Как отправлять сообщения с эффектами на весь экран в Telegram

06 июня 2024 |

В конце весны 2024 года в мессенджере Telegram появилась очередная интересная функция. Теперь отправлять сообщения можно с анимированными эффектами, которые отображаются на весь экран.

Как отправлять сообщения с эффектами на весь экран в Telegram

Эффект воспроизводится, когда собеседник открывает чат. Весь экран покрывается одним из шести бесплатно доступных эмодзи: большой палец вверх, большой палец вниз, сердце, огонёк, конфетти и какашка. Наличие подписки Telegram Premium позволяет отправлять эффекты с сотнями дополнительных эмодзи.

Как в Telegram переслать сообщение, скрыв автора.

 

Как отправлять сообщения с эффектами в Telegram

1. Откройте чат, в который хотите отправить сообщение с эффектом и введите текст своего сообщения как обычно, но не отправляйте его.

2. Зажмите кнопку отправки синего цвета справа от текста и выберите один из 6 эффектов (обладатель подписки Premium получает доступ к сотням дополнительных анимаций). Коснувшись каждого из них, вы сможете просмотреть анимацию.

3. Когда выбор будет сделан, нажмите кнопку отправки.

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4. После отправки вы можете коснуться сообщения, чтобы снова воспроизвести эффект. Так можно делать бесконечное количество раз.

Как отправлять сообщения с эффектами в Telegram

Чтобы получатель увидел эффект вашего сообщения, у него тоже должна быть установлена последняя версия приложение Telegram. Отправлять сообщения с эффектами в групповые чаты нельзя.

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