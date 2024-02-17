Любой пользователь смартфона для воспроизведения музыки в своих беспроводных наушниках проделывает обычную череду действий. Сперва надо разблокировать сам телефон, потом среди множества иконок приложений найти нужное, которое и воспроизводит музыку. После ожидания загрузки программы в память потом еще и в ней надо запустить само воспроизведение. Не сказать, что это удобно, впрочем, со временем ко всем этим действиям привыкаешь. Упростить процесс можно, разве что, поместив приложение на нижнюю док-панель, чтобы быстрее его найти. Но вот на iPhone приложение «Команды» может значительно ускорить и упростить все эти действия.

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Приложение «Команды» позволит создать такое действие автоматизации, которое будет само открывать нужное вам приложение для воспроизведения музыки, как только наушники будут подключены. Наверняка найдутся пользователи, которые оценят такую возможность запуска воспроизведения музыки без необходимости каждый раз вручную запускать приложение.

Как автоматически запускать Яндекс.Музыку на iPhone при подключении наушников?

С помощью «Команд» на iPhone можно создать сразу несколько автоматических действий, упрощающих вашу работу с музыкой. Мы поговорим о варианте, который будет запускать нужное вам приложение, как только к смартфону будут подключаться наушники. И такая схема подойдет для ситуации, когда вы точно еще не знаете, какой плейлист хотите сегодня прослушать. Надо будет на смартфоне лишь выбрать, что именно воспроизводить и слушать затем любимые композиции.

1. Загрузите приложение «Команды» и запустите его.

2. Зайдите на вкладку «Автоматизация».

3. В правом верхнем углу коснитесь значка «+», чтобы создать новую автоматизацию.

4. В списке надо найти «Bluetooth», нажмите на него.

5. В пункте «Устройство» нажмите «Выбрать» и коснитесь того устройства, при подключении которого к iPhone будет запускаться нужная программа. Нажмите «Готово».

6. Теперь отметьте галочкой опцию «Подключается», вариант «Отключается» должен быть деактивирован.

7. Отметьте опцию «Немедленный запуск», чтобы приложение «Команды» не требовало дополнительных подтверждений.

8. После нажатия «Далее» в правом верхнем углу выбрать виджет «Открыть приложение».

9. На последнем шаге надо выбрать ту программу, которая и будет запускаться при подключении к iPhone наушников. В нашем случае это «Яндекс.Музыка». Нажмите «Готово».

И после всех этих настроек достаточно будет извлечь из кейса AirPods, включить беспроводные наушники или колонку другой компании, чтобы мгновенно запустить выбранное в «Командах» приложение. И уже в нем вы будете выбирать, что именно дальше слушать. Особенно приятно видеть работу этой команды при заблокированном экране. Вам достаточно просто с помощью лица разблокировать ваш iPhone и сразу же на экране отобразится экран нужной программы. Никаких дополнительных свайпов или нажатий на значки делать не придется.

Как автоматически запускать музыку в Apple Music на iPhone при подключении наушников?

За счет явной и значительной интеграции музыкального сервиса от Apple в операционную систему этой же компании возможностей по их взаимодействию явно больше. Так что для Apple Music можно создать куда более многофункциональную команду, нежели для сторонних приложений. К примеру, вы можете начать проигрывать выбранный плейлист, при этом даже не запуская само приложение «Музыка».

1. Запустите на своем iPhone приложение «Команды», в нем откройте вкладку «Автоматизация».

2. Для добавления новой автоматизация нажмите на «+».

3. Найдите пункт «Bluetooth» и нажмите на него.

4. В списке устройств выберите нужное вам (наушники, колонку и т.д.), потом активируйте опции «Подключается» и «Немедленный запуск».

5. Нажмите «Далее» и коснитесь действия «Воспроизвести музыку» со значком Apple Music рядом с ним.

6. Для выполнения этой команды надо выбрать плейлист, который и будет воспроизводиться.

7. Обратите внимание на строчку в круге, с ее помощью можно показать дополнительные параметры команды. Например, тут можно задать перемешивание песен или их повтор.

8. Автоматизацию можно сохранять – нажмите для этого кнопку «Готово» в правом верхнем углу.

Теперь вам надо лишь подключить к вашему iPhone ту колонку или наушники, которые были выбраны в ходе настройки для выполнения команды. И сразу же начнет проигрываться музыка. Такая возможность действительно впечатляет, обидно, что другие стриминговые сервисы настроить таким же образом не получится.