По умолчанию в приложении «Заметки» на iPhone первая строка текста автоматически превращается в большой заголовок жирным шрифтом. Это не всегда удобно и выглядит не очень красиво. К счастью, можно отключить данную функцию.

Когда я набираю просто какой-то текст в заметках, например, внезапную идею, напоминание, мысли и т.п., большой заголовок с жирным шрифтом не всегда уместен в таких случаях.

Как отключить автоматическое создание жирного заголовка в первой строке заметки на iPhone или iPad

1. Откройте приложение «Настройки».

2. Перейдите в раздел «Заметки».

3. Найдите меню «Первая строка заметки» и выберите пункт «Текст» вместо «Название».

После выполнения этих действий в качестве первой строки заметки (как и всей заметки) будет использоваться обычный шрифт.

Как выключить автоматическое создание жирного заголовка в первой строке заметки на Mac

На Mac аналогичную настройку можно найти следующим образом:

1. Откройте приложение «Заметки».

2. В строке меню перейдите по пути «Заметки» → «Настройки» (или нажмите сочетание ⌘Command + клавишу с запятой).

3. Щелкните по выпадающему списку «Начало новой заметки».

4. Выберите пункт «Основной текст».

Эта настройка касается только форматирования страницы заметки. В списке заметок первая строка все равно будет использоваться в качестве заголовка. Также доступны другие опции, включая заголовок и подзаголовок.

Стоит отметить, что даже если вы выберете «Текст», вы сможете добавлять жирные заголовки вручную, когда это необходимо. Просто выделите строку, нажмите значок «Аа» и измените форматирование.

Также хочу напомнить о скрытой возможности приложения «Заметки», которая позволяет сканировать и распознавать текст с камеры.

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