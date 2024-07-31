В этой статье мы расскажем, как добавить функции Apple Intelligence и обновлённую Siri на свой iPhone, iPad или Mac. Долгожданные функции Apple Intelligence наконец-то стали доступны в новой бета-версии системы. Среди них инструменты для работы с текстом, приоритетность уведомлений, новый режим фокусирования, запись звонков, новый интерфейс Siri и др.

Если у вас есть iPhone 15 Pro / 15 Pro Max, iPad или Mac с процессором Apple Silicon, новые возможности системы можно испытать уже сейчас. iPhone 15, 15 Plus и более старые модели не поддерживают Apple Intelligence.

Содержание статьи

Обновите ПО на iPhone, iPad или Mac

Чтобы получить доступ к функциям Apple Intelligence, нужно обновить своё устройство до следующих версий:

iPhone : iOS 18.1 developer beta (22B5007p) и новее

: iOS 18.1 developer beta (22B5007p) и новее iPad : iPadOS 18.1 developer beta (22B5007p) и новее

: iPadOS 18.1 developer beta (22B5007p) и новее Mac: macOS Sequoia 15.1 developer beta (24B5009l) и новее

У нас есть инструкция о том, как установить iOS 18 на своё устройство.

Чтобы нужные версии системы стали доступны, нужно сделать следующее:

На iPhone и iPad: Выберите iOS 18.1 Beta в секции «Also Available» (также доступно).

На Mac: Нажмите значок info ⓘ рядом с секцией «Бета-обновления» и выберите macOS Sequoia 15.1 Developer Beta в выпадающем списке.

Если нет желания устанавливать тестовые версии ПО, придётся ждать публичного выхода iOS 18.1. Он ожидается в октябре этого года.

Важно: для пользователей из России и других стран кроме США

Официально функции «Apple Intelligence» доступны только в США, но на самом деле это не так. Более того, получить доступ к ним из других стран довольно легко.

Скорее всего, Apple специально всё так и задумывала. Компания не собирается ограничивать пользователей, просто пока что поддержка одного языка – это самый просто вариант.

Ниже инструкция для iPhone и iPad (на Mac инструкция идентична):

1. В приложении «Настройки» → «Основные» выберите раздел «Язык и регион».

2. Нажмите «Добавить язык» и выберите «English (US)».

3. Теперь нажмите «Регион» и выберите «США» (United States).

4. Вернитесь на основную страницу настроек и выберите раздел «Apple Intelligence & Siri».

5. Поменяйте язык Siri на «English (United States)».

6. Поменяйте голос Siri на один из доступных на английском и подождите, пока он загрузится (ниже скриншот с macOS).

7. Перезагрузите устройство.

Присоединитесь к списку ожидания

После обновления системы и изменения настроек зайдите в приложение «Настройки» или «Системные настройки» Mac и выберите раздел «Apple Intelligence & Siri».

Здесь нужно нажать «Join the Apple Intelligence Waitlist» → «Join Waitlist».

Делать это на всех своих устройствах не нужно, изменения будут применены к ним автоматически.

Включите функции Apple Intelligence

Срок пребывания в списке ожидания предсказать сложно. Кому-то приходит уведомление в течение нескольких минут, а кому-то через несколько часов.

Когда подойдёт ваша очередь, вы получите соответствующее уведомление из приложения «Настройки».

Коснитесь уведомления, и вы увидите информацию о функциях «Apple Intelligence и Siri».

Загрузите необходимые файлы

После проделанных шагов ваш iPhone, iPad или Mac должен будет загрузить необходимые файлы для работы функций Apple Intelligence. Уведомление о загрузке будет отображаться в настройках до её завершения.

Используйте Apple Intelligence

Когда завершится загрузка файлов, вы можете начинать пользоваться новыми функциями Apple Intelligence!

Новая анимация Siri

После установки бета-версии iOS 18.1 анимация Siri будет выглядеть как обычно до тех пор, пока вы не настроите функции Apple Intelligence.

После настройки функций появится новый интерфейс Siri с цветным свечением по краям экрана.

Как исправить ошибку «Apple Intelligence not available in your country or region» (функции Apple Intelligence не доступны в вашей стране или вашем регионе)

Из-за закона о цифровых рынках функции Apple Intelligence не будут доступны в странах Евросоюза по крайней мере до 2025 года.

Если вы живете в Европе, лайфхак с изменением региона и языка (см. выше) может не сработать. У некоторых пользователей всё получается, но не у всех. Иногда функции начинают работать на Mac, но не на iPhone.

Можете попытаться сделать сброс устройства и настроить функции Apple Intelligence заново, выбрав в качестве языка «English (US)» и регион «USA».

Зависла загрузка файлов Apple Intelligence?

Если подошла ваша очередь в списке ожидания, но устройство зависло на загрузке необходимых файлов, делайте следующее:

1. Зайдите в «Настройки» → «Apple Intelligence & Siri» и выключите опцию «Apple Intelligence», а затем включите её снова.

2. Перезагрузите устройство.

3. Подключитесь к другой сети Wi-Fi или точке доступа и подождите.

Если не помогло и это, в настройках «Apple Intelligence» поменяйте язык с английского на другой. Появится сообщение о том, что язык не поддерживается. Принудительно закройте настройки, а затем вернитесь обратно и поменяйте язык на «Английский (США)».

По идее после этого устройство должно завершить загрузку необходимых файлов всего за пару минут.

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