iOS 18 позволяет защищать вход в любое приложение от посторонних

В рамках всемирной конференции разработчиков WWDC 2024 Apple анонсировала обновление iOS 18 с новой функцией «Блокировка приложения» (Lock an app), которая позволяет скрывать приложения и блокировать их с помощью биометрической аутентификации Face ID или Touch ID.

Когда вы будете передавать кому-то свой смартфон, чтобы показать фото, поиграть в игру и т.п., вы сможете заблокировать его в текущем приложении.

Если другой человек попытается покинуть текущее приложение, нужно будет провести аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля.

Стоит отметить, что похожий функционал под названием «Гид-доступ» реализован на iPhone и iPad уже давным-давно.

Пользователи также смогут скрывать приложения, чтобы их не могли находить другие. Папка со скрытыми приложениями тоже будет защищена аутентификацией.

Кроме того, в iOS 18 также можно будет кастомизировать иконки приложений и располагать их где угодно на домашнем экране.

🔥 Смотрите также: