Как склеить два или больше видео на iPhone, iPad и Mac

04 июня 2024 |

В этой статье мы расскажем о лучших бесплатных приложениях, с помощью которых можно объединить два и больше видео на iPhone, iPad или Mac. Вам может понадобиться объединить видео, если вы записали несколько коротких клипов какого-то события, а теперь вам нужно сделать из них один файл для удобного хранения и просмотра.

Как склеить два или больше видео на iPhone, iPad и Mac

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Как объединить два или более видео на Mac

Если у вас Mac, самый удобный способ объединить два и больше видео – с помощью бесплатных приложений от Apple — QuickTime и iMovie. Программа QuickTime предустановлена в macOS. В ней доступны только базовые функции для склейки видео.

Для объединения видео в QuickTime достаточно открыть одно видео в приложении и перетянуть на него другие видео из Finder.

Как склеить несколько видео в одно при помощи QuickTime Player на macOS?

Порядок видео можно изменять по своему усмотрению.

Как склеить несколько видео в одно при помощи QuickTime Player на macOS?

 

В отличие от QuickTime, приложение iMovie обладает куда большим набором функций редактирования, так что этот инструмент подойдёт для самых разных пользователей, включая начинающих.

Вот как склеить видео в программе iMovie в macOS:

1. Скачайте приложение iMovie от Apple из Mac App Store.

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2. Откройте программу, перейдите на вкладку «Проекты» и нажмите кнопку «+ Создать новый».

Как объединить два или более видео на Mac в приложении iMovie

 

3. Выберите «Фильм» во всплывающем меню.

Как объединить два или более видео на Mac в приложении iMovie

 

4. В колонке слева выберите «Мой фильм» и нажмите кнопку «Импорт медиафайлов».

Как объединить два или более видео на Mac в приложении iMovie

5. Откроется окно в котором необходимо выбрать необходимые видео (или фото). Их сразу можно переносить на временную шкалу в iMovie. Вы также можете просто перетянуть видео из Finder прямо в окно iMovie.

6. Нажмите кнопку «Импорт. выбранные».

Как объединить два или более видео на Mac в приложении iMovie

7. При желании можете отредактировать свои видео. Можно добавить эффекты перехода, добавить текст, звуки, сделать цветокоррекцию и многое другое.

Как объединить два или более видео на Mac в приложении iMovie

 

8. Когда закончите, нажмите кнопку «Поделиться» в правом верхнем углу.

Как объединить два или более видео на Mac в приложении iMovie

 

Выберите «Экспортировать файл».

Как объединить два или более видео на Mac в приложении iMovie

Укажите название файла, выберите необходимое качество и нажмите «Далее», а затем «Сохранить». Как объединить два или более видео на Mac в приложении iMovie Как объединить два или более видео на Mac в приложении iMovie

Дождитесь экспорта видео. Вы получите уведомление, когда он будет завершён.

Если вам нужен профессиональный инструмент, лучшими вариантами станут DaVinci Resolve (бесплатная версия или $295), FinalCutPro от Apple (24 990 рублей) и Adobe Premiere Pro ($22,99 в месяц).

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Как объединить два и более видео на Айфоне или Айпаде

Для устройств с iOS (iPadOS) существует бесконечное множество приложений для объединения видео. Некоторые из них платные, но в нашем списке мы собрали только бесплатные варианты. Дополнительные функции в них могут быть платными.

 

Clips

Это бесплатное приложение от Apple – самый простой способ объединить видео. Лучше всего оно работает с вертикальными видео. Если вы используете горизонтальные видео, снизу и сверху появятся чёрные полосы.

1. Откройте приложение Clips и нажмите значок рисунка, а затем выберите «Фото».

Как объединить два и более видео на Айфоне в приложении Clips

 

2. Выберите нужные видеофайлы и нажмите «Добавить». При желании примените эффекты. Нажмите кнопку «Поделиться».

Как объединить два и более видео на Айфоне в приложении Clips

 

3. Выберите «Сохранить видео». Приложение объединит ваши видео и сохранит их как одно в приложение «Фото».

Как объединить два и более видео на Айфоне в приложении Clips

 

iMovie

Если вам нужно объединить горизонтальные видео, лучший вариант – iMovie. Оно поддерживает и вертикальные видео, но это требует парочки дополнительных действий.

1. Откройте приложение iMovie на своём iPhone и выберите «Фильм» на главном экране.

2. Выберите видео, а затем нажмите на появившуюся галочку. Повторите процесс для всех видео, которые хотите объединить. После этого нажмите «Создать фильм».

Как объединить два и более видео на Айфоне в приложении iMovie

 

3. При желании вы можете добавить название или отредактировать видео. Чтобы добавить эффекты перехода, достаточно нажать значок с двумя стрелками между видеоклипами.

4. Когда закончите редактирование, нажмите «Готово», а затем кнопку «Поделиться».

Как объединить два и более видео на Айфоне в приложении iMovie

 

5. Выберите «Сохранение или отправка видео»«Сохранить видео». Объединённое видео появится в приложении «Фото».

Как объединить два и более видео на Айфоне в приложении iMovie

 

Instagram

Вы можете использовать даже Instagram на iPhone для объединения видео. Достаточно загрузить все нужные видео в сторис, а затем скачать их как единый видеофайл.

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AutoFilm

Благодаря удобному интерфейсу это одно из лучших сторонних приложений для объединения видео.

1. Скачайте AutoFilm бесплатно из iOS App Store и откройте приложение.

2. Нажмите кнопку «Create A New Project» и выберите «Соотношение сторон» (Aspect Ratio). Можно выбрать то, которое лучше всего вам подходит. К примеру, если у вас горизонтальные видео, можно выбрать соотношение 16:9. Если у вас вертикальные видео, подойдёт 9:16. После этого нажмите «Create Project».

Как объединить два и более видео на Айфоне в приложении Autofilm

 

3. Выберите видео, которые хотите объединить, и нажмите «Next».

4. При желании вы можете выбрать любое видео и использовать фильтры, изменить скорость и т.п. Чтобы просмотреть результат, нажмите кнопку «Play».

Как объединить два и более видео на Айфоне в приложении Autofilm

 

5. Когда закончите, нажмите кнопку «Сохранить» справа сверху, выберите качество, а затем «Export Video».

Как объединить два и более видео на Айфоне в приложении Autofilm

 

StoryWave

В этом приложении есть набор удобных инструментов для работы с видео.

1. Откройте StoryWave на iPhone и откажитесь от платной подписки нажатием на крестик в правом верхнем углу.Как объединить два и более видео на Айфоне в приложении StoryWave

 

2. Выберите нужные клипы и нажмите «Использовать [N] элементов».

3. Выберите подходящее соотношение сторон для своих видео и нажмите стрелку.

4. Внизу будут доступны опции. Выберите «Редактор шкалы времени», чтобы добавить эффекты между видео.

Как объединить два и более видео на Айфоне в приложении StoryWave

Парочкой можно воспользоваться бесплатно. Чтобы добавить выбранный эффект для каждого перехода, нажмите кнопку с двойной галочкой.

Как объединить два и более видео на Айфоне в приложении StoryWave

 

5. Когда закончите, нажмите кнопку «Сохранить» вверху справа, а затем выберите качество и нажмите «Сохранить» для экспорта видео в приложение «Фото».

Как объединить два и более видео на Айфоне в приложении StoryWave Как объединить два и более видео на Айфоне в приложении StoryWave

 

Видео Мержер

Это очень простое приложение, которое позволяет объединить до пяти видео в один файл.

1. Откройте Видео Мержер на своём iPhone и нажмите «Объединение видео».

2. Нажмите значок «плюс».

Как объединить два и более видео на Айфоне в приложении Видео Мержер

 

3. Выберите «Галерея» → «Выбрать», чтобы добавить первое видео. Повторите процесс, чтобы добавить больше видео.

Как объединить два и более видео на Айфоне в приложении Видео Мержер

 

4. Когда все клипы будут загружены, нажмите кнопку «Сливать» (передаем привет переводчикам :)) вверху и выберите качество видео.

Как объединить два и более видео на Айфоне в приложении Видео Мержер

 

Затем нажмите «Сохранить в фотографии», после чего видео будет сохранено в приложение «Фото».

Как объединить два и более видео на Айфоне в приложении Видео Мержер

Примечание: чтобы убрать рекламу в приложении, просто отключите доступ к интернету.

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Другие приложения

Вы также можете попробовать инструменты Inshot и Splice. Оба приложения содержат много функций и позволяют объединить несколько видео в одно. Если вам нужно что-то попроще, есть приложение VDIT. У него есть все необходимые функции и простой понятный интерфейс. Filmmaker Pro – ещё один хороший вариант, но бесплатная версия ограничивает финальное видео до 90 секунд.

Если вам нужно добавить эффекты перехода между видео, используйте iMovie или StoryWave. Если в них эффектов перехода вам мало, есть приложения Transitions и Combine Video Maker.

Есть и приложения для создания видео-коллажей. Это ещё один удобный способ объединить несколько видео в одно. Однако здесь все видео будут воспроизводиться одновременно. Хорошие варианты – приложения VideoCollageVideoCollageMakerVitVideo Collage, и Vmoon.

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