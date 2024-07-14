Обзор беспроводной зарядки UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station

14 июля 2024 |

Жизнь современного человека сопровождается многочисленными электронными устройствами. Они заметно облегчают наш быт, позволяя оставаться «на плаву» в информационной реке. Но возникает естественная проблема подзарядки устройств. Пользователи сталкиваются с целым набором различных проводов и разъемов, что привносит дискомфорт. Так что унификация в этом вопросе и использование беспроводных технологий зарядки явно улучшают опыт использования электронных помощников. Компании-производители аксессуаров стараются выпускать компактные и универсальные устройства, которые решают сразу несколько задач с гаджетами разных классов.

Обзор беспроводной зарядки UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station

Подборка полезных товаров с AliExpress и Яндекс.Маркета. Ежедневный мониторинг скидок.

 

Так, компания UGREEN предлагает магнитную подставку UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station для подзарядки устройств Apple, как беспроводным способом, так и через разъем Type-C. Главная особенность этого устройства заключается в поддержке стандарта Qi2, который позволяет быстро заряжать iPhone беспроводным способом с мощностью 15 Вт.

Обзор беспроводной зарядки UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station

 

Внешний вид и комплектация UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station

Устройство поставляется в картонной коробке серого цвета. На ее лицевой стороне изображена сама зарядка и перечислены основные ее функции. На обратной стороне указаны спецификации устройства.

В коробке помимо зарядной станции имеется зарядный кабель USB-C / USB-C и документация.

Комплектация UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station

Само устройство представляет собой две квадратные площадки с закругленными углами. Платформы соединены между собой наклонной перемычкой с шарниром. Нижняя площадка – основание всей конструкции. Тут по всей площади сделано углубление для размещения кейса AirPods и беспроводной его зарядки.

Обзор беспроводной зарядки UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station

Верхняя же платформа располагается под углом к вертикали и предназначена для контакта с iPhone и зарядкой его беспроводным способом. С помощью шарнира из цинкового сплава можно как раздвигать площадки, располагая верхнюю под нужным углом и на нужной высоте, так и складывать их, придавая станции компактный вид для переноски.

Обзор беспроводной зарядки UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station

На лицевой стороне нижней платформы нанесено название компании изготовителя, а ниже располагается светодиод. Он свидетельствует об активации зарядки подключенного устройства. На правой грани располагается порт Type-C для подключения дополнительных устройств. На задней грани имеется порт Type-C для подключения внешнего питания к самой зарядной станции (рекомендуется адаптер мощностью 30 Вт или более).

Нижняя поверхность зарядного устройства имеет противоскользящий силиконовый слой для повышения устойчивости.

Обзор беспроводной зарядки UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station

 

Размеры устройства в сложенном виде 6 × 6 × 3,8 см, а весит оно 212 грамм.

Габаритные размеры беспроводной зарядки UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station

Производитель предлагает приобрести вместе с зарядкой сразу и 30-ваттный блок питания с разъемом Type-C.

ugreen 30w

Также в качестве опции предлагается дополнительный MFi-сертифицированный зарядный модуль для быстрой зарядки Apple Watch, который может быть подключен напрямую в разъем самой станции.

ugreen apple watch charger

Но можно при заказе устройства вообще обойтись без дополнительных устройств, что сделает покупку более дешевой и оправдано в случае наличия мощного адаптера или зарядки для Apple Watch.

Можно ли заряжать iPhone или iPad зарядкой от MacBook Pro (30 Вт и более).

 

Функционал UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station

Верхняя площадка служит для зарядки iPhone с помощью технологии MagSafe. 18 неодимовых магнитов N52 будут прочно держать контакт со смартфоном. Работой зарядки управляет умный чип.

Обзор беспроводной зарядки UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station

При этом сама площадка может поворачиваться на 90 градусов, придавая iPhone то вертикальную, то горизонтальную ориентацию.

Обзор беспроводной зарядки UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station

Это позволяет работать с ним даже в процессе зарядки, например, в качестве обычных часов, или просматривая фильмы, почту. С помощью шарнира и крепления к нему самой площадки можно менять угол ее наклона в широких границах.

Обзор беспроводной зарядки UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station

Сама же зарядка с этой площадки ведется по стандарту Qi2 с мощностью в 15 Вт. Устройство получило официальную сертификацию этого стандарта.

В выемку нижней площадки можно поместить кейс от AirPods, его зарядка будет вестись с мощностью 5 Вт. Наконец, боковой порт Type-C предназначен для питания других устройств мощностью в 5 Вт. В этот порт можно подключиться или кабелем к другой беспроводной зарядке, например, оригинальной от Apple Watch, или напрямую опциональным аксессуаром в форме площадки для часов Apple. Общая выходная мощность устройства составляет 25 Вт.

Обзор беспроводной зарядки UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station

Повторимся, что для оптимальной работы беспроводной зарядки UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station рекомендуется использовать адаптер питания мощностью 30 Вт и более.

Зарядное устройство получило несколько функций защиты: от бросков напряжения, от короткого замыкания и от перегрева.

Обзор беспроводной зарядки UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station

8 лучших быстрых GaN зарядок для iPhone, iPad и Mac с AliExpress.

 

Совместимость и цена UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station

Обзор беспроводной зарядки UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station

Зарядная станция от Ugreen лучше всего подойдет для работы с устройствами Apple. Так, 15-ваттная зарядка по MagSafe будет работать с iPhone 13/14/15 с установленной iOS 17.2 или более новой версией ПО. Представители серии iPhone 12 должны иметь установленную iOS 17.4 (или новее) для обеспечения полной мощности и отображения на экране самого процесса.

Обзор беспроводной зарядки UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station

Зарядка кейсов наушников будет работать с AirPods 2/3, AirPods Pro 1/2, Samsung Galaxy Buds и Xiaomi Air 2s, а также с другими наушниками с поддержкой стандарта Qi. Возможна зарядка часов Apple Watch серий с 5 по 9, SE/SE2 и Ultra 2.

В настоящее время стоимость зарядного устройства составляет около 3 900 рублей, что значительно дешевле предложений от других компаний.

Купить UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station

Примечание: Используйте промокод UG2N1YA для получения скидки в размере 350 рублей.

Какой iPhone лучше держит батарею? Сравнение времени автономной работы всех актуальных iPhone.

 

Заключение

Обзор беспроводной зарядки UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station

Ugreen является проверенным изготовителем аксессуаров для электроники. Качество изделий высочайшего качества, пройдены необходимые сертификации. Так что неудивительно, что аксессуары Ugreen предназначены в том числе и для техники Apple. Беспроводная зарядка UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station получилась компактной, функциональной за счет возможности подбора углов и ориентации рабочей поверхности, удобной для одновременной зарядки сразу трех устройств беспроводным способом.

🔥 Смотрите также:

Читайте “Яблык” в  Telegram и смотрите в YouTube

Теги: .
Оставить комментарий
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий.