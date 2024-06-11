Apple рассказала о возможностях искусственного интеллекта в iOS 18 и macOS

11 июня 2024 |

Apple объявила о запуске Apple Intelligence — новой системы персонального искусственного интеллекта, предназначенной для устройств iPhone, iPad и Mac. Анонс, сделанный на конференции WWDC 2024, обещает сделать пользовательский опыт более персонализированным и адаптивным. Apple Intelligence станет неотъемлемой частью iOS, iPadOS и macOS предлагая улучшенное взаимодействие с приложениями и сервисами Apple.

Все возможности Apple Intelligence и ChatGPT

 

Содержание статьи

  1. Основные характеристики Apple Intelligence
  2. Примеры использования Apple Intelligence
  3. Бесшовная интеграция ChatGPT в iOS, iPadOS и macOS
  4. Apple Intelligence платная функция?
  5. Поддерживает ли Apple Intelligence русский язык и будет ли работать функция в России?
  6. На каких устройствах будет доступен Apple Intelligence?

 

Как установить бета-версию iOS 18 на iPhone и iPad.

 

Основные характеристики Apple Intelligence

Интеграция с ОС: Apple Intelligence на базе ChatGPT станет центральной частью новых операционных систем iOS, iPadOS и macOS обеспечивая пользователям более удобное и интуитивное взаимодействие.

Персонализация и адаптация: Система будет анализировать поведение пользователя и адаптироваться под его предпочтения, предоставляя персонализированные рекомендации и уведомления.

Безопасность и конфиденциальность: Все процессы обработки данных будут происходить локально на устройстве, что обеспечит высокий уровень безопасности и защиту конфиденциальных данных пользователей.

Улучшенная работа с голосовым помощником Siri: Siri станет более умной, способной лучше понимать контекст запросов и предугадывать действия пользователя.

Поддержка множества приложений и сервисов: Apple Intelligence будет работать с Apple Music, Apple TV+, Apple News и другими сервисами, обеспечивая плавный и согласованный пользовательский опыт.

iOS 18 позволяет изменять цвет и расположение иконок приложений.

 

zen touch

Примеры использования Apple Intelligence

Работа с текстом

Apple Intelligence предлагает новые инструменты для работы с текстовой информацией. Например, вы сможете за считанные секунды получить краткое текстовое изложение из целой лекции или любого другого документа.

При помощи инструмента «Рерайт» (Rewrite) можно перефразировать написанный текст электронного письма, придав сообщению необходимый тон (дружеский или профессиональный). Инструменты Apple Intelligence для работы с текстом будут доступны практически везде, где вы пишете, включая сторонние приложения.

Apple Intelligence - работа с текстом (рерайт)

Искусственный интеллект сможет минимизировать отвлекающие факторы с помощью приоритетных уведомлений, которые будут появляться в верхней части стопки.

Apple Intelligence - приоритетные уведомления

Подобным образом работает и приложение «Почта» — электронные письма с указанием даты и времени в сообщении получат приоритет в верхней части почтового ящика, чтобы вы не пропустили важное событие. При этом самую важную информации из письма вы узнаете из краткой резюмирующей сводки без необходимости открывать само письмо.

apple intelligence - суммари в почте

 

Чтобы быстро понять содержание длинного электронного письма теперь достаточно открыть его краткую текстовую выжимку.

apple intelligence summaries

 

Начиная с iOS 18 в приложении «Телефон» на iPhone появится инструмент для записи разговоров. При желании полученный аудиофайл можно легко сконвертировать в текстовый документ.

apple intelligence - запись разговоров

Новая функция режима «Фокусирование» понимает содержание полученных уведомлений. И даже когда включены «тихие часы», отобразит на экране те оповещения, которые могут нуждаться в вашем немедленном внимании.

apple intelligence - умные уведомления

Функция «Умный ответ» (Smart Reply) в приложении «Почта» поможет быстро составить релевантный ответ по электронной почте со всеми необходимыми деталями. Apple Intelligence сможет определить вопросы, которые вам были заданы в полученном e-mail, и предложить соответствующие варианты для включения в ваш ответ.

apple intelligence - умный ответ

 

Работа с изображениями и видео

Новое приложение от Apple под названием Image Playground позволит создавать оригинальные изображения на основе текстового описания, также как и при помощи нейросетей «Кандинский», «Шедеврум» или Midjorney.

apple intelligence image playground

При помощи текстового промта (описания) для нейросети теперь можно создавать и собственные эмодзи, которые в Apple назвали «Genmoji». В качестве модели для смайлика можно выбрать даже реального человека из вашей библиотеки приложения «Фото».

apple intelligence genmoji

Функция «Image Wand» сможет распознать набросок, нарисованный в приложении Заметки, и превратить его в качественную иллюстрацию.

Для этого просто необходимо обвести пальцем (или Apple Pencil) вокруг эскиза. «Image Wand» проанализирует содержимое для получения качественного изображения. Можно даже обвести пустое пространство, и Apple Intelligence использует окружающий контекст для создания подходящего образа.

apple intelligence image wand

При помощи текстовых описаний в приложении «Фото» можно создавать пользовательские фильмы. Apple Intelligence найдет фото и видео, которые лучше всего соответствуют заданному промту, создаст сюжетную линию, основанную на идентифицированных темах контента и упорядочит ваши фото и видео в фильм.

apple intelligence create memories

Apple Intelligence расширяет возможности поиска в приложении «Фото». При помощи текстового описания теперь можно отыскать даже конкретный момент на видео.

apple intelligence - поиск по видео

Кроме того, в приложении «Фото» появился долгожданный инструмент, позволяющий удалить лишние объекты на фотографиях одним касанием.

apple intelligence - удаление лишних объектов на фото

 

Полностью переработанная Siri

apple intelligence siri

Персональный ассистент Siri получил совершенно новый дизайн, который использует элемент подсветки края экрана iPhone и iPad.

apple intelligence new design siri

Теперь для того чтобы начать общаться с Siri текстом не нужно изменять соответствующие параметры в приложении «Настройки». Для вызова клавиатуры при общении с Siri теперь достаточно просто дважды коснуться нижней части экрана iPhone или iPad.

apple intelligence type to siri

Благодаря Apple Intelligence Siri получила более качественный уровень понимания пользователя.

apple intelligence siri

В Siri улучшена возможность распознавания и взаимодействия с происходящем на экране устройства. Например, если ваш собеседник пишет вам свой новый адрес, вы можете сказать: «Siri, добавь этот адрес в карточку контакта», и Siri позаботится об этом.

Персональный ассистент Apple научился лучше понимать ваш личный контекст. Для повышения уровня знаний о вашей личности, Siri может использовать информацию на вашем устройстве, без ущерба для вашей конфиденциальности. Нужен номер вашего паспорта при бронировании рейса на самолет — без проблем, Siri подскажет.

apple intelligence personal knowledge

Siri может выполнять действия в разных приложениях, например, вы можете попросить ее улучшить какую-то фотографию, а затем вставить ее в определеную запись в приложении «Заметки».

apple intelligence - работа siri между приложениями

 

Бесшовная интеграция ChatGPT в iOS, iPadOS и macOS

Бесшовная интеграция ChatGPT в iOS, iPadOS и macOS

Для своей работы Apple Intelligence использует генеративный искусственным интеллектом ChatGPT от OpenAI, который интегрирован в Siri и инструменты для работы с текстом, описанные выше. Например, Siri может использовать возможности ChatGPT для определенных запросов, связанных с фотографиями или документами, а при помощи текстовых описаний, вы можете создавать оригинальный контент с нуля и даже генерировать к нему иллюстрации.

При использовании ChatGPT от вас потребуется подтверждение согласия на обработку ваших данных.

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Apple Intelligence платная функция?

Нет, использование системы персонального ИИ от Apple, в том числе ChatGPT, предоставляется пользователям абсолютно бесплатно, без необходимости создания учетной записи. Однако при наличии платной подписки на ChatGPT, пользователи могут привязать свою учетную запись к Apple Intelligence для доступа к дополнительным функциям.

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Поддерживает ли Apple Intelligence русский язык и будет ли работать функция в России?

На данный момент нет. Первоначально, а именно в сентябре 2024 года, бета версия Apple Intelligence появится только на устройствах, на которых в качестве региона используется США, а также в настройках системы установлен английский язык. Разработчики Apple планируют начать внедрение сервиса в других странах только с 2025 года.

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На каких устройствах будет доступен Apple Intelligence?

На каких устройствах будет доступен Apple Intelligence?

Список устройств, на которых будет возможно использование AI:

  • iPhone 15 Pro / 15 Pro Max и новее
  • iPad Pro с процессором M1 и новее
  • iPad Air с процессором M1 и новее
  • MacBook Air с процессором M1 и новее
  • MacBook Pro с процессором M1 и новее
  • iMac с процессором M1 и новее
  • Mac mini с процессором M1 и новее
  • Mac Studio с процессором M1 Max и новее
  • Mac Pro с процессором М2 Ultra и новее

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В заключение

Apple Intelligence станет важным шагом в развитии экосистемы Apple, предлагая умные и персонализированные решения для повседневной жизни. Это новшество будет полезно не только для индивидуальных пользователей, но и для бизнеса, где персонализация может значительно повысить продуктивность работы.

Пользователи и эксперты с нетерпением ждут выхода Apple Intelligence, ожидая значительного улучшения взаимодействия с устройствами Apple. Ожидается, что система будет регулярно обновляться и совершенствоваться, предлагая все более умные и адаптивные функции.

Apple вновь демонстрирует свою приверженность инновациям и высокому качеству, представляя новую систему искусственного интеллекта, которая обещает сделать использование устройств Apple еще более удобным и персонализированным. Это новшество подтверждает стремление компании к созданию технологий, улучшающих жизнь пользователей, и укрепляет ее позиции на рынке передовых технологических решений.

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