Как записать телефонный звонок на iPhone: все способы

03 июня 2024 |

Разговор по телефону – простой и чуть ли не самый распространенный способ обмена информацией. И по окончании беседы некоторые факты хочется зафиксировать. В разговоре мы формируем планы, даем обещания, называем суммы, делаем напоминания. По завершении разговора, все это может быстро исчезнуть из памяти. Далеко не у всех есть возможность пользоваться блокнотом и в ходе беседы фиксировать нужные факты. Чаще всего человеку приходится вспоминать, что же именно было сказано в ходе давно уже прошедшей беседы. А ведь может случиться и так, что одна из сторон разговора просто не вспомнит часть разговора или данное обещание. В таком случае очень пригодится возможность записать телефонный звонок.

Как записать телефонный звонок на iPhone

Запись разговора позволит сохранить не только информацию, которая может забыться. Аудиозапись беседы может служить доказательством данных обещаний — человек может забыть, что говорил, или утверждать, что такого не заявлял. Также запись поможет зафиксировать поступающие угрозы. Да и наши суды принимают аудио в качестве материала для подтверждения позиции одной из сторон. Так что при регулярном ведении телефонных бесед и переговоров функция их записи становится очень необходимой.

 

Содержание статьи

  1. Есть ли на iPhone встроенная функция записи звонков?
  2. Записывающие гарнитуры
  3. Диктофоны с возможность записи голоса?
  4. Как записать телефонный звонок на iPhone при помощи приложения «REKK Call Recorder»?

 

Есть ли на iPhone встроенная функция записи звонков?

Эта функция всегда требовалась пользователям, казалось, что смартфоны способны в этом помочь. Некоторые производители телефонов на Android стали встраивать в свои оболочки инструмент для записи разговоров. В конце концов сама компания Google осознала, что противиться прогрессу смысла нет. Начиная с Android 9, эта функция стала частью операционной системы.

К сожалению, Apple так и не решилась на подобный шаг. Объясняется это политикой конфиденциальности. Более того, компания блокирует такую возможность даже в приложениях других разработчиков. Конечно, эту ситуацию как-то может решить джейлбрейк, но в последнее время к нему прибегают все реже, сами действия становятся все сложнее, да и iOS защищена все лучше и лучше от такого взлома. В результате рабочие варианты взлома предназначены в основном для разработчиков и бета-тестеров, использование таких инструментов несет повышенный риск получить нерабочее устройство.

 

Как можно записывать звонки на iPhone с помощью специальных устройств?

Если задаться целью решить вопрос с записью разговоров на iPhone, то быстро в поле зрения попадут специальные устройства, позволяющие реализовать такую функцию.

 

Записывающие гарнитуры

Гарнитуры могут быть подключены к iPhone как беспроводным способом (Bluetooth), так и с помощью кабеля Lightning или через разъем 3,5 мм в старых моделях. Такие устройства представляют собой обычные наушники с микрофоном, подключенные кабелем к управляющему модулю. Внутри него находится накопитель для хранения аудио и устройство захвата звука.

Одна кнопка модуля запускает запись, другая же может служить для ответа на звонок. Такие гарнитуры обычно имеют боковые клавиши регулировки громкости и разъем для подключения к компьютеру с целью передачи накопленных данных. При подключении к ПК вы увидите обычный похожий на флешку накопитель с данными.

Наушники waytronic для записи телефонного разговора на iPhone

zen touch

Вариантов таких устройств на рынке не так и много, из-за их необычной специализации, но они есть, например, на AliExpress. Эти устройства в целом решают поставленную задачу, они обеспечивают высокое качество записи и как-бы то ни было, условно компактные. С такими гарнитурами нет необходимости искать или устанавливать дополнительные приложения. Но и недостатки у них имеются. Обычно внутри не так много памяти, что ограничивает объем хранимых разговоров, да и дополнительное устройство для iPhone все же требуется. А ведь далеко не всем нужна гарнитура.

 

Подключаемый аппаратный рекордер

Устройства такого рода подключаются к iPhone или с помощью кабеля, или напрямую в разъем Lightning/Type-C. Примером может служить рекордер PhotoFast All in One.

Подключаемый аппаратный рекордер для записи звонков на iPhone photofast all in one recorder

На сам iPhone устанавливается приложение – спутник, а потом нажатие всего лишь одной кнопки на аппаратном устройстве позволяет запустить запись разговора. Объем памяти рекордера можно расширять с помощью карт microSD.

Польза устройства в том, что оно может писать как телефонные звонки, так и звонки из мессенджеров: WhatsApp, Telegram, Skype и других. К диктофону можно подключить через 3,5-мм разъем наушники и прослушивать записи без использования смартфона. На устройстве имеются клавиши регулировки громкости и запуска воспроизведения. Конечно же, есть возможность работы с записями и через приложение.

Такое устройство тоже обеспечивает отличное качество записи, а за счет синхронизации с облаком и смен карты памяти объемы хранимой информации очень велики. Но сама по себе такая конструкция выглядит громоздкой, ведь рекордер должен быть постоянно подключен к iPhone. Да и снова эта схема требует дополнительного устройства.

 

Можно ли записывать телефонные разговоры на iPhone в приложении?

Как видно, аппаратные модули не очень-то и удобны из-за своей громоздкости и необходимости докупать дополнительное устройство. Так и хочется найти все же какое-то программное решение. И задачу записи телефонных разговоров может решить приложение «REKK Call Recorder», о котором мы расскажем подробнее.

 

Как записать телефонный звонок на iPhone при помощи приложения «REKK Call Recorder»?

Главная функция «REKK Call Recorder», которая и привлекает внимание к этому приложению – аудиозапись телефонных бесед. На первый взгляд это кажется невозможным, ведь Apple не разрешает такого делать! Разработчики нашли легальный и оригинальный способ – использовать функцию конференц-связи. Ее надо предварительно активировать у своего оператора, чтобы запись звонков в «REKK Call Recorder» заработала. Чаще всего такая возможность есть и в большинстве случаев эта услуга предоставляется бесплатно.

Для записи звонков создается конференция между звонящим, отвечающей стороной и сервисным номером.

Сервисный номер — это номер телефона «третьей» стороны, которая не имеет ограничений со стороны iOS. Именно на этот номер и производится запись разговора, доступная в качестве аудио-файла на iPhone с установленным приложением «REKK Call Recorder». Фактически для осуществления записи телефонного звонка вызов сначала производится на сервисный номер, к которому при помощи функции конференц-связи добавляется звонок на номер вызываемого абонента.

Вот подробная инструкция по записи звонков на iPhone:

1. Для начала потребуется включить на смартфоне возможность конференц-связи. Каждый оператор имеет свою инструкцию на данную тему. Вот, например, как это можно сделать в МТС.

2. Следующим шагом будет установка приложения. Само оно присутствует в App Store и может быть бесплатно установлено.

3. Запустите приложение «REKK Call Recorder» с оплаченной подпиской (годовая подписка составляет всего 999 рублей) и зарегистрируйте свой номер телефона. Для этого потребуется ввести непосредственно номер, получить код подтверждения и ввести его.

Как записать телефонный звонок на iPhone при помощи приложения «REKK Call Recorder»?

 

4. Перейдите во вкладку «Настройки» и выберите раздел «Сервисный номер».

5. Установите сервисный номер в соответствии с регионом, который вы используете для связи.

Как записать телефонный звонок на iPhone при помощи приложения «REKK Call Recorder»?

 

В случае, если отображаемый по умолчанию регион не соответствует фактически используемому, то откройте приложение «Настройки» на iPhone, перейдите в раздел «Основные» и выберите меню «Язык и регион». Здесь в качестве региона установите страну, оператора мобильной связи которой вы используете в настоящий момент.

Настройки региона в iPhone Настройки региона в iPhone

Примечание. Звонок на сервисный номер оплачивается пользователем, инициирующим запись телефонного разговора, по действующему тарифному плану используемого мобильного оператора.

Во избежание высокой стоимости записываемого звонка, необходимо предварительно удостовериться, что в приложении используется сервисный номер телефона соответствующий стране используемого мобильного оператора связи (см. выше).

6. Нажмите на вкладку с изображением микрофона в приложении «REKK Call Recorder» и в разделе «Позвонить» коснитесь меню «Контакты».

7. Выберите в адресной книге будущего собеседника и нажмите на его номер телефона.

Как записать телефонный звонок на iPhone при помощи приложения «REKK Call Recorder»?

 

8. Нажмите на сервисный номер в появившемся меню для осуществления вызова. Начнется звонок на сервисный номер.

9. Через пару секунд после звонка на сервисный номер вверху экрана появится уведомление с предложением совершить вызов уже непосредственно нужному абоненту. Нажмите на это уведомление.

Как записать телефонный звонок на iPhone при помощи приложения «REKK Call Recorder»?

 

10. Коснитесь номера абонента в появившемся всплывающем окне.

Как записать телефонный звонок на iPhone при помощи приложения «REKK Call Recorder»?

 

11. На экране звонка абоненту нажмите кнопку «Объединить». Так запустится конференция и начнется аудио-запись звонка.

Как записать телефонный звонок на iPhone при помощи приложения «REKK Call Recorder»?

 

Конечно же, имеется и возможность записи входящего звонка. Для начала на него надо ответить в обычном телефонном приложении. После этого окно вызова придется свернуть и перейти в приложение REKK Call Recorder. В нем надо нажать на круглую большую кнопку в центре экрана и запустить запись разговора нажатием на сервисный номер.

Как записать телефонный звонок на iPhone при помощи приложения «REKK Call Recorder»?

 

Дождавшись ответа сервисного номера, в окне стандартного приложения для звонков нажмите кнопку «Объединить».

Как записать телефонный звонок на iPhone при помощи приложения «REKK Call Recorder»?

 

Дополнительные возможности REKK Call Recorder

Прослушивать записи можно с помощью вкладки «Записи» (крайняя слева). В ней будет показан список разговоров с указанием даты и длительности. А при нажатии на саму запись откроется дополнительное окно, в котором помимо инструментов воспроизведения (пауза, перемотка) можно сделать к ней заметку, получить текстовую расшифровку (дополнительная платная опция).

Как записать телефонный звонок на iPhone при помощи приложения «REKK Call Recorder»?

Приложение автоматически конвертирует голос в текст, что очень удобно. А скорость конвертации зависит от длительности разговора. Заметка к записи позволит выделить ее для себя и объяснить важность. Нажав на звездочку, можно поместить запись в «Избранные».

Как записать телефонный звонок на iPhone при помощи приложения «REKK Call Recorder»?

 

Запись можно переименовать, для этого надо смахнуть ее влево и нажать на значок с карандашом.

Как записать телефонный звонок на iPhone при помощи приложения «REKK Call Recorder»?

Как записать телефонный звонок на iPhone при помощи приложения «REKK Call Recorder»?

Также ее можно переслать себе или другому человеку. Для этого надо выбрать нужный разговор, а потом в нижнем правом углу экрана нажать на кнопку «Поделиться».

Как записать телефонный звонок на iPhone при помощи приложения «REKK Call Recorder»?

Здесь вы сможете отправить ссылку на запись, поделиться текстовой расшифровкой или файлом посредством WhatsApp, Dropbox, Google Drive и других используемых сервисов. Возможность отправки записи звонка прямо в мессенджеры – очень актуальная.

Как записать телефонный звонок на iPhone при помощи приложения «REKK Call Recorder»?

Полезной окажется функция и блокировки звонков. REKK Call Recorder позволит вести список нежелательных контактов, звонки от которых будут автоматически сбрасываться. Другая возможность, связанная с обработкой входящих вызовов – определение звонящего. Приложение обозначит неизвестный вызов, если определит, что это за компания звонит и какая есть о ней информация. Чтобы включить определитель номера и блокировку звонков iPhone, откройте приложение «Настройки», перейдите в раздел «Телефон» и в меню «Блокировка и идентификация вызова» установите переключатели «REKK − Caller ID 1», «REKK − Caller ID 2» и «REKK − Blocker» в положение «Включено».

Как записать телефонный звонок на iPhone при помощи приложения «REKK Call Recorder»? Как записать телефонный звонок на iPhone при помощи приложения «REKK Call Recorder»?

Для того чтобы добавить номер в «черный список», откройте приложение REKK Call Recorder, перейдите на вкладку «REKK» (изображен микрофон) и выберите меню «Заблокированные номера». Нажмите кнопку «+» (плюс) в правом верхнем углу и укажите номер.

Как записать телефонный звонок на iPhone при помощи приложения «REKK Call Recorder»?

Как записать телефонный звонок на iPhone при помощи приложения «REKK Call Recorder»?

 

Качество записи REKK Call Recorder и производительность

На качество записи влияет разве что окружение собеседников. Так как запись ведется, по сути, таким же участником беседы, как и вы сам, качество аудио ничем не будет уступать записям разговора с других телефонов. Пользователи в целом хвалят звук, к нему претензий нет.

Не влияет работа приложения и на производительность самого устройства. Ведь в REKK Call Recorder запись на самом смартфоне и не ведется – эта функция отдана третьей стороне. Главное в рекордере – предоставить удобный интерфейс для осуществления конференции, с чем оно и справляется.

 

Преимущества и недостатки REKK Call Recorder

Это приложение реализует нужную и востребованную пользователями iOS функцию. Правда, запись осуществляется с помощью организации конференции. Постоянная необходимость ее инициализировать – главное неудобство в работе REKK Call Recorder. И если для исходящего вызова набор действий логичен: сперва конференция, потом вызов, то в уже принятом входящем звонке приходится заставлять звонящего ждать, пока не будет запущено нужное приложение и в нем не инициирована конференция. Впрочем, к этому алгоритму быстро привыкаешь, и потом уже запуск записи осуществляется автоматически.

Отметим, что приложение бесплатное, но за возможность постоянно писать звонки придется заплатить. Впрочем, годовая подписка имеет очень хорошую скидку в сравнении с недельным или месячным тарифом. REKK Call Recorder показала себя удобным и довольно функциональным инструментом. Программа не просто пишет звонки, но и дает неплохие возможности по их обработке, сортировке, обмену и доступу извне. Блокировка номеров и определение входящего номера – тоже полезные функции для приложения, работающего со звонками.

 

Заключение

Несмотря на политику Apple, пользователи iOS при желании могут записывать свои телефонные разговоры. Правда, варианты с записывающими гарнитурами или подключаемыми к iPhone диктофонами и выглядят громоздко внешне, и имеют свои ограничения (память). Да и приобретать дополнительные гаджеты потребуется.

На этом фоне REKK Call Recorder кажется куда более простым и естественным решением. Программу можно быстро скачать из App Store, стоимость подписки куда ниже, чем стоимость специфических устройств. И хотя запуск записи в REKK Call Recorder сложнее, чем нажатие одной кнопки, несложно смириться с таким компромиссом. Приложение хорошо еще и своими дополнительными и очень полезными функциями, позволяя анализировать звонки, помечать и фильтровать их, делиться ими и конвертировать в текст.

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