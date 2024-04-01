Беспроводная зарядка Qi2: какие iPhone поддерживаются, отличия от MagSafe?

Беспроводная зарядка мобильных устройств – красноречивое доказательство того, что будущее уже наступило. Однако технология эта достаточно молодая, следовательно обладает и своими недостатками. Прежде всего — это скорость зарядки. С другой стороны – очевидно направление развития. И появление новых стандартов призвано сделать технологию беспроводной зарядки еще более быстрой. В конце 2023 году первую сертификацию прошли устройства на базе второго поколения стандарта Qi. В этом материале мы расскажем о беспроводной зарядке Qi2 и о возможном ее использовании с iPhone.

Читайте "Яблык" в Telegram и смотрите в YouTube. Подписывайтесь!

Содержание статьи

Что такое стандарт зарядки Qi2?

Сам стандарт беспроводной зарядки Qi2 был представлен объединением Wireless Power Consortium или WPC еще в начале 2023 года. Именно этот консорциум и ответственен за разработку и последующую поддержку стандарта беспроводной зарядки Qi.

В разработке стандарта Qi2 активное участие принимала и компания Apple, неудивительно, что наблюдается схожесть его с фирменным MagSafe. Можно даже весьма условно назвать Qi2 некоей смесью Qi и MagSafe с некоторыми к тому же улучшениями. Стоит ожидать, что устройства Apple одними из первых получат поддержку нового стандарта, но и другие производители, являясь членами WPC, тоже едва ли обойдут стороной передовую технологию.

Чтобы устройство получило логотип Qi2, оно должно будет пройти сертификацию. Таким образом удастся повысить качество как самих гаджетов, так и совместимость зарядных устройств.

А работает зарядка стандарта Qi2 на базе все той же электромагнитной индукции. Как только на катушку зарядной платформы подается ток, вокруг образуется слабое магнитное поле. При попадании в него катушки заряжаемого устройства образуется ток, поступающий уже в батарею устройства.

Какова мощность зарядки по стандарту Qi2?

Если первое поколение стандарта Qi позволяло заряжать Android-устройства до 15 Вт, а iPhone — до 7,5 Вт, то Qi2 в теории способно обеспечивать устройства зарядкой мощностью до 36 Вт (iPhone — до 15 Вт).

Преимущества и недостатки Qi2

Второе поколение стандарта базируется на фундаменте своего предшественника, при этом получило и значимые отличия от него.

В Qi2 имеется два профиля. Поддержка лишь первого, «Extended Power Profile» (EPP) и без магнитов, означает сертификацию Qi. Но если устройство поддерживает еще и новый профиль, «Magnetic Power Profile» (MPP), который как раз привнесен компанией Apple, оно получит маркировку Qi2. Стандарт предусматривает совместимость обеих профилей, что позволит магнитной зарядке заряжать даже устройство без магнитов, верно и обратное.

Как мы уже отмечали выше, устройства, поддерживающие Qi2, будут заряжаться быстрее, что актуально на фоне стремительно возросших возможностей быстрой зарядки по проводам. Максимальная мощность в Qi составляет всего 15 Вт, второе поколение технологии увеличит этот показатель до 36 Вт. Вырастет и число совместимых устройств с новым стандартом, стоит ожидать от него поддержку смартфонов, умных часов, планшетов и ноутбуков.

Одна из основных проблем при зарядке – нагрев. Стоит ожидать, что с Qi2 устройства будут испытывать меньшую нагрузку такого рода. Для батарей устройств это важно, ведь нагрев сокращает срок их службы.

Технология Qi уже отработана, но поддержка стандарта второго поколения потребует точного позиционирования катушек в гаджете и зарядной станции. Стоит только телефону расположиться криво, как зарядка перестанет быть эффективной. Именно поэтому как зарядная панель, так и устройство, должны иметь магниты для выравнивания положения.

Конечно, не обошлось в Qi2 без недостатков. Главный из них – низкий КПД. Но это отличительная особенность всех беспроводных зарядок. КПД в них достигает 75% в лучшем случае, да и то, в случае идеальных условий и точного позиционирования. Также толщина чехла напрямую влияет на КПД, иногда даже вовсе мешая зарядке.

Говорить о рекордах скорости зарядки тоже не приходится, тут провода всегда будут выигрывать. Беспроводная зарядка обычно не входит в комплект устройства, и без того скудный. Так что любителям современных технологий придется за них доплачивать.

Какие iPhone поддерживают зарядку Qi2?

Несмотря на то, что стандарт Qi2 только утвержден, немалое число моделей iPhone уже будет с ним совместимо. Это, как уже было сказано выше, достигается за счет участия самой Apple в разработке нового стандарта и его родстве с MagSafe:

iPhone 15

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 (необходима iOS 17.2 или новее)

iPhone 14 Pro (необходима iOS 17.2 или новее)

iPhone 14 Plus (необходима iOS 17.2 или новее)

iPhone 14 Pro Max (необходима iOS 17.2 или новее)

iPhone 13 (необходима iOS 17.2 или новее)

iPhone 13 mini (необходима iOS 17.2 или новее, скорость зарядки до 12 Вт)

iPhone 13 Pro (необходима iOS 17.2 или новее)

iPhone 13 Pro Max (необходима iOS 17.2 или новее)

iPhone 12 (необходима iOS 17.4 или новее)

iPhone 12 mini (необходима iOS 17.4 или новее, скорость зарядки до 12 Вт)

iPhone 12 Pro (необходима iOS 17.4 или новее)

iPhone 12 Pro Max (необходима iOS 17.4 или новее)

Работает ли Qi2 с Android-смартфонами?

Появление стандарта Qi2 для смартфонов с Android значительно улучшит возможности беспроводной зарядки. В ней будут участвовать магниты, как у совсем дорогих и более статусных устройства Apple с MagSafe.

Но на данный момент Android-смартфоны пока не поддерживают стандарт Qi2. Ожидается, что первые устройства на базе Android с поддержкой беспроводной зарядки Qi2 появятся в продаже в течение 2024 года. А пока производители зарядных устройств (Belkin, Xiaomi, Anker, Mophie) активно осваивают новый стандарт, выпуская в том числе и пауэрбанки с его поддержкой.

Что лучше купить Qi2 или MagSafe для пользователя iPhone?

Ошибочно было бы считать Qi2 прямой заменой MagSafe. К тому же технология Apple задействует еще и NFC-чип, который распознает аксессуары. Это позволяет показывать анимацию, запоминать циферблаты на зарядке. Но стандарт Qi2 не поддерживает NFC, так что смартфон не сможет, к примеру, запомнить какой циферблат надо активировать в режиме «Ожидание» на конкретной зарядке.

Говоря же о пиковой мощности, разницы не будет. Qi второго поколения вдвое ее нарастил относительно предшественника, достигнув отметки в 15 Вт. Но MagSafe и так позволял передавать мощность до 15 Вт на совместимых устройствах. Оба стандарта подразумевают умную регулировку мощности, возможно питание от компьютера. Но MagSafe получает еще и прошивки, о такой возможности в Qi2 не сообщалось.

В целом можно констатировать, что зарядки на базе Qi2 будут более дешевыми и массовыми, но и функционал аналогичный MagSafe дать не смогут. В любом случае, перевод технологии беспроводной зарядки на повышенную мощность — отличная новость для всех пользователей мобильных устройств.