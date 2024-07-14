Обзор беспроводной зарядки UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station

Жизнь современного человека сопровождается многочисленными электронными устройствами. Они заметно облегчают наш быт, позволяя оставаться «на плаву» в информационной реке. Но возникает естественная проблема подзарядки устройств. Пользователи сталкиваются с целым набором различных проводов и разъемов, что привносит дискомфорт. Так что унификация в этом вопросе и использование беспроводных технологий зарядки явно улучшают опыт использования электронных помощников. Компании-производители аксессуаров стараются выпускать компактные и универсальные устройства, которые решают сразу несколько задач с гаджетами разных классов.

Так, компания UGREEN предлагает магнитную подставку UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station для подзарядки устройств Apple, как беспроводным способом, так и через разъем Type-C. Главная особенность этого устройства заключается в поддержке стандарта Qi2, который позволяет быстро заряжать iPhone беспроводным способом с мощностью 15 Вт.

Внешний вид и комплектация UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station

Устройство поставляется в картонной коробке серого цвета. На ее лицевой стороне изображена сама зарядка и перечислены основные ее функции. На обратной стороне указаны спецификации устройства.

В коробке помимо зарядной станции имеется зарядный кабель USB-C / USB-C и документация.

Само устройство представляет собой две квадратные площадки с закругленными углами. Платформы соединены между собой наклонной перемычкой с шарниром. Нижняя площадка – основание всей конструкции. Тут по всей площади сделано углубление для размещения кейса AirPods и беспроводной его зарядки.

Верхняя же платформа располагается под углом к вертикали и предназначена для контакта с iPhone и зарядкой его беспроводным способом. С помощью шарнира из цинкового сплава можно как раздвигать площадки, располагая верхнюю под нужным углом и на нужной высоте, так и складывать их, придавая станции компактный вид для переноски.

На лицевой стороне нижней платформы нанесено название компании изготовителя, а ниже располагается светодиод. Он свидетельствует об активации зарядки подключенного устройства. На правой грани располагается порт Type-C для подключения дополнительных устройств. На задней грани имеется порт Type-C для подключения внешнего питания к самой зарядной станции (рекомендуется адаптер мощностью 30 Вт или более).

Нижняя поверхность зарядного устройства имеет противоскользящий силиконовый слой для повышения устойчивости.

Размеры устройства в сложенном виде 6 × 6 × 3,8 см, а весит оно 212 грамм.

Производитель предлагает приобрести вместе с зарядкой сразу и 30-ваттный блок питания с разъемом Type-C.

Также в качестве опции предлагается дополнительный MFi-сертифицированный зарядный модуль для быстрой зарядки Apple Watch, который может быть подключен напрямую в разъем самой станции.

Но можно при заказе устройства вообще обойтись без дополнительных устройств, что сделает покупку более дешевой и оправдано в случае наличия мощного адаптера или зарядки для Apple Watch.

Функционал UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station

Верхняя площадка служит для зарядки iPhone с помощью технологии MagSafe. 18 неодимовых магнитов N52 будут прочно держать контакт со смартфоном. Работой зарядки управляет умный чип.

При этом сама площадка может поворачиваться на 90 градусов, придавая iPhone то вертикальную, то горизонтальную ориентацию.

Это позволяет работать с ним даже в процессе зарядки, например, в качестве обычных часов, или просматривая фильмы, почту. С помощью шарнира и крепления к нему самой площадки можно менять угол ее наклона в широких границах.

Сама же зарядка с этой площадки ведется по стандарту Qi2 с мощностью в 15 Вт. Устройство получило официальную сертификацию этого стандарта.

В выемку нижней площадки можно поместить кейс от AirPods, его зарядка будет вестись с мощностью 5 Вт. Наконец, боковой порт Type-C предназначен для питания других устройств мощностью в 5 Вт. В этот порт можно подключиться или кабелем к другой беспроводной зарядке, например, оригинальной от Apple Watch, или напрямую опциональным аксессуаром в форме площадки для часов Apple. Общая выходная мощность устройства составляет 25 Вт.

Повторимся, что для оптимальной работы беспроводной зарядки UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station рекомендуется использовать адаптер питания мощностью 30 Вт и более.

Зарядное устройство получило несколько функций защиты: от бросков напряжения, от короткого замыкания и от перегрева.

Совместимость и цена UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station

Зарядная станция от Ugreen лучше всего подойдет для работы с устройствами Apple. Так, 15-ваттная зарядка по MagSafe будет работать с iPhone 13/14/15 с установленной iOS 17.2 или более новой версией ПО. Представители серии iPhone 12 должны иметь установленную iOS 17.4 (или новее) для обеспечения полной мощности и отображения на экране самого процесса.

Зарядка кейсов наушников будет работать с AirPods 2/3, AirPods Pro 1/2, Samsung Galaxy Buds и Xiaomi Air 2s, а также с другими наушниками с поддержкой стандарта Qi. Возможна зарядка часов Apple Watch серий с 5 по 9, SE/SE2 и Ultra 2.

В настоящее время стоимость зарядного устройства составляет около 3 900 рублей, что значительно дешевле предложений от других компаний.

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Заключение

Ugreen является проверенным изготовителем аксессуаров для электроники. Качество изделий высочайшего качества, пройдены необходимые сертификации. Так что неудивительно, что аксессуары Ugreen предназначены в том числе и для техники Apple. Беспроводная зарядка UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station получилась компактной, функциональной за счет возможности подбора углов и ориентации рабочей поверхности, удобной для одновременной зарядки сразу трех устройств беспроводным способом.

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