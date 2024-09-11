Обзор iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

С каждым годом Apple поднимает планку в мире мобильных технологий, и новейшие модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, представленные в 2024 году, стали очередным шагом к совершенству. Эти устройства получили множество обновлений по сравнению с предыдущим поколением, начиная от улучшенных камер и процессоров, заканчивая инновациями в дизайне и дисплее. В этом обзоре мы максимально подробно рассмотрим каждый аспект новых моделей, от дизайна до характеристик аккумулятора, что поможет вам понять, стоит ли iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max своих денег.

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Дизайн iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

Одним из первых элементов, который привлекает внимание при взгляде на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, является обновленный дизайн. Вернее сказать, дизайн почти остался прежним, но увеличились размеры устройств. Теперь это 6,3-дюймовый iPhone 16 Pro и 6,9-дюймовый iPhone 16 Pro Max. Последний является самым крупным смартфоном компании за всю историю.

Визуально смартфоны сохранили знакомый силуэт с прямоугольной формой и закругленными углами. В качестве материала для корпуса используется все тот же титан высочайшего качества. Титан не только легче, но и прочнее, что делает корпус еще более надежным. Кроме того, он устойчив к царапинам, что особенно важно для тех, кто не привык носить смартфон в чехле.

Также необходимо отметить, что новые смартфоны получили еще более узкие рамки вокруг дисплея.

Задняя панель обоих устройств покрыта матовым стеклом, которое придает устройству элегантный и премиальный вид. На задней панели можно увидеть блок камер, состоящий из трех объективов, расположенных в верхнем левом углу. Этот блок слегка выступает над корпусом, как и в предыдущих моделях.

Что касается размеров, то iPhone 16 Pro имеет габариты 149,6 × 71,5 × 8,25 мм, а весит он 199 граммов. Версия 16 Pro Max, будучи более крупной, имеет размеры 163 × 77,6 × 8,25 мм и весит 227 граммов. Пользоваться ею одной рукой будет проблематично, разве что придется постоянно использовать программные функции — «одноручную клавиатуру» и «удобный доступ».

Кроме размеров устройств и нового песчаного цвета, есть еще одно важное визуальное отличие — новая кнопка управления камерой.

Эта сенсорная кнопка предоставляет возможность не только быстро делать фотографии и видеозаписи, но и управлять рядом функций камеры. Она слегка утоплена и не выступает из корпуса, как другие кнопки на iPhone. Расположена она в правой грани смартфона, если смотреть на экран.

Кнопка также поддерживает тактильный отклик и способна регистрировать силу нажатия и жесты скольжения (свайпа).

Все остальные элементы дизайна, включая расположение блока камер на задней поверхности, сканер Face ID во фронтальной камере TrueDepth, порт USB-C, кнопки: «Действия», боковую и для регулирования громкости, полностью повторяют предыдущее поколение Pro-версии iPhone.

Цвета iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

Apple представила четыре цветовых варианта для iPhone 16 Pro и Pro Max, чтобы удовлетворить предпочтения самых разных пользователей. К классическим цветам — белому титану, черному титану и натуральному титану — добавился новый оттенок под названием «Desert Titanium». Этот цвет был встречен с энтузиазмом, поскольку придает устройствам свежий и уникальный вид. «Desert Titanium» — это спокойный песочный оттенок с металлическим блеском, который подчеркивает премиальный статус устройства и выделяет его среди других смартфонов на рынке.

Такой выбор цветов позволяет пользователям выбрать устройство, которое наиболее соответствует их стилю и предпочтениям, будь то строгость черного или элегантность золотистого оттенка.

Дисплей iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

Дисплеи iPhone всегда были сильной стороной устройств Apple, и новые модели не стали исключением. iPhone 16 Pro оснащен 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1206 × 2622 пикселей, а iPhone 16 Pro Max — огромным 6,9-дюймовым экраном с разрешением 1320 × 2868 пикселей. Оба экрана выполнены по технологии OLED и поддерживают адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц, что обеспечивает невероятную плавность работы и высокую энергоэффективность.

Экран iPhone 16 Pro и 16 Pro Max поддерживает HDR, Dolby Vision и имеет максимальную яркость до 2000 нит, что делает его отлично подходящим для использования при ярком солнечном свете. Это особенно важно для тех, кто много времени проводит на улице и нуждается в четком и ярком экране при любых условиях освещения. В режиме HDR максимальная яркость достигает 1600 нит, что обеспечивает глубину и контрастность изображения.

Частота обновления 120 Гц с адаптивной технологией позволяет устройствам изменять частоту в зависимости от контента: для статических изображений она снижается до 1 Гц, что позволяет экономить заряд аккумулятора, а для игр и анимации — поднимается до 120 Гц, обеспечивая невероятную плавность.

Здесь же необходимо отметить, что вся новая линейка iPhone 2024 года получила на 50% более прочное стекло Ceramic Shield, защищающее дисплей.

Процессор, накопитель и оперативная память в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

Обе модели получили новейший процессор Apple A18 Pro, построенный по 3-нм техпроцессу. Этот чипсет обеспечивает впечатляющую производительность при снижении энергопотребления. В составе процессора шесть ядер: два высокопроизводительных и четыре энергоэффективных. Это позволяет смартфонам решать самые сложные задачи, включая обработку графики, игр и многозадачности, при этом экономя энергию в повседневных сценариях использования.

Apple сообщает, что новый процессор A18 Pro в iPhone 15 Pro на 15% быстрее, чем A17 Pro в iPhone 15 Pro, и при этом потребляет на 20% меньше энергии.

Дополнительно, в процессор встроен 16-ядерный нейронный движок для обработки задач искусственного интеллекта, что значительно ускоряет работу функций «Apple Intelligence», таких как распознавание объектов, животных и лиц в камере, а также улучшает обработку фотографий и видео.

К сожалению, одно из главных нововведений 2024 года в смартфонах от компании из Купертино — «Apple Intelligence» — будет недоступно для русскоязычных пользователей. Поддержки русского языка в фирменной «яблочной» нейросети нет даже в планах компании на 2025 год.

iPhone 16 Pro предлагается с накопителем на 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, тогда как iPhone 16 Pro Max лишен версии со 128 ГБ — доступны 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Оперативная память у обеих моделей составляет 8 ГБ и использует новейший стандарт LPDDR5X, который обеспечивает высокую скорость работы и низкое энергопотребление.

Камеры в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

Камеры новых моделей — это одна из самых обсуждаемых функций iPhone 16 Pro и Pro Max. Оба смартфона оснащены новой более быстрой, чем в iPhone 15 Pro, основной 48-мегапиксельной камерой с апертурой ƒ/1.78, которая позволяет снимать в профессиональных форматах ProRAW (для фото) и ProRes (для видео), а также значительно улучшает качество изображений в условиях низкой освещенности.

Это особенно заметно при ночной съемке, где новая камера улавливает больше света, сохраняя высокую детализацию и низкий уровень шума.

Второй модуль — это 12-мегапиксельная телефотокамера с апертурой ƒ/2.8 и 5-кратным оптическим зумом.

Этот зум позволяет снимать объекты на большом расстоянии без потери качества, что делает его идеальным для портретов и фотографий на природе.

Третий модуль — это 48-мегапиксельная ультраширокоугольная камера с апертурой ƒ/1.78, которая идеально подходит для съемки пейзажей, архитектуры и групповых фотографий, а также макросъемки. Угол обзора камеры составляет 120 градусов, что позволяет уместить в кадр больше объектов без искажений.

Обновленная функция «Фотографические стили» теперь позволяет более тщательно подобрать необходимый фильтр.

Более того, теперь это можно сделать при помощи предварительного просмотра в реальном времени. Это значит, что пользователи могут видеть, как будет выглядеть фотография с тем или иным фильтром до того, как сделают снимок.

Также добавлена поддержка режима замедленной съемки, который позволяет снимать «слоу мо» видео в формате 4K с частотой 120 кадров в секунду, обеспечивая кинематографический эффект. Кроме того, было увеличено качество видео ProRes в формате 4K, которое можно записать на внешний накопитель, подключенный к iPhone — теперь с частотой 120 к/с (на iPhone 15 Pro было — 60 к/с).

С выходом линейки iPhone 16 компания Apple представила новую функцию «Audio Mix» (Аудиомикс), которая позволяет настраивать звучание голосов в ваших видео после записи.

Вы можете выбрать один из трёх вариантов:

« В кадре » — при использовании этого варианта, на записи будут слышны только голоса участников, которые находятся перед камерой.

» — при использовании этого варианта, на записи будут слышны только голоса участников, которые находятся перед камерой. « Студия » — этот пресет позволяет создать звучание, подобное полученному в профессиональной студии с шумопоглощающими стенами. Этот вариант подходит для влогеров и подкастеров.

» — этот пресет позволяет создать звучание, подобное полученному в профессиональной студии с шумопоглощающими стенами. Этот вариант подходит для влогеров и подкастеров. «Кинематографический» — все голоса записываются и сводятся к передней части экрана, как при создании кино.

Аккумулятор iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

Что касается времени автономной работы, то iPhone 16 Pro Max является самым долгоиграющим iPhone в истории смартфонов Apple (iPhone 16 Pro занял третье место). Это стало возможным благодаря использованию энергоэффективного чипа A18 Pro.

При емкости аккумулятора в 4 676 мАч iPhone 16 Pro Max позволяет просматривать видео в течение 33 часов или прослушивать аудио в течение 105 часов!

Параметры батареи iPhone 16 Pro чуть скромнее — 3 555 мАч, 27 и 85 часов соответственно.

Кроме того, еще одним важным отличием по сравнению с предыдущими поколениями iPhone, является возможность более быстрой беспроводной зарядки с использованием технологии MagSafe. Теперь, при использовании адаптера мощностью 30 Вт и выше, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max могут заряжаться с мощностью до 25 Вт. Благодаря этой возможности смартфон можно будет зарядить беспроводным способом от 0 до 50% за 30 минут, что значительно быстрее в случае с 15-ваттной беспроводной зарядкой предыдущих моделей Apple.

Что касается беспроводной зарядки по стандарту Qi2, её мощность осталась на уровне 15 Вт, а для Qi — на уровне 7,5 Вт.

Для тех, кто активно использует смартфон в течение дня, такие характеристики батареи и возможности быстрой зарядки станут отличным преимуществом. Пользователи могут быть уверены, что даже при интенсивной эксплуатации устройства они смогут быстро восполнить заряд и продолжить пользоваться всеми функциями смартфона.

Водонепроницаемость и защита от пыли

Как и предыдущие поколения, новые модели iPhone 16 Pro и Pro Max имеют сертификат IP68, что означает их полную защиту от пыли и возможность погружения в воду на глубину до 6 метров в течение 30 минут. Это делает устройства идеальными для активного образа жизни, когда есть риск попадания воды, например, на пляже или у бассейна. Тем не менее стоит помнить, что защита от воды не делает смартфон полностью неуязвимым, и использование под водой (например, для съемки) не рекомендуется. Кроме того, Apple отмечает, что iPhone не подлежат гарантийному ремонту в случае, если внутрь устройства попала вода.

Сети, датчики, разъемы и кнопки

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max поддерживают все современные стандарты связи. Смартфоны работают в сетях 5G, что обеспечивает молниеносную скорость передачи данных в зонах покрытия. Помимо 5G, устройства поддерживают Wi-Fi 7 — новейший стандарт беспроводной связи, который обеспечивает более высокую пропускную способность и стабильность подключения.

Для передачи данных и зарядки устройства используется порт USB Type-C с поддержкой USB 3 (скорость до 10 Гбит/с). Этот стандарт позволяет передавать данные с более высокой скоростью и заряжать устройства быстрее.

Кроме того, смартфоны оснащены набором датчиков, включая барометр, акселерометр, гироскоп, датчик приближения и датчик освещенности. Сканер Face ID остается основной технологией разблокировки устройства, обеспечивая высокую степень безопасности.

Расположение кнопок в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max такое же как и у предшественника, за исключением появления новой сенсорной кнопки управления камерой.

Кнопка управления камерой

Подробнее остановимся на работе новой сенсорной кнопки управления камерой. Кнопка управления камерой имеет гладкую поверхность из сапфирового стекла и окружена кольцом из нержавеющей стали. Она слегка утоплена в корпус, а не выступает как традиционные кнопки iPhone.

Кнопка способна распознавать касания с различным уровнем давления и имеет тактильную обратную связь, как кнопка «Домой» на старых iPhone.

Ради нее был доработан интерфейс приложения «Камера» — при использовании кнопки на экране появляется дополнительное меню.

Функционал кнопки управления камерой включает несколько режимов работы:

Первое нажатие активирует приложение «Камера» или другое совместимое приложение, указанное в настройках, а повторное нажатие позволяет мгновенно сделать снимок.

Нажатие и удержание кнопки приведет к запуску приложения «Камера» и началу процесса записи видео. В режиме видеосъёмки нажатие кнопки запускает запись.

Легкое касание кнопки в режиме «Фото» откроет небольшое меню с элементами управления масштабом.

Двойное легкое касание кнопки открывает меню с элементами управления (экспозиция, диафрагма, увеличение и т.д.). Проводя пальцем по кнопке можно перемещаться между параметрами. Для выбора необходимого параметра необходимо еще раз коснуться кнопки.

Интенсивность каждого параметра можно настраивать, проводя пальцем по кнопке.

Кроме того, кнопка активирует функции «Apple Intelligence», которые позволяют получать информацию о предметах и использовать их в различных приложениях, направив на них камеру устройства. Например, если сфотографировать породистую собаку, появится описание породы, вывеску ресторана — отобразятся контакты и время работы, а если отсканировать афишу, то данные о мероприятии могут быть автоматически добавлены в календарь.

Что в коробке iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max?

Apple продолжает свою политику экологичной упаковки, поэтому в коробке с iPhone 16 Pro и Pro Max вы не найдете зарядного устройства или наушников. Вместо этого пользователи получают только кабель USB-C и документацию. Это решение направлено на снижение количества электронных отходов и уменьшение углеродного следа.

Сравнение технических характеристик iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

Основные различия между iPhone 16 Pro и 16 Pro Max заключаются в размере экрана и емкости аккумулятора. Оба устройства имеют одинаковую производительность, камеры и поддержку беспроводной зарядки. Однако, если вы предпочитаете более крупные экраны и большую емкость аккумулятора, iPhone 16 Pro Max будет лучшим выбором.

iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max Цвета

Черный титан, белый титан, натуральный титан, пустынный титан Ёмкость﻿ 128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

1 ТБ

256 ГБ

512 ГБ

1 ТБ

Размеры и вес Размеры:

149,6 мм × 71,5 мм × 8,25 мм



Вес: 199 г



Размеры:

163 мм × 77,6 мм × 8,25 мм

Вес: 227 г

Комплект пост﻿авки

iPhone 16 Pro

Зарядный кабель USB-C (1 метр)

iPhone 16 Pro Max

Зарядный кабель USB-C (1 метр) Дисплей 6,3-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR

Разрешение: 2 622 × 1 206 пикселей при 460 ppi

Динамический остров

Всегда включенный дисплей

ProMotion

HDR

Wide color (P3)

True Tone

Haptic Touch

Контраст: 2 000 000 : 1

Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев

Яркость: максимальная - 1 000 нит, пиковая (HDR) - 1 600, пиковая - 2 000 нит

6,9-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR

Разрешение: 2 868 × 1 320 пикселей при 460 ppi

Динамический остров

Всегда включенный дисплей

ProMotion

HDR

Wide color (P3)

True Tone

Haptic Touch

Контраст: 2 000 000 : 1

Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев

Яркость: максимальная - 1 000 нит, пиковая (HDR) - 1 600, пиковая - 2 000 нит Устойчивость к брызгам, воде и пыли IP68 (максимальная глубина 6 метров до 30 минут) в соответствии со стандартом IEC 60529 Чип Чип A18 Pro 6-ядерный процессор с 2 производительностью и 4 ядрами эффективности

6-ядерный графический процессор

16-ядерный нейронный движок Камера Основная: 48 Мп, 24 мм, диафрагма ƒ/1,78, оптическая стабилизация изображения, поддержка фотографий сверхвысокого разрешения (24 Мп и 48 Мп)

Также включает: 12 Мп, 52 мм, диафрагма ƒ/1.6.



Сверхширокая: 48 Мп, 13 мм, диафрагма ƒ/2.2, угол обзора 120°, фотографии сверхвысокого разрешения (48 Мп)



Телефото: 12 Мп, 120 мм, диафрагма ƒ/2.8 и угол обзора 20°, 5-кратный оптический зум, 2-кратный оптический зум; 10-кратный диапазон оптического зума



Цифровой зум до 25x

Кнопка управления камерой

Крышка линз из сапфирового стекла

Адаптивная вспышка True Tone

Deep Fusion

Smart HDR 5

Портретный режим с контролем фокуса и глубины резкости

Портретное освещение с шестью эффектами

Ночной режим

Портреты в ночном режиме с помощью сканера LiDAR

Панорама (до 63 Мп)

Фотографические стили последнего поколения

Пространственные фотографии

48-мегапиксельная макрофотография

Apple ProRAW

Live Photo

Продвинутая коррекция красных глаз

Автоматическая стабилизация изображения

Геотегирование фотографий

Форматы захвата изображений: HEIF, JPEG и DNG Видеозапись Запись видео 4K Dolby Vision со скоростью 24 к/с, 25 к/с, 30 к/с, 60 к/с, 100 к/с или 120 к/с

Запись видео 1080p Dolby Vision со скоростью 25 к/с, 30 к/с, 60 к/с или 120 к/с

Запись видео 720p Dolby Vision со 30 к/с

Кинематографический режим до 4K HDR со 30 к/с

Режим "Экшн" до 2,8K при 60 к/с

Запись видео ProRes до 4K со скоростью 120 к/с на внешний накопитель

Запись макро-видео, включая замедленную съемку

Поддержка замедленного видео с частотой 1080p до 240 к/с и 4K Dolby Vision со скоростью до 120 к/с

Замедленное видео со стабилизацией

Ночной режим Time-lapse

Видео QuickTake с частотой до 4K со скоростью 60 к/с в Dolby Vision

Оптическая стабилизация изображения второго поколения для видео

Цифровой зум до 25x

Вспышка True Tone

Стабилизация видео в кинематографическом режиме (4K, 1080p и 720p)

Съемка 8-мегапиксельных фотографий во время записи видео 4K

Видеоформаты записи: HEVC, H.264 и ProRes

Пространственное аудио и стереозапись

Четыре микрофона студийного качества

Уменьшение шума ветра

Аудиомикс Камера TrueDepth

(фронтальная камера) 12-мегапиксельная камера

ƒ/1.9 диафрагма

Автофокус

Вспышка Retina Flash

Deep Fusion

Smart HDR 5

Портретный режим с контролем фокуса и глубины резкости

Портретное освещение с шестью эффектами

Animoji и Memoji

Ночной режим

Фотографические стили последнего поколения

Apple ProRAW

Live Photos

Коррекция объектива

Автоматическая стабилизация изображения

Запись видео 4K Dolby Vision со скоростью 24 к/с, 25 к/с, 30 к/с или 60 к/с

Запись видео 1080p Dolby Vision со скоростью 25 к/с, 30 к/с или 60 к/с

Кинематографический режим до 4K Dolby Vision со 30 к/с

Запись видео ProRes с разрешением до 4K со скоростью 60 к/с на внешний накопитель

Поддержка замедленной съемки в 1080p при 120 к/с

Замедленное видео со стабилизацией

Ночной режим Time-lapse

Видео QuickTake с частотой до 4K со скоростью 60 к/с в Dolby Vision

Стабилизация видео в кинематографическом режиме (4K, 1080p и 720p)

Пространственное аудио и стереозапись Сотовая связь и беспроводные технологии 5G Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3 NFC с режимом считывания







SIM﻿-карта Nano-SIM и eSIM Датчики﻿ Face ID

Сканер LiDAR

Барометр

Гироскоп с высоким динамическим диапазоном

Акселерометр

Датчик приближения

Двойные датчики внешней освещенности Зарядка и возможности расширения Разъем USB-C с поддержкой:

Зарядки

DisplayPort

USB 3 (до 10 Гб /с) Питание и аккумулятор Воспроизведение видео: до 27 часов работы Воспроизведение видео (потоковое): до 22 часов работы Воспроизведение звука: до 85 часов работы



Беспроводная зарядка MagSafe мощностью до 25 Вт с адаптером мощностью 30 Вт или выше

Беспроводная зарядка Qi2 мощностью до 15 Вт

Беспроводная зарядка Qi мощностью до 7,5 Вт



Возможность быстрой зарядки:

примерно за 30 минут заряжается до 50% с адаптером мощностью 20 Вт или выше в паре с зарядным кабелем USB-C или с адаптером мощностью 30 Вт или выше в паре с зарядным устройством MagSafe (все приобретается отдельно)

Воспроизведение видео: до 33 часов работы Воспроизведение видео (потоковое): до 29 часов работы Воспроизведение звука: до 105 часов работы



Беспроводная зарядка MagSafe мощностью до 25 Вт с адаптером мощностью 30 Вт или выше

Беспроводная зарядка Qi2 мощностью до 15 Вт

Беспроводная зарядка Qi мощностью до 7,5 Вт



Возможность быстрой зарядки:

примерно за 30 минут заряжается до 50% с адаптером мощностью 20 Вт или выше в паре с зарядным кабелем USB-C или с адаптером мощностью 30 Вт или выше в паре с зарядным устройством MagSafe (все приобретается отдельно)



Цена iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

Стоимость iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будет зависеть от объема встроенной памяти. Стартовая цена iPhone 16 Pro начинается от 1 000 долларов за версию с 128 ГБ памяти. Стоимость iPhone 16 Pro Max стартует от 1 200 долларов за версию с 256 ГБ памяти.

В заключение

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max — это флагманы, которые снова задают стандарт в мире смартфонов. Улучшенные камеры, невероятный дисплей, мощный процессор и долгий срок автономной работы делают эти устройства отличным выбором для тех, кто ищет смартфон премиум-класса. Apple снова подтвердила свое лидерство на рынке мобильных технологий, предлагая устройства, которые объединяют в себе новейшие достижения в области дизайна, производительности и функциональности.

Реакция сообщества на новинки была весьма положительной. Многие пользователи и эксперты отметили значительные улучшения в качестве камеры и производительности. Улучшенные возможности камеры вызвали восхищение среди тех, кто активно занимается мобильной фотографией и видеосъемкой. Однако, несмотря на общую похвалу, нашлись и скептики, которые обратили внимание на отсутствие серьезных инноваций и высокую стоимость устройств.

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