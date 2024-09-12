iPhone 16 / 16 Pro получили рекордную скорость проводной и беспроводной зарядки

Apple значительно увеличила скорость проводной и беспроводной зарядки в iPhone 16 / 16 Plus и iPhone 16 Pro / 16 Pro Max за счет поддержки более мощных сетевых адаптеров. Теперь смартфоны компании смогут заряжаться еще быстрее.

Увеличение скорости беспроводной зарядки в линейке iPhone 16

С обновлённой зарядкой MagSafe и адаптером питания от 30 Вт модели iPhone 16 могут заряжаться с мощностью до 25 Вт. Это на 10 Вт больше, чем мощность зарядки Qi2, а значит, процесс зарядки будет ещё быстрее.

Преимущество технологии Qi2 заключается в том, что это открытый стандарт, и производителям аксессуаров не нужно платить Apple за лицензию. Если же производители зарядок захотят выпустить устройство с максимально быстрой скоростью зарядки, им придётся использовать технологию ‌MagSafe‌.

Когда Apple впервые презентовала технологию MagSafe для iPhone 12, производители аксессуаров могли приобрести на неё лицензию. Тогда скорость зарядки iPhone с помощью технологии была ограничена в 15 Вт. Альтернатива в виде зарядки Qi была ограничена всего в 7,5 Вт.

Когда появилась технология Qi2, скорость зарядки выросла до 15 Вт, т.е. уровня MagSafe. Производители аксессуаров могли выпускать устройства уровня MagSafe и при этом не платить Apple за лицензию. Теперь Apple вернула первоначальную ситуацию.

Зарядки Qi2 будут заряжать модели iPhone 16 с мощностью до 15 Вт, а 25-ваттная зарядка будет доступна только для MagSafe. В этот раз разница даже больше, поскольку 25-ваттная беспроводная зарядка MagSafe может зарядить устройство с нуля до 50% всего за 30 минут.

Apple выпустила новую версию зарядки MagSafe для моделей iPhone 16, так что текущая версия зарядного устройства вряд ли будет поддерживать 25 Вт зарядку. Скорее всего, и сторонним производителям придётся выпускать новые версии своих зарядных устройств MagSafe. Старые модели iPhone будут заряжаться с прежней скоростью, потребляя лишь 15 Вт, даже новыми зарядками MagSafe.

Пока что только модели iPhone 16 поддерживают 25 Вт беспроводную зарядку, но это стандарт, который будет и на будущих моделях iPhone. Вскоре 15-ваттная зарядка Qi2 будет считаться устаревшей.

Увеличение скорости проводной зарядки на iPhone 16 / 16 Plus и iPhone 16 Pro / 16 Pro Max

Кроме того, новые модели iPhone поддерживают проводную зарядку мощностью 45 Вт. Скорее всего, с такой скорость смартфоны могут заряжаться только в том случае, если уровень заряда аккумулятора почти на нуле. Когда уровень достигает 50%, скорость зарядки падает. Несмотря на это, линейка смартфонов iPhone 16 всё равно заряжается с нуля до 100% намного быстрее предыдущих моделей.

При использовании 20-ваттного USB-C адаптера модели iPhone 16 заряжаются с нуля до 50% всего за 30 минут. При использовании 45 Вт адаптера скорость зарядки должна быть ещё выше, вероятно, 80% за полчаса.

Если говорить о конкурентах, то флагманские смартфоны Samsung также имеют поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 45 Вт. В то же время китайский OnePlus 12 значительно вырвался вперед, предлагая проводную быструю зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

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