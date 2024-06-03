Современные смартфоны с успехом выполняют роль мобильных фотоаппаратов. Причем, чем более дорогое и статусное устройство, тем лучше оно, как правило, фотографирует. Именно флагманам достается и лучшая оптика, и продвинутые вычислительные алгоритмы. Эволюция мобильной фотографии привела к появлению перископических камер. Конечно же, изначально они предназначались для самых топовых устройств, но теперь, похоже, постепенно стали появляться и в смартфонах среднего класса.

В свое время появление второй камеры на тыльной стороне смартфона казалось излишеством. Но прогресс доказал необходимость такого решения. Сегодня трудно будет найти уже смартфон с одной лишь камерой – банально маркетинг требует большего числа «глазков». Даже бюджетные модели получили впридачу к основному модулю или простой датчик глубины, или макрокамеру. А в среднем сегменте считается нормой дополнительная широкоугольная камера. Флагманы же обычно оснащаются еще и телевиком, который позволяет с помощью оптики приближать удаленные объекты.

А вот перископическая камера – особое дело. Сложная конструкция и дороговизна делает это решение редким, оно сразу выделяет смартфон в особый класс – фотофлагманы. Тем не менее технологии становятся доступными и среднему сегменту. Например, в начале 2024 года был анонсирован относительно недорогой смартфон Realme 12 Pro Plus как раз с перископической камерой. Практически в это же время появился и Oppo Find X7 Ultra — первый смартфон с двумя такими камерами. И раз эта технология становится все ближе к рядовому потребителю, давайте же узнаем, что она вообще собой представляет.

Что такое перископическая камера?

В свое время производители смартфонов устроили гонку за толщиной устройства. Основные функции отошли на другой план. Главное, чтобы устройство было максимально тонким и его легко можно было положить в любой карман или женскую сумочку. Однако со временем выяснилось, что такой формат устройства не позволяет разместить в нем телефото-камеру с хорошим зумом.

Фокусное расстояние определяется расстоянием от точки фокусировки в объективе до самой матрицы. В условиях ограниченного пространства добиться хороших показателей просто нереально. Ведь и линзы, и сама матрица размещены на задней панели устройства, места, чтобы разместить там сложную оптическую систему, просто нет. Неслучайно профессиональные фотоаппараты такие громоздкие. Их размеры определяются пространственной необходимостью.

В попытках найти техническое решение инженеры придумали оригинальный выход. Матрица и система линз были повернуты перпендикулярно поверхности экрана. А свет попадает в систему через небольшую призму. Именно она и дает преломление на 90 градусов. Так удается простым способом увеличить фокусное расстояние камеры за счет увеличенного пространства – ширина устройства явно больше его толщины. Такая конструкция камеры и получила название перископической. Использование термина неслучайно – перископы работают аналогичным способ, преламывая свет.

Вот наглядное видео конструкции перископической камеры от Samsung:

Преимущества камеры-перископа

Сама по себе конструкция такой камеры сложнее, это определяет и ее стоимость, и применение в самых топовых решениях, которые представляют передовые решения, цена которых отходит на второй план. Но давайте поговорим о том, какие вообще преимущества имеют в целом перископические камеры.

Увеличенный оптический зум

С помощью телескопического объектива удается обеспечить значительное приближение объекта силой оптики, при этом и качество снимков оказывается выше. Помогает и продвинутая система стабилизации изображения, в которой принимают участие подвижные линзы и призма.

Зум такой камеры может варьировать свое фокусное расстояние, тем самым предлагая большее количество вариантов возможного оптического увеличения.

Качественные портретные снимки

Благодаря увеличенному фокусному расстоянию, перископический объектив отлично подходит для съемок портретов. Такая камера обеспечивает глубину снимка и эффективно размывает фон сзади объекта. И в этом помогает именно оптика, тогда как в обычных камерах подобные функции основываются на работе программных алгоритмов.

Отличное макро

Макросъемка – функция, которая не сразу, но пришла и в мобильную фотографию. И вот как раз сделать макроснимок перископическая камера позволяет сделать куда проще, чем даже специализированные камеры.

Улучшенная оптическая стабилизация

Перископическая конструкция позволяет использовать подвижную систему линз, которая компенсирует дрожание камеры тем самым обеспечивая лучшую стабилизацию изображения.

Камера-перископ — будущее мобильной фотографии?

Модная технология всегда продвигается маркетологами, которые внушают пользователям ее острую необходимость. Но нужны ли в реальности перископические камеры в смартфонах?

Нет сомнений, что перископическая камера дает возможности, которых не предоставляют другие камеры, обычно с широкоугольным объективом. Те пользователи, которые активно снимают фото своим смартфоном и хотят получать лучший результат, наверняка оценят возможности этой конструкции. Со временем перископические камеры окончательно перейдут от флагманов в средний и более доступный сегмент. Прогресс не остановить – улучшение возможностей съемки массовых смартфонов будет достигнут в том числе и за счет использования новых конструкций камер.

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