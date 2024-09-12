iPhone 16 / 16 Pro получили рекордную скорость проводной и беспроводной зарядки

12 сентября 2024 |

Apple значительно увеличила скорость проводной и беспроводной зарядки в iPhone 16 / 16 Plus и iPhone 16 Pro / 16 Pro Max за счет поддержки более мощных сетевых адаптеров. Теперь смартфоны компании смогут заряжаться еще быстрее.

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Увеличение скорости беспроводной зарядки в линейке iPhone 16

С обновлённой зарядкой MagSafe и адаптером питания от 30 Вт модели iPhone 16 могут заряжаться с мощностью до 25 Вт. Это на 10 Вт больше, чем мощность зарядки Qi2, а значит, процесс зарядки будет ещё быстрее.

Преимущество технологии Qi2 заключается в том, что это открытый стандарт, и производителям аксессуаров не нужно платить Apple за лицензию. Если же производители зарядок захотят выпустить устройство с максимально быстрой скоростью зарядки, им придётся использовать технологию ‌MagSafe‌.

MagSafe для iPhone

Когда Apple впервые презентовала технологию MagSafe для iPhone 12, производители аксессуаров могли приобрести на неё лицензию. Тогда скорость зарядки iPhone с помощью технологии была ограничена в 15 Вт. Альтернатива в виде зарядки Qi была ограничена всего в 7,5 Вт.

Когда появилась технология Qi2, скорость зарядки выросла до 15 Вт, т.е. уровня MagSafe. Производители аксессуаров могли выпускать устройства уровня MagSafe и при этом не платить Apple за лицензию. Теперь Apple вернула первоначальную ситуацию.

Зарядки Qi2 будут заряжать модели iPhone 16 с мощностью до 15 Вт, а 25-ваттная зарядка будет доступна только для MagSafe. В этот раз разница даже больше, поскольку 25-ваттная беспроводная зарядка MagSafe может зарядить устройство с нуля до 50% всего за 30 минут.

Apple выпустила новую версию зарядки MagSafe для моделей iPhone 16, так что текущая версия зарядного устройства вряд ли будет поддерживать 25 Вт зарядку. Скорее всего, и сторонним производителям придётся выпускать новые версии своих зарядных устройств MagSafe. Старые модели iPhone будут заряжаться с прежней скоростью, потребляя лишь 15 Вт, даже новыми зарядками MagSafe.

Пока что только модели iPhone 16 поддерживают 25 Вт беспроводную зарядку, но это стандарт, который будет и на будущих моделях iPhone. Вскоре 15-ваттная зарядка Qi2 будет считаться устаревшей.

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Увеличение скорости проводной зарядки на iPhone 16 / 16 Plus и iPhone 16 Pro / 16 Pro Max

Кроме того, новые модели iPhone поддерживают проводную зарядку мощностью 45 Вт. Скорее всего, с такой скорость смартфоны могут заряжаться только в том случае, если уровень заряда аккумулятора почти на нуле. Когда уровень достигает 50%, скорость зарядки падает. Несмотря на это, линейка смартфонов iPhone 16 всё равно заряжается с нуля до 100% намного быстрее предыдущих моделей.

При использовании 20-ваттного USB-C адаптера модели iPhone 16 заряжаются с нуля до 50% всего за 30 минут. При использовании 45 Вт адаптера скорость зарядки должна быть ещё выше, вероятно, 80% за полчаса.

Если говорить о конкурентах, то флагманские смартфоны Samsung также имеют поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 45 Вт. В то же время китайский OnePlus 12 значительно вырвался вперед, предлагая проводную быструю зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

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