С каждым годом мобильные устройства становятся все более многофункциональными, предлагая пользователям возможности, которые раньше были доступны только профессионалам. Камеры смартфонов — один из ключевых аспектов этой эволюции. Одной из таких технологий является формат видео «Apple ProRes», который теперь доступен на iPhone. Этот формат позволяет снимать и редактировать видео с высочайшим качеством и минимальными потерями данных, что делает его незаменимым инструментом для профессионалов и энтузиастов видеосъемки.

В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое «ProRes» на iPhone, зачем и когда его стоит использовать, какие устройства его поддерживают и как правильно управлять созданными файлами.

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Что такое «ProRes» в камере iPhone?

ProRes — это семейство видеокодеков, разработанных Apple в 2007 году для обработки видео высокой четкости. Этот формат был создан для профессиональной работы с видео и применяется как в киноиндустрии, так и в других областях, где важны качество и гибкость при постобработке. В отличие от других популярных кодеков, таких как H.264 и H.265 (HEVC), «ProRes» сохраняет больше данных при сжатии, что позволяет добиться высокой детализации изображения и точной цветопередачи.

На смартфонах Apple формат «ProRes» впервые появился с выпуском iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max в 2021 году. Это был значительный шаг вперед для мобильной съемки, так как раньше столь мощные инструменты видеозаписи были доступны только на профессиональном оборудовании. Благодаря поддержке ProRes, iPhone теперь может снимать видео, которое легко интегрируется в профессиональные рабочие процессы для монтажа, цветокоррекции и других видов постобработки.

Ключевое преимущество ProRes заключается в том, что этот кодек минимально сжимает видео, сохраняя огромное количество данных. Это делает его идеальным выбором для тех, кто планирует глубоко редактировать видео и добиваться высокого качества изображения даже в сложных условиях съемки.

Когда нужно снимать в формате «ProRes», а когда нет?

Съемка в формате «ProRes» на iPhone имеет свои специфические случаи применения. Этот формат ориентирован на профессионалов, которым важно высокое качество видео для дальнейшей обработки. Рассмотрим несколько ситуаций, когда стоит снимать в этом формате:

Профессиональная видеосъемка . Если вы снимаете рекламные ролики, фильмы, документальные фильмы или другой контент, требующий высокой четкости и детализации, ProRes станет идеальным выбором. Благодаря высокой битовой глубине и минимальному сжатию, кодек сохраняет все нюансы изображения.

. Если вы снимаете рекламные ролики, фильмы, документальные фильмы или другой контент, требующий высокой четкости и детализации, ProRes станет идеальным выбором. Благодаря высокой битовой глубине и минимальному сжатию, кодек сохраняет все нюансы изображения. Постобработка видео . ProRes предоставляет огромное количество данных, что делает его особенно полезным для тех, кто занимается цветокоррекцией или монтажом. Вы сможете изменять яркость, контрастность и насыщенность видео без потери качества.

. ProRes предоставляет огромное количество данных, что делает его особенно полезным для тех, кто занимается цветокоррекцией или монтажом. Вы сможете изменять яркость, контрастность и насыщенность видео без потери качества. Создание видеоконтента для крупных проектов. Если вы планируете использовать снятые на iPhone материалы в крупных проектах, таких как реклама или телевизионные программы, съемка в ProRes позволит вам интегрировать видео в профессиональные рабочие процессы.

Логично, что для съемки контента, предназначенного для публикации в соцсетях, нет особого смысла использовать формат «ProRes».

Какие iPhone поддерживают съемку в ProRes?

На момент выхода, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max были первыми моделями, которые получили поддержку съемки в формате ProRes. Эти устройства оборудованы процессорами A15 Bionic, которые обеспечивают необходимую мощность для обработки видео с минимальными потерями. С тех пор Apple продолжила развивать эту технологию, добавив поддержку ProRes в новые модели. Теперь же формат ProRes поддерживается:

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14 Pro Max;

iPhone 15 Pro;

iPhone 15 Pro Max;

iPhone 16 Pro;

iPhone 16 Pro Max.

Стоит отметить, что не все устройства поддерживают съемку в максимальном разрешении и с максимальной частотой кадров. Например, модели iPhone с объемом памяти 128 ГБ могут снимать видео в ProRes только в разрешении 1080p, так как для записи видео в формате 4K требуется больше места для хранения.

Поддерживаемое разрешение и частота кадров

В зависимости от модели iPhone и объема памяти, доступные разрешения и частоты кадров для съемки в ProRes могут отличаться. Вот что поддерживают различные модели:

iPhone с объемом памяти 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ: поддерживают съемку в разрешении 4K с частотой 24, 25 и 30 кадров в секунду, а также в 1080p при 25, 30 и 60 кадрах в секунду;

iPhone с объемом памяти 128 ГБ: поддерживает съемку только в 1080p при 30 кадрах в секунду.

Кроме того, начиная с iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, доступна возможность съемки в 4K с частотой 60 кадров в секунду, если используется внешний накопитель. Это нововведение связано с тем, что внутреннее хранилище iPhone не справляется с таким объемом данных, а внешний накопитель через USB-C позволяет записывать видео напрямую на него.

Сколько места занимает видео в формате ProRes?

Файлы ProRes занимают значительно больше места по сравнению с другими форматами видео, такими как H.264 или HEVC. Например, минутное видео в разрешении HD займет около 1,7 ГБ, тогда как для съемки 60 секунд видео в 4K потребуется около 6 ГБ памяти.

Как снимать в ProRes на iPhone?

Съемка в формате ProRes на iPhone требует нескольких простых шагов для активации этой функции:

1. Откройте настройки камеры. Запустите приложение «Настройки», перейдите в раздел «Камера» и выберите меню «Форматы».

2. Активируйте формат «ProRes» в настройках камеры. Установите переключатель «Apple ProRes» в положение «Включено». Теперь ваш iPhone готов к съемке в этом формате.

3. Начните съемку. Откройте приложение «Камера», выберите режим «Видео» и нажмите на кнопку «ProRes», которая появится в верхней части экрана.

Обратите внимание, что съемка в «ProRes» невозможна в некоторых режимах, таких как «Киноэффект», замедленная съемка или в режиме «Таймлапс».

Также важно помнить, что съемка в формате «ProRes» требует много свободного места на устройстве. Чем больше объем памяти вашего iPhone, тем дольше вы сможете снимать видео в этом формате.

Управление файлами ProRes

Как мы уже упоминали выше, видео в формате ProRes занимает очень много места, поэтому важно знать, как эффективно управлять этими файлами, чтобы не перегружать устройство.

Для записи видео в ProRes на вашем iPhone должно быть как минимум 10% свободного места. Если доступное пространство на устройстве ограничено, система может автоматически освобождать его, удаляя ненужные файлы. Однако, если на устройстве останется меньше места, чем нужно для записи видео, съемка в ProRes станет невозможной.

Если вы используете iCloud для хранения фотографий и видео, учтите, что вам может понадобиться расширить объем доступного хранилища. О том, как освободить место в iCloud у нас есть отдельная статья.

Однако начиная с iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, Apple добавила возможность записи видео в ProRes напрямую на внешний накопитель через порт USB-C. Это особенно полезно для профессионалов, так как позволяет не только снимать видео в высоком разрешении, но и сразу сохранять его на внешнем носителе. Для этого накопитель должен поддерживать скорость записи не менее 220 МБ в секунду.

Какие iPhone, iPad и Mac поддерживают воспроизведение и редактирование ProRes?

Редактирование видео в формате «ProRes» возможно на устройствах iPhone, iPad и Mac. Вот список моделей, которые поддерживают воспроизведение и редактирование видео в этом формате:

Любой компьютер Mac под управлением Mac OS X 10.6 и более новых версий ПО

12,9 дюймовый iPad Pro (3-го поколения) и новее

11-дюймовый iPad Pro (1-го поколения) и новее

iPad Air 5 и новее

iPad mini 6 и новее

iPhone 13 и новее

Для редактирования видео в «ProRes» вы можете использовать встроенные приложения «Фото» и iMovie, а также профессиональные инструменты, такие как Final Cut Pro для Mac и iPad. Эти приложения позволяют работать с высоким качеством изображения и выполнять сложные задачи, такие как цветокоррекция и наложение эффектов.

Заключение

Формат ProRes на iPhone открывает перед пользователями широкие возможности для создания профессионального видеоконтента. Благодаря высокой четкости изображения и минимальной компрессии, этот формат идеально подходит для тех, кто занимается видеомонтажом и другими видами постобработки. Тем не менее использование ProRes связано с рядом ограничений, таких как большой объем файлов и требования к хранилищу. Поэтому перед началом съемки важно оценить, нужен ли вам этот формат для конкретной задачи.

Теперь, имея представление о всех преимуществах и особенностях ProRes на iPhone, вы сможете принять осознанное решение о том, когда и как его использовать, чтобы получить максимальное качество видео.

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