Как соединить несколько эмодзи в один стикер на Айфоне

Благодаря социальным сетям завирусился лайфхак, с помощью которого можно создавать свои уникальные стикеры из эмодзи в iMessage. Вы можете объединить несколько эмодзи в один, создав что-то совершенно новое. Доступна функция в сервисе iMessage на iPhone и iPad. Рассказываем, как ею пользоваться.

Как соединить несколько смайликов эмодзи в приложении iMessage на iPhone или iPad

1. Зайдите в приложение «Сообщения» и выберите нужную вам переписку.

2. Откройте клавиатуру с эмодзи.

3. Найдите эмодзи, который станет основой вашему стикеру. Удерживая палец на картинке перетяните ее в текстовое поле с тусклой надписью iMessage.

4. Когда появится значок «+» (плюс), отпустите палец. После того как эмодзи появится в поле для ввода текста, отправьте сообщение собеседнику.

5. Теперь выберите следующий эмодзи. Для более быстрого поиска, воспользуйтесь поиском по смайликам. Поместите выбранную картинку поверх основной, тоже перетягиванием. Вы можете изменить размер дополняющего смайлика и его положение.

6. Повторите процесс для других дополняющих смайликов.

Таким образом можно добавить сколько угодно эмодзи, создав уникальный стикер. Все изменения, которые вы вносите в оригинальное сообщение, будут отображаться и у вашего собеседника.

Если вам вдруг захочется немного передвинуть или изменить размер какого-то эмодзи со стикера, просто нажмите и удерживайте на нем палец, а затем производите изменения. Для изменения размера смайлика необходимо сдвигать или раздвигать два пальца, один из которых будет удерживать эмодзи.

Для удаления дополняющих эмодзи со стикера, зажмите и удерживайте палец на основе до появления контекстного меню, в котором выберите пункт «Подробно о стикере».

Откроется список дополняющих смайликов, найдите нужный эмодзи и смахните его справа налево, чтобы удалить.

Напомним, что данная функция работает только в чатах iMessage, но не в SMS и других мессенджерах.

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