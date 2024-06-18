Как заменить значки фонарика и камеры на экране блокировки iPhone

Возможности обширной кастомизации, появившиеся в iOS 18, коснулись и экрана блокировки iPhone. Теперь оттуда можно удалить значки фонарика и камеры или поменять их на любые другие по вашему усмотрению: Калькулятор, Диктофон, Shazam и прочие.

С iOS 18 настраивать ваш iPhone станет куда интереснее – открывается море новых возможностей. Например, можно по своему усмотрению настраивать главный экран, меняя на нем цвет значков приложений, их местоположение и даже убирая под ними текстовые надписи. Также значительные не только визуальные, но и функциональные изменения претерпел Пункт управления.

Пользователи долго ждали возможности поменять пару кнопок для быстрых действий на экране блокировки iOS. И если фонарик все же использовался более-менее часто, то значок камеры фактически был бессмысленным на этом месте. Дело в том, что камеру можно и так быстро запустить, просто проведя пальцем влево по экрану блокировки.

Как удалить или поменять кнопки фонарика и камеры на экране блокировки iPhone.

1. Для начала выведите из спящего режима свой iPhone и убедитесь, что аппарат может быть разблокирован с помощью Face ID. Теперь коснитесь пальцем экрана блокировки и удерживайте его в таком состоянии. Также можно зайти в свой iPhone, провести по экрану пальцем вниз, чтобы попасть в Центр уведомлений, а потом нажать там пальцем и тоже удерживать для перехода в режим редактирования.

2. Нажмите «Настроить».

3. Выберите меню «Экран блокировки».

4. Для удаления одного из значков экрана блокировки или даже сразу их обеих нажмите кнопку «минус», а затем на кнопку «Готово» в правом верхнем углу.

5. Если вам требуется поменять эти переключатели на что-то другое, то после нажатия кнопки «минус», коснитесь значка «плюс». Теперь выберите одно из доступных для этого экрана действий и нажмите на «Готово».

Осталось лишь напомнить, что, как и виджеты экрана блокировки, настройки фонарика и переключателя на камеру, тоже привязаны к конкретному экрану блокировки.

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