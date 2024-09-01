Компания Baseus, зарекомендовавшая себя как один из ведущих производителей мобильных аксессуаров, в 2024 году предлагает множество отличных внешних аккумуляторов, которые могут удовлетворить потребности самых требовательных пользователей. В этой статье мы рассмотрим 10 лучших моделей повербанков, которые были отобраны за их надежность, производительность и функциональность.

Baseus Popsicle, 5 200 мА·ч, 20 Вт

Первым в нашем списке идет Baseus Popsicle — это стильный и необычный пауэрбанк, который полностью оправдывает свое название. Дизайн устройства напоминает замороженный сок, и его невольно хочется попробовать на вкус. Однако, за привлекательным внешним видом скрывается мощная начинка. Этот пауэрбанк оснащен аккумулятором емкостью 5 200 мА·ч и способен выдавать выходную мощность до 20 Вт. Это делает его идеальным для быстрой зарядки смартфонов и других мобильных устройств.

Одной из ключевых особенностей Baseus Popsicle является встроенный кабель USB-C, который в сложенном состоянии превращается в удобную петлю для переноски. Дополнительный USB-C порт позволяет заряжать два устройства одновременно, что является огромным плюсом для активных пользователей.

Устройство предлагается в четырех цветах: фиолетовом, желтом, голубом и зеленом.

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Baseus MagPro, 5 000 мА·ч, 20 Вт

Baseus MagPro — это современный пауэрбанк с емкостью 5 000 мА·ч, который поддерживает MagSafe и обеспечивает выходную мощность 20 Вт при зарядке через кабель и до 15 Вт при беспроводной зарядке. Он создан для тех, кто ценит удобство и портативность. Магнитное крепление позволяет легко примагнитить iPhone к пауэрбанку для беспроводной зарядки, что делает процесс зарядки максимально простым и удобным.

Кроме того, MagPro оснащен откидной ножкой, которая позволяет использовать устройство в качестве подставки для смартфона. Это особенно удобно для тех, кто любит смотреть видео во время зарядки. Даже в перевернутом положении, благодаря мощному магниту, телефон остается на месте.

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Baseus Free2Pull, 10 000 мА·ч, 30 Вт

Baseus Free2Pull — интересная модель со встроенным выдвижным кабелем USB-C. Емкость внешнего аккумулятора составляет 10 000 мА·ч, мощность — 30 Вт. Пауэрбанк обладает плоской формой и компактными размерами, что делает его удобным для переноски. Минимальная длина выдвижного кабеля составляет 8 см, а максимальная — 70 см. Мощности повербанка хватит на 1,5-2 зарядки любого iPhone.

Эта модель поддерживает одновременную зарядку двух устройств: одно устройство через встроенный кабель USB-С и одно устройство через дополнительный разъем USB-C. Встроенный дисплей показывает оставшийся заряд и мощность, что позволяет контролировать процесс зарядки.

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Baseus Magnetic Wireless, 10 000 мА·ч, 30 Вт

Еще один мощный компактный вариант внешнего аккумулятора со встроенным кабелем. Этот повербанк емкостью 10 000 мА·ч поддерживает как быструю проводную зарядку мощностью до 30 Вт, так и беспроводную — до 7,5 Вт. Baseus Magnetic Wireless позволяет заряжать сразу два устройства.

Вместо цифрового дисплея в этой модели используется светодиодный индикатор с тремя делениями, который показывает уровень заряда.

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Baseus Magnetic Bracket Wireless, 10 000 мА·ч, 20 Вт

Baseus Magnetic Bracket Wireless — это пауэрбанк с емкостью 10 000 мА·ч, который привлекает внимание не только своей мощностью, но и функциональностью. Он оснащен информативным цифровым дисплеем и поддерживает мощность беспроводной зарядки до 15 Вт (iPhone — до 7,5 Вт), что позволяет быстро и эффективно заряжать современные устройства.

Одной из уникальных особенностей этой модели является встроенная откидная ножка, которая скрыта в корпусе. Она позволяет использовать внешний аккумулятор как вертикальную или горизонтальную подставку, что очень удобно для просмотра видео или видеозвонков. Baseus Magnetic Bracket Wireless — это идеальный выбор для тех, кто ценит многофункциональность и удобство в одном устройстве.

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Baseus Bipow, 10 000 мА·ч, 20 Вт

Завершает наш список Baseus Bipow — пауэрбанк с емкостью 10 000 мА·ч и выходной мощностью 20 Вт. Благодаря трем портам 2×USB-A и 1×USB-C, этот пауэрбанк может одновременно заряжать планшеты, смартфоны и другие гаджеты.

Цифровой дисплей Baseus Bipow отображает уровень заряда, что делает использование устройства простым и удобным. Эта модель станет отличным выбором для длительных поездок и путешествий.

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Baseus Qpow 2, 20 000 мА·ч, 30 Вт

Baseus Qpow 2 — это пауэрбанк с емкостью 20 000 мА·ч и выходной мощностью 30 Вт, который оснащен двумя встроенными кабелями USB-C. Эта модель предназначена для тех, кто ценит не только мощность, но и удобство. Качественные встроенные кабели значительно упрощают процесс зарядки, так как их не нужно носить с собой отдельно.

Baseus Qpow 2 поддерживает одновременную зарядку четырех устройств, что делает его идеальным выбором для тех, кто всегда в движении и нуждается в надежном источнике энергии. Кроме того, этот пауэрбанк выпускается в четырех цветах: фиолетовом, голубом, белом и черном, а также обладает симпатичным дизайном, который будет радовать глаз.

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Baseus в цельнометаллическом корпусе, 10 000 мА·ч, 22,5 Вт

Один из самых популярных повербанков компании Baseus — свыше 70 000 продаж со средней оценкой в 4,9 балла по пятибалльной системе. Устройство емкостью 10 000 мА·ч и выходной мощностью 22,5 Вт обладает стильным цельнометаллическим корпусом. Он имеет три порта — 2 × USB-A и 1 × USB-C, что позволяет одновременно заряжать несколько устройств. Скругленные грани и компактные размеры делают его удобным для переноски и использования.

Повербанк оснащен светодиодным дисплеем, который показывает уровень заряда в процентах, что позволяет всегда быть в курсе состояния устройства.

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Baseus Amblight, 30 000 мА·ч, 65 Вт

Baseus Amblight — это мощный пауэрбанк с емкостью 30 000 мА·ч и выходной мощностью 65 Вт. Он оснащен множеством портов, включая четыре USB-A, один USB-C, что позволяет одновременно заряжать практически любые устройства — от смартфонов и планшетов до ноутбуков.

Сам повербанк может заряжаться посредством USB-C, Lightning или microUSB, а встроенный сегментный дисплей показывает уровень заряда, ток и напряжение. Эта модель является идеальным выбором для тех, кому требуется мощный и многофункциональный источник энергии для всех устройств сразу.

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Baseus Blade, 20 000 мА·ч, 100 Вт

Baseus Blade — это один из самых мощных пауэрбанков в линейке Baseus. С емкостью 20 000 мА·ч и выходной мощностью 100 Вт он способен заряжать не только смартфоны, но и более энергоемкие устройства, такие как ноутбуки и игровые консоли. Уникальная плоская форма делает его удобным для переноски, а встроенный экран предоставляет всю необходимую информацию о процессе зарядки, включая напряжение, ток и оставшееся время работы.

Baseus Blade поддерживает одновременную зарядку четырех устройств и обладает девятью ступенями защиты от перегрева, скачков напряжения и других проблем, что делает его надежным спутником для любых условий.

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В 2024 году Baseus предлагает разнообразные пауэрбанки, которые могут удовлетворить любые потребности. Независимо от того, что вам важно — компактность, мощность, многофункциональность или стиль, среди представленных моделей вы наверняка найдете идеальный пауэрбанк для себя.

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