольно функциональным инструментом. Программа не просто пишет звонки, но и дает неплохие возможности по их обработке, сортировке, обмену и доступу извне. Блокировка номеров и определение входящего номера – тоже полезные функции для приложения, работающего со звонками.

Заключение

Несмотря на политику Apple, пользователи iOS при желании могут записывать свои телефонные разговоры. Правда, варианты с записывающими гарнитурами или подключаемыми к iPhone диктофонами и выглядят громоздко внешне, и имеют свои ограничения (память). Да и приобретать дополнительные гаджеты потребуется.

На этом фоне REKK Call Recorder кажется куда более простым и естественным решением. Программу можно быстро скачать из App Store, стоимость подписки куда ниже, чем стоимость специфических устройств. И хотя запуск записи в REKK Call Recorder сложнее, чем нажатие одной кнопки, несложно смириться с таким компромиссом. Приложение хорошо еще и своими дополнительными и очень полезными функциями, позволяя анализировать звонки, помечать и фильтровать их, делиться ими и конвертировать в текст.