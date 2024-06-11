iOS 18 позволяет защищать вход в любое приложение от посторонних

11 июня 2024 |

В рамках всемирной конференции разработчиков WWDC 2024 Apple анонсировала обновление iOS 18 с новой функцией «Блокировка приложения» (Lock an app), которая позволяет скрывать приложения и блокировать их с помощью биометрической аутентификации Face ID или Touch ID.

iOS 18 позволяет защищать вход в любое приложение от посторонних

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Когда вы будете передавать кому-то свой смартфон, чтобы показать фото, поиграть в игру и т.п., вы сможете заблокировать его в текущем приложении.

iOS 18 позволяет защищать вход в любое приложение от посторонних

Если другой человек попытается покинуть текущее приложение, нужно будет провести аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля.

iOS 18 позволяет защищать вход в любое приложение от посторонних

Стоит отметить, что похожий функционал под названием «Гид-доступ» реализован на iPhone и iPad уже давным-давно.

Пользователи также смогут скрывать приложения, чтобы их не могли находить другие. Папка со скрытыми приложениями тоже будет защищена аутентификацией.

Как скрывать приложение в iOS 18

Кроме того, в iOS 18 также можно будет кастомизировать иконки приложений и располагать их где угодно на домашнем экране.

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