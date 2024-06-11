Как установить бета-версию iOS 18 на iPhone и iPad

11 июня 2024 |

Apple наконец-то презентовала обновление iOS 18, которое выйдет публично этой осенью вместе с новой линейкой iPhone. Если вы не хотите ждать, можно уже сейчас установить бета-версию iOS 18. Мы расскажем, как это сделать.

Как установить бета-версию iOS 18 на iPhone и iPad

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Сразу после презентации WWDC 2024 Apple выпустила первую бета-версию iOS 18 для разработчиков. Публичная бета-версия должна выйти в июле. Обновление содержит множество новых функций, которые вы можете захотеть испытать уже сейчас. Если ваш iPhone поддерживает iOS 18, вы можете установить на него бета-версию обновления.

Содержание статьи

  1. Нужен ли профиль зарегистрированного разработчика Apple для установки iOS 18 бета 1?
  2. Как установить iOS 18 Beta 1?
  3. Стоит ли устанавливать iOS 18 Beta 1?
  4. Когда выйдет официальная версия iOS 18?

 

Нужен ли профиль разработчика для установки iOS 18 бета 1?

Нет, бета-версия iOS 18 для разработчиков может быть установлена без соответствующего профиля. Начиная с iOS 17 Apple не применяет профили для установки тестовых версий iOS.

 

Как установить iOS 18 Beta 1?

1. Откройте приложение «Настройки» и перейдите в секцию «Основные».

2. Выберите пункт «Обновление ПО».

Как установить бета-версию iOS 18 на iPhone и iPad

 

3. Коснитесь меню «Бета-обновления» и установите галочку напротив «iOS 18 Developer Beta».

Как установить бета-версию iOS 18 на iPhone и iPad

zen touch

 

4. Вернитесь назад и обновите страницу свайпом вниз.

5. Когда появится iOS 18 Beta 1, нажмите «Обновить сейчас».

Как установить бета-версию iOS 18 на iPhone и iPad

6. Загружаемое обновление занимает около 7 ГБ памяти, так что на его установку уйдёт некоторое время.

Напомним, что бета-версии крупных обновлений всегда содержат баги и проблемы со стабильностью и производительностью. Мы не советуем устанавливать их на основные устройства. К тому же, в новой версии могут работать не все ваши любимые приложения.

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Стоит ли устанавливать iOS 18 Beta 1?

Стоит отметить, что функции Apple Intelligence пока что работают только в США на английском языке, так что ради них точно не следует устанавливать бета-версию. Вы сможете испытать лишь возможность кастомизировать домашний экран по-новому и парочку новых функций сообщений.

Кроме того, с бета-версией ваш iPhone точно будет работать меньше времени, чем обычно.

 

Когда выйдет официальная версия iOS 18?

Apple выпустит официальную версию iOS 18 в сентябре этого года после презентации iPhone 16. В июле выйдет публичная бета-версия iOS 18, которая тоже будет чуть стабильнее текущей беты.

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