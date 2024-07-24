Новое приложение «Пароли» от Apple в iOS 18 – это безопасный и удобный способ хранить все свои логины и пароли. Кроме того, в нём есть одна особенно полезная функция – «Ключи входа».

Ключи входа – будущее паролей

Ключи входа – это следующая ступень в эволюции паролей. По сути – это более надежная альтернатива паролям. Однако сейчас они доступны не на всех сайтах и не во всех приложениях. Но это дело времени.

Ключ входа – это уникальный цифровой ключ, не требующий использования пароля. Вместо этого функция использует Face ID или Touch ID для создания учётной записи.

По сути ключи входа устраняют необходимость создавать и запоминать разные логины для разных сайтов. Функция напоминает авторизацию при помощи функции «Войти с Apple», которая уже доступна на многих сайтах и приложениях.

Ключи входа создаются на основе высокоэффективного шифрования, что делает из значительно надежнее, чем пароли. Поскольку биометрические данные хранятся локально на вашем устройстве, они не утекут в сеть, и их не взломают, как это часто бывает при использовании паролей.

Как включить автоматический переход на ключи входа на iPhone или iPad?

В приложении «Пароли» имеется полезная функция, которая в конечном итоге заставит вас забыть о самом приложении.

Если ключи безопасности поддерживаются на сайте или в приложении, приложение «Пароли» может автоматически распознать это и обновить ваш текущий логин, превратив его в ключ безопасности.

Со временем ваши пароли будут постепенно заменяться ключами безопасности.

Важно отметить, что сохранённые пароли не исчезнут из приложения «Пароли». Все данные останутся на месте до тех пор, пока вы не удалите их сами.

Поскольку всё больше сайтов начинает поддерживать ключи безопасности, вам всё реже и реже придётся использовать свои пароли.

Обновление ключей безопасности происходит автоматически, вам не нужно ничего делать. Если вы вдруг не хотите, чтобы ваши логины превращались в ключи безопасности, функцию можно отключить через «Настройки» → «Приложения» → «Пароли» → «Автоматический переход на ключи входа».

Автоматическое обновление паролей на ключи входа – потрясающая функция, которая со временем будет нести всё больше пользы. Благодаря ей пользователи не будут создавать по несколько аккаунтов для одного сайта просто потому, что забыли о предыдущем.

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