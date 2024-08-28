Озвучка с помощью нейросетей становится все более востребованной: умные машины читают для нас аудиокниги, общаются в сервисах колл-центров. Голос искусственного интеллекта звучит почти как живой: качественно, естественно и с интонацией. Какие лучшие нейросети для озвучки текста существуют, расскажем в этой статье, а еще больше вариантов смотрите в рейтинге программ для озвучки текста.

Лучшие нейросети для озвучки текста

Составили подборку из 8 ведущих сервисов и программ с AI-инструментами. У каждого из них есть бесплатная демоверсия, а некоторые вообще бесплатны. Также в любом из них на выбор имеется как минимум несколько голосов.

Язык интерфейса: русский.

Платформа: web.

Сервис для умной озвучки текста, в котором используется искусственный интеллект. Достаточно загрузить сценарий, и буквально за пару минут вы получите готовую аудиодорожку. Сервис поддерживает более 25 голосов, среди которых можно выбирать как мужские, так и женские. Их можно настраивать, изменяя скорость, высоту, интонацию и даже настроение, что позволяет создать максимально естественное звучание.

Среди ключевых возможностей Zvukogram — поддержка 14 языков, включая английский, немецкий, итальянский и китайский. Сервис правильно расставляет ударения и паузы в тексте, а также запоминает правильное произношение с помощью встроенного словаря. Кроме того, доступен визуальный редактор, в котором можно делать озвучку диалогов и тестировать произношение отдельных слов. Для тестирования всех настроек доступно 5 бесплатных токенов на сайте, что позволяет пользователям озвучивать текст небольшими фрагментами по 2-3 абзаца.

Язык интерфейса: русский.

Платформа: Windows.

Это программа для монтажа видео, в которой есть встроенные AI-инструменты. Вы можете вставить сгенерированные комментарии к отдельной части видео или полностью провести озвучку. На выбор представлено 6 шаблонов голосов: 3 мужских и 3 женских. Их можно настраивать: выбирать настроение, скорость говорения. Чтобы проще было разобраться с инструментом, разработчики подготовили видеоинструкцию.

Инструмент удобен тем, что нейросеть озвучивает текст для видео в процессе монтажа. Она генерируется и автоматически добавляется в проект. Потом вы ее выставляете на таймлайне в нужном месте. Также сгенерированную речь можно выгрузить отдельным MP3-файлом.

Язык интерфейса: русский.

Платформа: web.

Это многофункциональный онлайн-сервис с искусственным интеллектом. Умеет писать тексты, код, генерировать изображения, предлагать идеи. Также в нем есть алгоритмы для озвучки. Примечательно, что поддерживается 152 языка и более 1000 спикеров. Есть мужские, женские, детские голоса и еще акценты иностранцев. Текст для озвучки можно написать в специальном поле или загрузить отдельным файлом, например Word.

Что касается более тонких настроек, то здесь можно указывать скорость чтения, тональность, длительность пауз. Ударения и паузы расставляются с помощью специальных символов. Таким образом можно избежать неправильного чтения. Также есть обратный перевод аудио в текст.

Язык интерфейса: английский.

Платформа: web.

Это сайт для работы с подкастами. Сервис включает функцию конвертации текста в речь, используя нейросети, поддерживает до 20 языков и более 100 голосов. Умеет озвучивать заготовленные сценарии. Доступен экспорт готовых подкастов в форматы MP3, WAV и другие, а также их публикация на популярных платформах, таких как Apple Podcasts.

Среди ключевых возможностей Podcastle — запись многоканальных аудио с поддержкой до 10 треков одновременно, автоматическая очистка звука от шумов, добавление музыкальных фонов и эффектов. Для удобного монтажа доступны нарезка и склейка фрагментов, регулировка громкости и использование более 50 эффектов перехода.

Язык интерфейса: английский, русский и еще 19 языков.

Платформа: web.

Бесплатная нейросеть для озвучки текста. Этот инструмент идеально подходит для студентов, профессионалов в сфере аудиопродакшена и для людей с нарушениями зрения. На нем можно слушать книги, статьи, документы и веб-страницы вместо их чтения.

Speechify поддерживает более 30 языков (включая русский) и свыше 50 голосов, включая мужские, женские и детские. Сервис позволяет загружать файлы различных форматов, таких как PDF, DOCX и TXT, а также извлекать текст с веб-страниц и изображений с помощью технологии оптического распознавания символов. Можно выставлять скорость воспроизведения, выбирать тембр и добавлять паузы для достижения наилучшего восприятия. Speechify также умеет синхронизироваться между устройствами, что позволяет продолжить прослушивание с того места, где вы остановились, на любом из ваших устройств. Например, вы начали слушать документ на компьютере, а можете продолжить на телефоне.

Язык интерфейса: английский.

Платформа: web.

У Voicemaker свыше виртуальных 600 персонажей, которые могут говорить более чем на 60 языках. Каждый голос имеет свою интонацию и тембр. Есть мужские и женские персонажи, детские и мультяшные. Сервис умеет читать TXT, DOCX и PDF-файлы, и позволяет настроить озвучку заранее. Пользователи могут регулировать скорость, высоту и громкость, а также добавлять паузы и акцентировать слова с помощью специальных символов. Есть функция диалогов, чтобы озвучивать тексты с использованием нескольких голосов.

Визуальный редактор Voicemaker позволяет легко редактировать и настраивать текст перед озвучкой. Выгружать результат можно в MP3 и WAV.

Язык интерфейса: английский.

Платформа: web.

Сервис состоящий из трех сайтов для генерации синтезированной речи для бизнеса, образования и создателей контента. Oddcast позволяет озвучивать текст на 30 языках и содержит свыше 180 голосов — все они разных возрастов и с разными акцентами. На платформу можно загружать готовые текстовые файлы или печатать речь напрямую в специальном поле. Параметры озвучки тоже настраиваются — меняется скорость, тональность и эмоции. В Oddcast легко создавать анимированных говорящих персонажей, которые могут быть интегрированы в веб-сайты, приложения и презентации. Они могут не только озвучивать текст, но и взаимодействовать с пользователями, отвечая на вопросы и выполняя команды.

Дополнительные функции Oddcast включают автоматическое добавление пауз и акцентирование слов для более естественного звучания. Также здесь есть разработка диалогов с использованием нескольких голосов и возможность интеграции с API для разработки кастомизированных приложений. Готовые аудиофайлы могут быть экспортированы в популярных форматах MP3 и WAV.

Язык интерфейса: английский.

Платформа: web.

Сервис поддерживает более 60 языков и предоставляет выбор из множества голосов. В Resemble AI есть функция, чтобы создавать голоса на основе записанных образцов и синтезировать речь, звучащую естественно и реалистично. Пользователи также могут настраивать параметры озвучки — интонацию, скорость и эмоции. Одной из уникальных функций Resemble AI является редактирование синтезированной речи через изменение текста.

Resemble AI также предлагает интеграцию с различными платформами через API. Благодаря этому его можно интегрировать в чат-боты, голосовые помощники и мобильные приложения. Сервис поддерживает работу с диалогами. Экспорт готовых аудиофайлов возможен в различных форматах, включая MP3 и WAV.

Заключение

Выбирая нейросеть для озвучивания текста, смотрите на перечень задач, которые нужно выполнить. Обычно их используют для озвучки видео по заранее подготовленному сценарию. С этим неплохо справляется встроенный инструмент программы ВидеоМОНТАЖ. Вы можете подготовленную озвучку сразу разместить в видео или выгрузить отдельным файлом для использования в других проектах.