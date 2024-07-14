Как решать математические примеры на iPhone, iPad и Mac без калькулятора и Siri

14 июля 2024 |

С появлением iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia пользователи получили возможность выполнять базовые математические вычисления прямо в приложениях на своих устройствах. Новый функционал позволяет решать простые математические задачи без необходимости переключаться между приложениями, что значительно упрощает работу и повышает продуктивность.

Как решать математические примеры на iPhone, iPad и Mac без калькулятора и Siri

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Ранее, чтобы выполнить вычисление на iPhone, необходимо было открыть приложение «Калькулятор». Владельцы iPad вынуждены были прибегать к сторонним приложениям, таким как Solves. Но теперь, с появлением новых версий операционных систем от Apple, эта необходимость отпадает. Новая функция позволяет выполнять вычисления непосредственно в различных приложениях, таких как Сообщения, Заметки, Почта и других.

И хотя выполнение математических операций доступно не везде, список приложений, где это работает, довольно обширен. В настоящее время вы можете выполнять базовые вычисления в следующих приложениях:

  • Сообщения: В текстовом поле при наборе сообщения;
  • Заметки: Внутри заметки;
  • Почта: При написании письма;
  • Календарь: При создании нового события или напоминания в полях заголовка, местоположения и заметок;
  • Напоминания: При вводе названия задачи или заметки к ней;
  • Freeform: В текстовом поле;
  • Дневник: При создании записи в дневнике;
  • Переводчик: При вводе в поле перевода;
  • Spotlight: Введите математическое уравнение в строку поиска, и вы увидите ответ. Эта функция работает даже в старых версиях iOS;
  • Safari: Аналогично Spotlight, введите простое математическое выражение в адресной строке браузера, чтобы получить ответ. Эта функция также работает в старых версиях iOS.

К сожалению, математические вычисления пока не работают в приложениях пакета iWork от Apple: Pages, Keynote и Numbers. Предполагается, что в будущем обновление этих приложений добавит данную функцию. Что касается сторонних приложений, например, в Telegram и WhatsApp, эта функция там также пока недоступна. Но есть все основания полагать, что Apple позволит разработчикам внедрить эту возможность в свои приложения для iOS.

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Как решать математические примеры на iPhone и iPad без использования калькулятора и Siri

Первым делом убедитесь, что в параметрах клавиатуры на iPhone или iPad по пути: приложение «Настройки» → «Основные» → «Клавиатура» активны пункты «Предиктивный ввод» и «Показывать математические результаты».

Настройки клавиатуры на iPhone и iPad

Как решать математические примеры на iPhone и iPad без использования калькулятора и Siri

Для выполнения вычислений в поддерживаемом приложении, например, «Сообщения» или «Заметки», выполните следующие шаги:

1. Откройте страницу, чат или заметку, в которой имеется поле для ввода текста.

2. Введите выражение, которое хотите вычислить, например, 58*34/2.

3. Добавьте знак равенства (=), и вы увидите ответ на это уравнение над клавиатурой и рядом с введенным вами выражением.

4. Нажмите клавишу «Пробел», «Ввод» (Return) или коснитесь среднего предложения над клавиатурой, чтобы вставить этот ответ в вашу заметку.

Как решать математические примеры на iPhone и iPad без использования калькулятора и Siri

Как решать математические примеры на iPhone и iPad без использования калькулятора и Siri

 

Кроме того, вы можете добавить символ валюты (например, ₽, $, € и т.д.), и используемое приложение подставит соответствующий значок в ответ.

Как решать математические примеры на iPhone и iPad без использования калькулятора и Siri Как решать математические примеры на iPhone и iPad без использования калькулятора и Siri

Помимо этого, если вы используете Apple Pencil, вы можете воспользоваться функцией Scribble для рукописного ввода математического уравнения в приложении Заметки или в текстовом поле, например, в Сообщениях. Важно не забыть нарисовать знак равенства (=), чтобы все получилось. iPadOS распознает ваш почерк и отобразит правильный ответ.

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Как решать математические примеры на Mac без использования калькулятора и Siri

Аналогично iPhone и iPad, вы можете решать базовые математические задачи в приложениях на вашем Mac. Например, это отлично работает в «Заметках» и «Сообщениях». Для этого выполните следующие шаги:

1. Введите значения и добавьте знак равенства (=);

2. Дважды нажмите клавишу пробела, чтобы решить математическую задачу и вставить ее ответ в текстовое поле.

kak reshat matematicheskie primery na mac bez kalkulyatora

Новая функция выполнения математических вычислений в приложениях iPhone, iPad и Mac значительно упрощает ежедневные задачи. Она позволяет быстро и удобно решать простые математические уравнения, не покидая текущего приложения. Эта возможность особенно полезна для студентов, преподавателей и всех, кто часто работает с цифрами и расчетами.

С выходом новых версий операционных систем Apple, можно ожидать, что эта функция станет еще более универсальной и будет поддерживаться в большем количестве приложений. Надеюсь, что сторонние разработчики также смогут внедрить эту возможность в свои продукты, что сделает использование устройств Apple еще более удобным и функциональным.

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