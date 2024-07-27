Приложение «Фото» в iOS 18 было полностью переделано Apple. Теперь эта программа получила куда более простой интерфейс, разместившийся на одной странице. В нем можно увидеть сетку приложений и новые коллекции, такие, как «Закрепленные коллекции», «Люди», «Поездки» и т.д., в интеллектуально созданных альбомах.

Такие изменения в дизайне помогут проще находить ваши любимые фотографии и связанные с ними памятные моменты жизни. Однако новое размещение в переработанном приложении может понравиться далеко не каждому пользователю — с первого взгляда новое приложение «Фото» кажется непонятным и перегруженным. К счастью, Apple позволяет тщательным образом настраивать вид приложения, а не только использовать дизайн по умолчанию. И это позволит обеспечить более понятное оформление программы.

В этой статье я расскажу о том, как настраивать и пользоваться обновленным приложением «Фото» на iPhone в iOS 18.

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Пояснение логики работы приложения «Фото» в iOS 18

Когда вы запускаете приложение «Фото», вы увидите одноименный раздел, который представляет собой одну длинную страницу, разделенную на две части.

Верхняя часть легко трансформируется в раздел «Медиатека» (об этом мы расскажем ниже).

Кроме того верхняя часть может также служить настраиваемой каруселью из наиболее часто используемых альбомов. Перемещаться по верхней части раздела «Фото» можно свайпами влево или вправо.

Нижняя часть (называется «Коллекции») — лента, которая содержит автоматически созданные альбомы и подборки фотографий и видео.

На скриншотах ниже показана вся лента с установленными по умолчанию секциями и альбомами (коллекциями):

Содержимое обеих частей главного раздела приложения «Фото» можно полностью изменять на усмотрение пользователя.

Ниже я более подробно расскажу, как настраивать и пользоваться приложением «Фото».

Как открыть и пользоваться разделом «Медиатека» (просмотр всех фото и видео) в iOS 18?

Раздел «Медиатека» в приложении «Фото» является одним из популярных у пользователей iPhone. По умолчанию здесь и теперь расположены все фотографии и видео в хронологическом порядке, но так как само приложение представлено сейчас в одностраничном дизайне, то с первого взляда не совсем понятен принцип его работы. Итак.

Повторюсь. При запуске приложения «Фото» вы попадаете в главный раздел, который так и называется — «Фото» (о нем мы рассказывали выше).

Но если вы просто смахнете верхнюю часть экрана в самый низ, откроется раздел «Медиатека». После выполнения этого жеста вы сможете свободно листать свою ленту фотографий и видео, как и раньше.

В нижнем левом углу экрана с разделом «Медиатека» имеется кнопка сортировки, которая позволяет отфильтровать отображение контента по различным критериям, в том числе: по дате и по типу контента (фото, видео, избранные, измененные, скриншоты).

Кроме того здесь же имеется меню «Параметры вида», при помощи которого можно изменять масштаб миниатюр, а также задать желаемый вид сетки (квадрат или с учетом соотношения сторон).

Как и ранее, раздел «Медиатека» включает в себя вкладки «Годы», «Месяцы» и «Все», которые помогут быстро переместиться в определенный период времени.

Для выхода из раздела «Медиатека» и возврата на главную страницу приложения (раздел «Фото»), необходимо нажать кнопку «×» в правом нижнем углу экрана.

Как настроить верхнюю часть раздела «Фото» (карусель) в iOS 18?

1. Откройте приложение «Фото».

2. Смахните верхнюю часть экрана слево направо.

3. Нажмите кнопку «Настроить».

4. Создайте карусель из необходимых альбомов в соответствии с вашими предпочтениями.

чтобы удалить имеющийся альбом, нажмите « × » в его верхнем правом углу.

» в его верхнем правом углу. чтобы заменить имеющийся альбом на другой, нажмите кнопку « Заменить » под альбомом и выберите желаемую подборку.

» под альбомом и выберите желаемую подборку. чтобы добавить новый альбом, нажмите кнопку « + » и выберите нужный.

» и выберите нужный. чтобы поменять местами добавленные альбомы, удерживая палец на нужной подборке переместите ее в необходимое место.

5. Нажмите кнопку «×» для выхода из меню редактирования.

6. Опробуйте созданную карусель избранных альбомов путем свайпов (жестов) влево и вправо.

Как настроить нижнюю часть раздела «Фото» (ленту «Коллекции») в iOS 18?

1. Откройте приложение «Фото», прокрутите страницу вниз и нажмите кнопку «Настроить». Перед вами появится та же страница редактирования, о которой мы рассказывали выше. Настройку ленты «Закрепленных коллекций» можно производить из любого из этих мест по вашему усмотрению.

2. Пролистай экран немного ниже до раздела «Коллекции».

3. Чтобы изменить порядок размещения коллекций в ленте на главном экране приложения «Фото», нажмите и удерживайте палец на необходимой коллекции, а потом перетащите ее вверх или вниз.

4. Снимите флажки с коллекций, которые требуется удалить с главного экрана приложения «Фото».

5. Нажмите кнопку «Сбросить», чтобы вернуть все созданные изменения к значению по умолчанию. При этом в ленту будут возвращены все имеющиеся изначально коллекции в их исходном порядке.

6. Как только вы внесете все требуемые изменения, нажмите на кнопку «×» в правом верхнем углу для выхода из режима настройки приложения «Фото».

Как скрывать людей в разделе «Люди и питомцы» в приложении «Фото» в iOS 18?

В обновленном приложении «Фото» раздел «Люди и питомцы» показывает карусель с вашими фотографиями и снимками других людей, которые были распознаны с помощью функции распознавания лиц.

Вы можете нажать на любой снимок лица человека, чтобы посмотреть коллекции изображений с ним. Также вы можете скрыть снимки лиц определенных людей из этого раздела, создать группу из двух и более людей или даже добавить новых людей в раздел «Люди». Вот как это можно сделать.

1. В открытом приложении «Фото» прокрутите вниз и нажмите на «Люди».

2. Здесь удерживайте палец на человеке или группе людей, которых вы хотите реже видеть в подборках или вообще удалить из альбома «Люди».

3. Во всплывающем меню выберите один из вариантов:

Реже показывать человека (имя). При выборе этого варианта появится страница, содержащая в свою очередь еще два варианта:

реже показывать этого человека — индивидуальные фото и видео не будут появляться в подборках и воспоминаниях, но групповые фото по-прежнему могут встречаться.

никогда не показывать этого человека — фото и видео с этим человеком, в том числе групповые фото, не будут появляться в подборках и воспомиинаниях.

Скрыть фото, где есть (имя). При выборе этого варианта появится меню с возможностью удаления этого человека из альбома «Люди».

4. Нажмите на надпись «Люди» на главной странице приложения «Фото» чтобы войти в альбом. Нажмите кнопку «Создать» напротив карточки «Группы», чтобы фотографии выбранных людей появились в одном альбоме.

Для создания такого альбома, после выбора людей и питомцев, нажмите «Добавить».

5. Для добавления новых людей в альбом «Люди и питомцы» нажмите кнопку «Добавить людей» в центре снизу.

6. Затем выберите фото из доступных вариантов «Люди» и нажмите на кнопку «Добавить» в правом верхнем углу.

Как изменить «Закрепленные коллекции» в приложении «Фото» на iPhone с iOS 18?

По умолчанию в секцию «Закрепленные коллекции» в приложении «Фото» помещаются те альбомы, которые iOS считает наиболее важными для вас. Но не для всех пользователей такой автоматический подбор может оказаться удачным. И если вам как раз не нравится предложенная коллекция, то вы вполне можете изменить ее по своему усмотрению.

1. В открытом приложении «Фото» прокрутите вниз до секции «Закрепленные коллекции» и нажмите на ней кнопку «Изменить».

2. В меню редактирования нажмите «–» перед альбомоми, которые необходимо удалить из «Закрепленной коллекции».

3. Там же нажмите кнопку «+» перед альбомом, чтобы добавить его в «Закрепленную коллекцию».

4. С помощью кнопки «Любая коллекция или альбом» можно добавить любой другой альбом, который отсутствует в предложенной коллекции.

Как удалять ненужные фотографии из «Подборки фото»?

Секция «Подборка фото» содержит изображения разных лет с вами и другими людьми, которые искусственный интеллект iOS посчитал важными для вас. Однако, вероятно, что не все воспоминания хочется демонстрировать на главной странице. Напомним, что альбом «Подборка фото», как и любой другой, созданный автоматически, можно легко убрать из ленты приложения «Фото» (см. выше). Однако, есть возможность оставить его в ленте, но удалять из него отдельные фотографии. Вот как это сделать:

1. В открытом приложении «Фото» прокрутите вниз и нажмите на надпись «Подборка фото».

2. Нажмите кнопку «Выбрать» в правом верхнем углу.

3. Выберите те фотографии, которые требуется удалить из подборки.

4. Теперь в правом нижнем углу нажмите на кнопку с тремя точками, а потом выберите «Удалить из Подборки фото».

Обновленный вид приложения «Фото» уже понравился многим пользователям Apple. Ведь теперь в приложении много внимания уделяется автоматически сгенерированным подборкам: «Воспоминания» и «Недавние». Но понимание возможностей настройки приложения позволит изменить его дизайн по своему усмотрению, сделав максимально для себя комфортным.

Что означает желтая точка на фотографии профиля в приложении «Фото» в iOS 18?

Помимо всего прочего, в приложении «Фото» появился удобный индикатор статуса синхронизации медиатеки с iCloud (если она была включена), расположенный на аватарке профиля в верхнем правом углу экрана.

Если на фото профиля появился желтый кружок , то это означает, что синхронизация с iCloud приостановлена. Вероятные причины — отсутствие доступа к сети Интернет или нехватка места в облачном хранилище.

, то это означает, что синхронизация с iCloud приостановлена. Вероятные причины — отсутствие доступа к сети Интернет или нехватка места в облачном хранилище. Если вокруг фотографии профиля появился серый кружок постепенно заполняемый синим цветом , значит в данный момент производится синхронизация с iCloud.

, значит в данный момент производится синхронизация с iCloud. Если вы наблюдаете обычную фотографию профиля без вышеупомянутых элементов, значит синхронизация приложения «Фото» была успешно выполнена.

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