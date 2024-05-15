Как объединить несколько эмодзи в один стикер в iMessage на iPhone или iPad

15 мая 2024 |

Благодаря социальным сетям завирусился лайфхак, с помощью которого можно создавать свои уникальные стикеры из эмодзи в iMessage. Вы можете объединить несколько эмодзи в один, создав что-то совершенно новое. Доступна функция в сервисе iMessage на iPhone и iPad. Рассказываем, как ею пользоваться.

Как соединить несколько эмодзи в один стикер на Айфоне

 

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Как соединить несколько смайликов эмодзи в приложении iMessage на iPhone или iPad

1. Зайдите в приложение «Сообщения» и выберите нужную вам переписку.

2. Откройте клавиатуру с эмодзи.

3. Найдите эмодзи, который станет основой вашему стикеру. Удерживая палец на картинке перетяните ее в текстовое поле с тусклой надписью iMessage.

Как соединить несколько эмодзи в один стикер на Айфоне

 

4. Когда появится значок «+» (плюс), отпустите палец. После того как эмодзи появится в поле для ввода текста, отправьте сообщение собеседнику.

Как соединить несколько эмодзи в один стикер на Айфоне

 

5. Теперь выберите следующий эмодзи. Для более быстрого поиска, воспользуйтесь поиском по смайликам. Поместите выбранную картинку поверх основной, тоже перетягиванием. Вы можете изменить размер дополняющего смайлика и его положение.

Как соединить несколько эмодзи в один стикер на Айфоне

 

6. Повторите процесс для других дополняющих смайликов.

Таким образом можно добавить сколько угодно эмодзи, создав уникальный стикер. Все изменения, которые вы вносите в оригинальное сообщение, будут отображаться и у вашего собеседника.

Как соединить несколько эмодзи в один стикер на Айфоне

Если вам вдруг захочется немного передвинуть или изменить размер какого-то эмодзи со стикера, просто нажмите и удерживайте на нем палец, а затем производите изменения. Для изменения размера смайлика необходимо сдвигать или раздвигать два пальца, один из которых будет удерживать эмодзи.

Для удаления дополняющих эмодзи со стикера, зажмите и удерживайте палец на основе до появления контекстного меню, в котором выберите пункт «Подробно о стикере».

Как соединить несколько эмодзи в один стикер на Айфоне

 

Откроется список дополняющих смайликов, найдите нужный эмодзи и смахните его справа налево, чтобы удалить.

Как соединить несколько эмодзи в один стикер на Айфоне

Напомним, что данная функция работает только в чатах iMessage, но не в SMS и других мессенджерах.

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