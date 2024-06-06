В конце весны 2024 года в мессенджере Telegram появилась очередная интересная функция. Теперь отправлять сообщения можно с анимированными эффектами, которые отображаются на весь экран.

Эффект воспроизводится, когда собеседник открывает чат. Весь экран покрывается одним из шести бесплатно доступных эмодзи: большой палец вверх, большой палец вниз, сердце, огонёк, конфетти и какашка. Наличие подписки Telegram Premium позволяет отправлять эффекты с сотнями дополнительных эмодзи.

Как отправлять сообщения с эффектами в Telegram

1. Откройте чат, в который хотите отправить сообщение с эффектом и введите текст своего сообщения как обычно, но не отправляйте его.

2. Зажмите кнопку отправки синего цвета справа от текста и выберите один из 6 эффектов (обладатель подписки Premium получает доступ к сотням дополнительных анимаций). Коснувшись каждого из них, вы сможете просмотреть анимацию.

3. Когда выбор будет сделан, нажмите кнопку отправки.

4. После отправки вы можете коснуться сообщения, чтобы снова воспроизвести эффект. Так можно делать бесконечное количество раз.

Чтобы получатель увидел эффект вашего сообщения, у него тоже должна быть установлена последняя версия приложение Telegram. Отправлять сообщения с эффектами в групповые чаты нельзя.

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