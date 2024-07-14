С появлением iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia пользователи получили возможность выполнять базовые математические вычисления прямо в приложениях на своих устройствах. Новый функционал позволяет решать простые математические задачи без необходимости переключаться между приложениями, что значительно упрощает работу и повышает продуктивность.
Ранее, чтобы выполнить вычисление на iPhone, необходимо было открыть приложение «Калькулятор». Владельцы iPad вынуждены были прибегать к сторонним приложениям, таким как Solves. Но теперь, с появлением новых версий операционных систем от Apple, эта необходимость отпадает. Новая функция позволяет выполнять вычисления непосредственно в различных приложениях, таких как Сообщения, Заметки, Почта и других.
И хотя выполнение математических операций доступно не везде, список приложений, где это работает, довольно обширен. В настоящее время вы можете выполнять базовые вычисления в следующих приложениях:
- Сообщения: В текстовом поле при наборе сообщения;
- Заметки: Внутри заметки;
- Почта: При написании письма;
- Календарь: При создании нового события или напоминания в полях заголовка, местоположения и заметок;
- Напоминания: При вводе названия задачи или заметки к ней;
- Freeform: В текстовом поле;
- Дневник: При создании записи в дневнике;
- Переводчик: При вводе в поле перевода;
- Spotlight: Введите математическое уравнение в строку поиска, и вы увидите ответ. Эта функция работает даже в старых версиях iOS;
- Safari: Аналогично Spotlight, введите простое математическое выражение в адресной строке браузера, чтобы получить ответ. Эта функция также работает в старых версиях iOS.
К сожалению, математические вычисления пока не работают в приложениях пакета iWork от Apple: Pages, Keynote и Numbers. Предполагается, что в будущем обновление этих приложений добавит данную функцию. Что касается сторонних приложений, например, в Telegram и WhatsApp, эта функция там также пока недоступна. Но есть все основания полагать, что Apple позволит разработчикам внедрить эту возможность в свои приложения для iOS.
Как решать математические примеры на iPhone и iPad без использования калькулятора и Siri
Первым делом убедитесь, что в параметрах клавиатуры на iPhone или iPad по пути: приложение «Настройки» → «Основные» → «Клавиатура» активны пункты «Предиктивный ввод» и «Показывать математические результаты».
Для выполнения вычислений в поддерживаемом приложении, например, «Сообщения» или «Заметки», выполните следующие шаги:
1. Откройте страницу, чат или заметку, в которой имеется поле для ввода текста.
2. Введите выражение, которое хотите вычислить, например, 58*34/2.
3. Добавьте знак равенства (=), и вы увидите ответ на это уравнение над клавиатурой и рядом с введенным вами выражением.
4. Нажмите клавишу «Пробел», «Ввод» (Return) или коснитесь среднего предложения над клавиатурой, чтобы вставить этот ответ в вашу заметку.
Кроме того, вы можете добавить символ валюты (например, ₽, $, € и т.д.), и используемое приложение подставит соответствующий значок в ответ.
Помимо этого, если вы используете Apple Pencil, вы можете воспользоваться функцией Scribble для рукописного ввода математического уравнения в приложении Заметки или в текстовом поле, например, в Сообщениях. Важно не забыть нарисовать знак равенства (=), чтобы все получилось. iPadOS распознает ваш почерк и отобразит правильный ответ.
Как решать математические примеры на Mac без использования калькулятора и Siri
Аналогично iPhone и iPad, вы можете решать базовые математические задачи в приложениях на вашем Mac. Например, это отлично работает в «Заметках» и «Сообщениях». Для этого выполните следующие шаги:
1. Введите значения и добавьте знак равенства (=);
2. Дважды нажмите клавишу пробела, чтобы решить математическую задачу и вставить ее ответ в текстовое поле.
Новая функция выполнения математических вычислений в приложениях iPhone, iPad и Mac значительно упрощает ежедневные задачи. Она позволяет быстро и удобно решать простые математические уравнения, не покидая текущего приложения. Эта возможность особенно полезна для студентов, преподавателей и всех, кто часто работает с цифрами и расчетами.
С выходом новых версий операционных систем Apple, можно ожидать, что эта функция станет еще более универсальной и будет поддерживаться в большем количестве приложений. Надеюсь, что сторонние разработчики также смогут внедрить эту возможность в свои продукты, что сделает использование устройств Apple еще более удобным и функциональным.
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