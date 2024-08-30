iPhone известны своей высокой остаточной стоимостью, и немаловажную роль в этом играет длительная программная поддержка, которую Apple предоставляет своим устройствам. В отличие от большинства Android-смартфонов, которые получают обновления программного обеспечения на протяжении меньшего количества лет, iPhone сохраняют свою актуальность и безопасность дольше. Однако при покупке подержанного или устаревшего устройства важно учитывать, сколько лет поддержки вы можете ожидать от Apple для конкретной модели.

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Сколько лет работают iPhone?

Смартфоны Apple очень качественные устройства, поэтому при бережной эксплуатации, а также своевременной замене аккумулятора, iPhone способны работать более 10 лет. Однако, стоит учесть, что Apple выпускает обновления программного обеспечения (iOS) для каждой модели своих смартфонов лишь ограниченное время. Когда iPhone перестанет получать обновления от производителя, пользователи столкнутся с определенными трудностями. Например, они не смогут воспользоваться новыми функциями iOS или обновить уже установленные приложения, которые со временем и вовсе перестанут работать на устаревшем устройстве.

Сколько лет Apple выпускает новые обновления iOS для каждой модели iPhone?

Большинство iPhone получают поддержку операционной системы iOS на протяжении шести-восьми лет. Это очень важно с точки зрения долговечности и безопасности, так как это обеспечивает оптимальное функционирование устройства на протяжении многих лет. Однако стоит учитывать, что Apple не может поддерживать устройства, которые слишком устарели, так как технологии быстро развиваются. У старых устройств просто нет технических возможностей для работы с последними версиями программного обеспечения.

Чтобы упростить информацию, мы составили таблицу, показывающую поддержку Apple для каждой модели iPhone, включая дату выпуска и прекращения поддержки. Обратите внимание, что эти даты являются приблизительными, основанными на прошлом опыте, с учетом среднего срока поддержки в 7 лет. Поэтому они могут измениться в будущем по мере выхода новых устройств и версий iOS.

Модель iPhone﻿ Дата выпуска Дата прекращения продаж﻿

Последнее совместимое поколение iOS Прогноз поддержки iPhone 2G﻿ 29 июня 2007 г 15 июля 2008 г iOS 3 Нет iPhone 3G 09 июня 2008 г 7 июня 2010 г iOS 4 Нет iPhone 3GS 19 июня 2009 г 12 сентября 2012 г iOS 6 Нет iPhone 4 24 июня 2010 г 10 сентября 2013 г iOS 7 Нет iPhone 4S 14 октября 2011 г 9 сентября 2014 г iOS 9 Нет iPhone 5 21 сентября 2012 г 10 сентября 2013 г iOS 10 Нет iPhone 5C 20 сентября 2013 г 9 сентября 2015 г iOS 10 Нет iPhone 5S 20 сентября 2013 г 21 марта 2016 г iOS 12 Нет iPhone 6 / 6 Plus

25 сентября 2014 г 7 сентября 2016 г iOS 12 Нет iPhone 6S / 6S Plus 25 сентября 2015 г 12 сентября 2018 г iOS 15 Нет iPhone SE 1 31 марта 2016 г 12 сентября 2018 г iOS 15 Нет iPhone 7 / 7 Plus 16 сентября 2016 г 12 сентября 2017 г iOS 15 Нет iPhone 8 / 8 Plus 22 сентября 2017 г 15 апреля 2020 г iOS 16 Нет iPhone X 3 ноября 2017 г 12 сентября 2018 г iOS 16 Нет iPhone XS / XS Max 21 сентября 2018 г. 10 сентября 2019 г iOS 18 До 2025 г iPhone XR 26 октября 2018 г 14 сентября 2021 г iOS 18 До 2025 г iPhone 11 20 сентября 2019 г 7 сентября 2022 г iOS 18 До 2026 г iPhone 11 Pro / 11 Pro Max 20 сентября 2019 г 13 октября 2020 г iOS 18 до 2026 г iPhone SE 2 24 апреля 2020 г 8 марта 2022 г iOS 18 До 2027 г iPhone 12 23 октября 2020 г 12 сентября 2023 г iOS 18 До 2027 г iPhone 12 mini 13 ноября 2020 г 7 сентября 2022 г iOS 18 До 2027 г iPhone 12 Pro 23 октября 2020 г 14 сентября 2021 г iOS 18 До 2027 г iPhone 12 Pro Max 13 ноября 2020 г 14 сентября 2021 г iOS 18 До 2027 г iPhone 13 24 сентября 2021 г В продаже iOS 18 До 2028 г iPhone 13 mini 24 сентября 2021 г 12 сентября 2023 г iOS 18 До 2028 г iPhone 13 Pro / 13 Pro Max 24 сентября 2021 г 7 сентября 2022 г iOS 18 До 2028 г iPhone SE 3 18 марта 2022 г В продаже iOS 18 До 2029 г iPhone 14 16 сентября 2022 г В продаже iOS 18 До 2029 г iPhone 14 Plus 7 октября 2022 г В продаже iOS 18 До 2029 г iPhone 14 Pro / 14 Pro Max 16 сентября 2022 г 22 сентября 2023 г iOS 18 До 2029 г iPhone 15 22 сентября 2023 г В продаже iOS 18 До 2030 г iPhone 15 Plus 22 сентября 2023 г В продаже iOS 18 До 2030 г iPhone 15 Pro 22 сентября 2023 г В продаже iOS 18 До 2030 г iPhone 15 Pro Max 22 сентября 2023 г В продаже iOS 18 До 2030 г

Что происходит, когда Apple прекращает поддержку iPhone?

Когда Apple прекращает поддержку вашего iPhone, это означает, что устройство больше не будет получать обновления программного обеспечения, включая критические обновления безопасности и новые функции. Без этих обновлений ваш iPhone становится уязвимым для различных угроз безопасности и может испытывать проблемы с совместимостью с приложениями и сервисами, требующими новейших версий ПО. Со временем некоторые приложения могут перестать работать, и вы можете столкнуться с проблемами производительности вашего устройства.

Кроме того, если ваш iPhone сталкивается с аппаратными проблемами, вы можете обнаружить, что получить ремонт или замену у Apple или авторизованных сервисных центров будет затруднительно, поскольку они постепенно прекращают поддержку устаревших моделей.

Какие iPhone считаются устаревшими и вышедшими из эксплуатации?

Когда мы задаемся вопросом, «Сколько лет Apple поддерживает iPhone в плане аппаратного обеспечения?», вот что говорится на сайте поддержки Apple:

«Владельцы iPhone, iPad, iPod, Mac, Apple TV, Apple Watch, AirPods, Apple Vision Pro и Beats могут получать сервис и запчасти от сервисных центров Apple в течение минимум пяти лет с момента последнего поступления продукта в продажу».

Эта поддержка может продлиться до семи лет в зависимости от наличия запчастей.

Итак, если ваш iPhone все еще продавался Apple до семи лет назад, вы, скорее всего, сможете отремонтировать его в случае проблем. Здесь стоит учитывать список устаревших и винтажных iPhone от Apple.

Вышедшие из эксплуатации iPhone — это те, продажи которых были прекращены более семи лет назад, и потому сервисное обслуживание для них больше недоступно.

Устаревшие iPhone — те, которые не продавались более пяти лет (но менее семи). Apple может все еще обслуживать эти устройства, при условии наличия необходимых запчастей.

Давайте посмотрим, какие iPhone относятся к этим категориям:

iPhone, вышедшие из эксплуатации ﻿ Устаревшие iPhone iPhone 2G iPhone 4﻿ (8 ГБ) iPhone 3G iPhone 5 iPhone 3GS iPhone 6﻿ iPhone 4 iPhone SE iPhone 4S iPhone 8, RED iPhone 5C iPhone 8 Plus, RED iPhone 5S﻿ iPhone X iPhone 6 Plus﻿

iPhone 6S

iPhone 6S Plus﻿



Какой самый старый iPhone все еще поддерживается Apple?

На момент написания этой статьи — в августе 2024 года — Apple все еще поддерживает iPhone XS / XS Max и iPhone XR, которые вышли в 2018 году. Это означает, что эти смартфоны, получат обновление iOS 18, но вполне вероятно, что это будет последним поддерживаемым поколением ПО для этих устройств.

Поскольку Apple прекратила поддержку iPhone 8 / 8 Plus и iPhone X, эти смартфоны больше не получают обновлений программного обеспечения новых поколений. Поэтому, если у вас есть iPhone X или более старая модель, рекомендуется обновить устройство.

Какие iPhone совместимы с Apple Intelligence?

В июне 2024 года Apple анонсировала Apple Intelligence. Эта передовая технология требует значительной вычислительной мощности, поэтому она может работать только на самых новых моделях iPhone. В настоящее время только iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max совместимы с Apple Intelligence.

Заключение

Apple проделала отличную работу в плане поддержки своих iPhone. Благодаря этому вы можете быть уверены, что ваши деньги вложены в технологии, которые будут служить вам долго. Кроме того, это также делает выгодным покупку iPhone, которому несколько лет, если только вам не требуется самое последнее и современное оборудование и программное обеспечение.

Сохраните это руководство и обращайтесь к нему всякий раз, когда вам нужно проверить, как долго ваш iPhone будет поддерживаться.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос. Когда Apple прекратит поддержку iPhone 8 и iPhone X?

Ответ. iPhone 8 и iPhone X больше не поддерживаются. Последним поколением iOS, которое поддерживают эти смартфоны является iOS 16. iPhone 8 и iPhone X не смогут получить обновление iOS 17 или более новую версию ПО.

Вопрос. Когда Apple прекратит поддержку iPhone 11?

Ответ. Ожидается, что поддержка iPhone 11 продлится до 2026 года.

Вопрос. Какие iPhone перестанут работать в 2025 году?

Ответ. iPhone продолжают работать долго, но перестают получать обновления программного обеспечения через шесть-семь лет после первоначального выпуска. В 2024 году Apple, скорее всего, прекратит поддержку iPhone XS / XS Max и iPhone XR и более старых моделей.

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