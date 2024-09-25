На вышедшие в 2023 году модели iPhone 15 Apple добавила функцию лимита зарядки, которая ограничивает зарядку при достижении 80%. По идее, если никогда не заряжать iPhone до уровня выше 80%, аккумулятор будет дольше сохранять свою ёмкость. Интересно, действительно ли это так? Журналист издания Macrumors Джули Кловер проверила на примере своего iPhone, на котором функция была включена с сентября 2023 года.

Джули рассказала, что после 299 циклов зарядки, совершенных в течение года, ёмкость аккумулятора ее ‌iPhone 15‌ Pro Max составляет 94%. Одним из основных неудобств, связанных с ограничением зарядки, является то, что заряда не всегда хватает на целый день. Тем не менее, иногда iPhone всё-таки заряжается до 100%, так задумано компанией для калибровки уровня зарядки.

Журналистка заряжала свой iPhone в основном с помощью кабеля USB-C, но иногда использовалась и зарядка MagSafe с соотношением примерно 70/30. iPhone не оставляли на зарядке в течение длительного времени, и это всегда происходило при комфортной температуре.

В то же время имеются показали других iPhone 15‌ Pro Max, на которых в течение года не использовалась функция лимита зарядки:

Текущий уровень емкости батареи: 87%. Количество циклов: 329.

Текущий уровень емкости батареи: 90%. Количество циклов: 271.

Данных для сравнения мало, но, похоже, что функция лимита зарядки всё же благотворно влияет на сохранение ёмкости аккумулятора. Тем не менее, разница настолько незначительная, что вряд ли стоит того. Возможно, реальная польза от функции была бы заметна через два или три года.

Недавно Apple добавила опцию лимита зарядки ещё и в 90 процентов, и этот вариант должен быть удобнее при повседневном использовании смартфона.

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