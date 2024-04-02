Скриншоты позволяют быстро сохранить важную информацию, отображающуюся на экране iPhone, а также быстро поделиться ею со своими коллегами по учебе, работе или с близкими людьми.

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Возможно, вы не знали, но для того чтобы поделиться скриншотом, созданным на iPhone, его не обязательно сохранять в приложение «Фото» и захламлять память устройства. Полученный скриншот можно сохранить в буфер обмена минуя сохранение. О том, как это работает, расскажем ниже.

Как на Айфоне сохранить скриншот в буфер обмена и поделиться им без предварительного его сохранения в приложение «Фото»

1. Сделайте скриншот одним из способов, о которых мы рассказывали в этой статье.

2. Нажмите на появившуюся миниатюру созданного снимка экрана в левом нижнем углу экрана iPhone.

3. В открывшемся редакторе скриншотов, нажмите кнопку «Готово» в левом верхнем углу.

4. В появившемся меню выберите пункт «Скопировать и удалить». Созданный скриншот сохранится в буфере обмена, но в то же время он не будет физически сохранен в Медиатеку приложения «Фото».

5. Откройте приложение-мессенджер или любое другое приложение, в которое вы хотели бы вставить сохраненный в буфер обмена снимок экрана iPhone. В примере ниже, мы вставляем и отправляем полученный скриншот в чат приложения Телеграм.