Цветной текст в заметках на Айфоне: как сделать

Как добавить цветной текст в приложение «Заметки» на iPhone, iPad и Mac

05 июня 2024 |

Вы знали, что есть секретный способ добавить цветной текст в приложение «Заметки» от Apple? По какой-то причине официально такой функции в приложении на iPhone и iPad нет, но существуют минимум три способа обойти это ограничение.

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Вряд ли вы захотите делать все свои заметки с разноцветным текстом, но иногда это может пригодиться. Например, когда нужно выделить самое важное.

 

Способ 1: Вставить текст из другого приложения

Первый способ заключается в том, чтобы создать цветной текст в другом приложении на iPhone, скопировать его и вставить в приложение «Заметки».

Данный способ работает не всегда. К примеру, из приложения Pages красный текст вставляется чёрным. Здесь нужно пробовать разные варианты.

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Способ 2: Создать заметку на Mac

Более надёжный способ – создать текст в программе «Заметки» на Mac. Она поддерживает цветной текст, но функция весьма неочевидна.

Выделите текст и в строке меню выберите «Формат» → «Шрифт» → «Показать цвета».

Цветной текст в заметках на Mac: как сделать

С помощью цветовой палетки вы можете выбрать нужный цвет. Для светлого фона лучше выбирать более тёмные или насыщенные цвета.

zen touch

Цветной текст в заметках на Mac: как сделать

Если у вас включена синхронизация приложения «Заметки» с iCloud, то после создания цветного текста на Mac он отобразится и на iPhone с iPad.

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Способ 3: Вставить текст из другой заметки

Если у вас уже есть заметка с цветным текстом, просто скопируйте его и вставьте в новую заметку. Цвет при этом сохранится.

Когда вставите цветной текст, дважды коснитесь слова и измените его на другое. Новый текст останется цветным.

В приложении «Заметки» очень удобно хранить важные данные, идеи и любую другую информацию. Было бы здорово, если бы Apple уделила ему внимание и сделала приложение удобнее.

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