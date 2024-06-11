Много лет иконки на домашнем экране iPhone и iPad можно было располагать только друг за другом. Менять раскладку экрана нельзя было. Иконки приложений отображались строками по четыре от верхнего края экрана на одинаково расстоянии друг от друга.

Сейчас иконки приложений в iOS на сетке домашнего экрана можно располагать только друг за другом, но с выходом iOS 18 и iPadOS 18 это изменилось. Вы сможете двигать и менять положение иконок как угодно. Теперь иконки не будут закрывать ваши обои, поскольку их можно будет расположить сверху и снизу или по бокам. Пользователи могут оставлять пустое пространство между иконками на домашнем экране.

Значки приложений и виджеты можно располагать где угодно на экране, а не строго друг за другом. Иконки всё ещё привязаны к сетке, но теперь они не должны идти строго друг за другом.

И это не все новые возможности кастомизации домашнего экрана. Появился тёмный режим домашнего экрана, в котором будут меняться и иконки приложений. Кроме того, вы сможете окрасить их в любой цвет на ваш вкус. Например, в основной цвет обоев, который будет подбираться автоматически. На Android такая функция доступна давным-давно.

Кроме того, можно убирать надписи с иконок и делать сами значки приложений чуть крупнее.

Раньше менять внешний вид иконок на iPhone можно было только с помощью приложения «Команды» или джейлбрейк-твиков, что не очень удобно. Наконец-то Apple даёт своим пользователям возможности кастомизации домашнего экрана.

Публично обновления iOS 18 и iPadOS 18 выйдут осенью этого года, скорее всего, в сентябре.

Если вы не хотите ждать, вы можете установить iOS 18 бета прямо сейчас. Это бесплатно, но на данный момент тестовая сборка еще содержит баги, хотя и является достаточно стабильной.

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