Как установить Apple Intelligence и новую Siri на iPhone, iPad и Mac не дожидаясь октября

31 июля 2024 |

В этой статье мы расскажем, как добавить функции Apple Intelligence и обновлённую Siri на свой iPhone, iPad или Mac. Долгожданные функции Apple Intelligence наконец-то стали доступны в новой бета-версии системы. Среди них инструменты для работы с текстом, приоритетность уведомлений, новый режим фокусирования, запись звонков, новый интерфейс Siri и др.

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Если у вас есть iPhone 15 Pro / 15 Pro Max, iPad или Mac с процессором Apple Silicon, новые возможности системы можно испытать уже сейчас. iPhone 15, 15 Plus и более старые модели не поддерживают Apple Intelligence.

 

Содержание статьи

  1. Обновите ПО на iPhone, iPad или Mac
  2. Присоединитесь к списку ожидания
  3. Включите функции Apple Intelligence
  4. Загрузите необходимые файлы
  5. Используйте Apple Intelligence
  6. Новая анимация Siri
  7. Если вы живете в Евросоюзе
  8. Зависла загрузка файлов Apple Intelligence?

 

Обновите ПО на iPhone, iPad или Mac

Чтобы получить доступ к функциям Apple Intelligence, нужно обновить своё устройство до следующих версий:

  • iPhone: iOS 18.1 developer beta (22B5007p) и новее
  • iPad: iPadOS 18.1 developer beta (22B5007p) и новее
  • Mac: macOS Sequoia 15.1 developer beta (24B5009l) и новее

 

У нас есть инструкция о том, как установить iOS 18 на своё устройство.

Чтобы нужные версии системы стали доступны, нужно сделать следующее:

  • На iPhone и iPad: Выберите iOS 18.1 Beta в секции «Also Available» (также доступно).

ios 18.1 beta on iphone to get apple intelligence

 

  • На Mac: Нажмите значок info ⓘ рядом с секцией «Бета-обновления» и выберите macOS Sequoia 15.1 Developer Beta в выпадающем списке.

Как установить Apple Intelligence & Siri на Mac

Как установить Apple Intelligence & Siri на Mac Как установить Apple Intelligence & Siri на Mac

Как установить Apple Intelligence & Siri на Mac

Если нет желания устанавливать тестовые версии ПО, придётся ждать публичного выхода iOS 18.1. Он ожидается в октябре этого года.

 

Важно: для пользователей из России и других стран кроме США

Официально функции «Apple Intelligence» доступны только в США, но на самом деле это не так. Более того, получить доступ к ним из других стран довольно легко.

Скорее всего, Apple специально всё так и задумывала. Компания не собирается ограничивать пользователей, просто пока что поддержка одного языка – это самый просто вариант.

Ниже инструкция для iPhone и iPad (на Mac инструкция идентична):

1. В приложении «Настройки» → «Основные» выберите раздел «Язык и регион».

Как поменять страну и язык на iPhone?

2. Нажмите «Добавить язык» и выберите «English (US)».

Как поменять страну и язык на iPhone?

 

3. Теперь нажмите «Регион» и выберите «США» (United States).

Как поменять страну и язык на iPhone?

4. Вернитесь на основную страницу настроек и выберите раздел «Apple Intelligence & Siri».

5. Поменяйте язык Siri на «English (United States)».

6. Поменяйте голос Siri на один из доступных на английском и подождите, пока он загрузится (ниже скриншот с macOS).

Как установить Apple Intelligence & Siri на Mac

set siri language to english us for apple intelligence

7. Перезагрузите устройство.

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Присоединитесь к списку ожидания

После обновления системы и изменения настроек зайдите в приложение «Настройки» или «Системные настройки» Mac и выберите раздел «Apple Intelligence & Siri».

Здесь нужно нажать «Join the Apple Intelligence Waitlist» → «Join Waitlist».

join the apple intelligence waitlist on iphone

Делать это на всех своих устройствах не нужно, изменения будут применены к ним автоматически.

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Включите функции Apple Intelligence

Срок пребывания в списке ожидания предсказать сложно. Кому-то приходит уведомление в течение нескольких минут, а кому-то через несколько часов.

Когда подойдёт ваша очередь, вы получите соответствующее уведомление из приложения «Настройки».

Как установить Apple Intelligence & Siri на MacСкриншот уведомления на macOS

 

Коснитесь уведомления, и вы увидите информацию о функциях «Apple Intelligence и Siri».

Как установить Apple Intelligence & Siri на Mac

enroll in apple intelligence on iphone

 

Загрузите необходимые файлы

После проделанных шагов ваш iPhone, iPad или Mac должен будет загрузить необходимые файлы для работы функций Apple Intelligence. Уведомление о загрузке будет отображаться в настройках до её завершения.

 

Используйте Apple Intelligence

Когда завершится загрузка файлов, вы можете начинать пользоваться новыми функциями Apple Intelligence!

 

Новая анимация Siri

После установки бета-версии iOS 18.1 анимация Siri будет выглядеть как обычно до тех пор, пока вы не настроите функции Apple Intelligence.

После настройки функций появится новый интерфейс Siri с цветным свечением по краям экрана.

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Как исправить ошибку «Apple Intelligence not available in your country or region» (функции Apple Intelligence не доступны в вашей стране или вашем регионе)

Из-за закона о цифровых рынках функции Apple Intelligence не будут доступны в странах Евросоюза по крайней мере до 2025 года.

Если вы живете в Европе, лайфхак с изменением региона и языка (см. выше) может не сработать. У некоторых пользователей всё получается, но не у всех. Иногда функции начинают работать на Mac, но не на iPhone.

Можете попытаться сделать сброс устройства и настроить функции Apple Intelligence заново, выбрав в качестве языка «English (US)» и регион «USA».

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Зависла загрузка файлов Apple Intelligence?

Если подошла ваша очередь в списке ожидания, но устройство зависло на загрузке необходимых файлов, делайте следующее:

1. Зайдите в «Настройки» → «Apple Intelligence & Siri» и выключите опцию «Apple Intelligence», а затем включите её снова.

2. Перезагрузите устройство.

3. Подключитесь к другой сети Wi-Fi или точке доступа и подождите.

Если не помогло и это, в настройках «Apple Intelligence» поменяйте язык с английского на другой. Появится сообщение о том, что язык не поддерживается. Принудительно закройте настройки, а затем вернитесь обратно и поменяйте язык на «Английский (США)».

change language for siri to force apple intelligence to refresh

change language for siri to force apple intelligence to refresh

По идее после этого устройство должно завершить загрузку необходимых файлов всего за пару минут.

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