Apple наконец-то презентовала обновление iOS 18, которое выйдет публично этой осенью вместе с новой линейкой iPhone. Если вы не хотите ждать, можно уже сейчас установить бета-версию iOS 18. Мы расскажем, как это сделать.

Сразу после презентации WWDC 2024 Apple выпустила первую бета-версию iOS 18 для разработчиков. Публичная бета-версия должна выйти в июле. Обновление содержит множество новых функций, которые вы можете захотеть испытать уже сейчас. Если ваш iPhone поддерживает iOS 18, вы можете установить на него бета-версию обновления.

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Нужен ли профиль разработчика для установки iOS 18 бета 1?

Нет, бета-версия iOS 18 для разработчиков может быть установлена без соответствующего профиля. Начиная с iOS 17 Apple не применяет профили для установки тестовых версий iOS.

Как установить iOS 18 Beta 1?

1. Откройте приложение «Настройки» и перейдите в секцию «Основные».

2. Выберите пункт «Обновление ПО».

3. Коснитесь меню «Бета-обновления» и установите галочку напротив «iOS 18 Developer Beta».

4. Вернитесь назад и обновите страницу свайпом вниз.

5. Когда появится iOS 18 Beta 1, нажмите «Обновить сейчас».

6. Загружаемое обновление занимает около 7 ГБ памяти, так что на его установку уйдёт некоторое время.

Напомним, что бета-версии крупных обновлений всегда содержат баги и проблемы со стабильностью и производительностью. Мы не советуем устанавливать их на основные устройства. К тому же, в новой версии могут работать не все ваши любимые приложения.

Стоит ли устанавливать iOS 18 Beta 1?

Стоит отметить, что функции Apple Intelligence пока что работают только в США на английском языке, так что ради них точно не следует устанавливать бета-версию. Вы сможете испытать лишь возможность кастомизировать домашний экран по-новому и парочку новых функций сообщений.

Кроме того, с бета-версией ваш iPhone точно будет работать меньше времени, чем обычно.

Когда выйдет официальная версия iOS 18?

Apple выпустит официальную версию iOS 18 в сентябре этого года после презентации iPhone 16. В июле выйдет публичная бета-версия iOS 18, которая тоже будет чуть стабильнее текущей беты.

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