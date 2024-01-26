Камера в iPhone давно уже позволяет делать отличные снимки как в автоматическом, так и в ручном режиме. Последний подойдет для энтузиастов, которые хотят максимально контролировать процесс съемки. С помощью настроек можно задать нужные для камеры параметры. Вот только после выхода из приложения все эти настройки оказываются сброшенными до значений по умолчанию. В этой статье мы расскажем о том, как научить камеру iPhone или iPad запоминать последний набор пользовательских параметров и возвращаться к нему при следующем запуске приложения.

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Нетрудно заметить, что стандартное приложение «Камера» на iPhone по умолчанию всегда использует заводской режим для «Фото». Например, если вы будете записывать видео, сразу же после выхода из программы камера снова стартует с режима «Фото» вместо того, чтобы сохранить последний используемый режим «Видео».

Аналогично и фотографирование с использованием одного из встроенных фильтров может оказаться затруднительным, ведь после выхода из «Камеры» значение фильтра будет установлено в положение «Нет».

И такое поведение приложения может вызывать раздражение у фотографов, которые привыкли к определенному режиму съемки. К счастью, ничто не мешает настроить ваш iPhone на сохранение последних настроек съемки. И они не будут больше сбрасываться каждый раз при выходе из приложения «Камера».

Как сохранить настройки камеры в Айфоне?

1. Откройте приложение «Настройки» на iPhone.

2. Прокрутите список вниз, найдите и зайдите в раздел «Камера».

3. Выберите там пункт «Сохранение настроек».

4. В этом разделе вы можете активировать переключатели для всех тех настроек, которые вы хотите сохранять при выходе, а не возвращаться к параметрам по умолчанию каждый раз при новом запуске «Камеры».

И здесь доступны следующие варианты. А что именно они делают, вы можете прочитать в описании функции в приложении «Настройки».

« Режим камеры » (сохранение последнего использованного режима: Фото, Видео, Панорама и т.д.)

» (сохранение последнего использованного режима: Фото, Видео, Панорама и т.д.) « Творчество » (сохраняются настройки фильтра, параметра освещенности или глубины резкости).

» (сохраняются настройки фильтра, параметра освещенности или глубины резкости). « Управление глубиной » (сохраняются установленные настройки глубины резкости)

» (сохраняются установленные настройки глубины резкости) « Автомакро » (сохранение настройки Автомакро вместо автоматического переключения на сверхширокоугольную камеру для макросъемки).

» (сохранение настройки Автомакро вместо автоматического переключения на сверхширокоугольную камеру для макросъемки). « Корректировка экспозиции » (сохранение настроек экспозиции).

» (сохранение настроек экспозиции). « Ночной режим » (сохранение настроек ночного режима, а не их сброс до «Авто»).

» (сохранение настроек ночного режима, а не их сброс до «Авто»). « Масштаб портрета » (сохранение масштаба режима «Портрет», а не сброс до объектива по умолчанию).

» (сохранение масштаба режима «Портрет», а не сброс до объектива по умолчанию). « Режим “Экшн” » (сохранение настроек этого режима, вместо их отключения при выходе).

» (сохранение настроек этого режима, вместо их отключения при выходе). « Управление ProRAW и разрешением » (сохранение настроек режима Apple ProRAW, вместо их отключения при выходе).

» (сохранение настроек режима Apple ProRAW, вместо их отключения при выходе). « Apple ProRes » (сохранение настроек режима Apple ProRes, вместо их отключения при выходе).

» (сохранение настроек режима Apple ProRes, вместо их отключения при выходе). « Live Photo » (сохранение настроек режима Live Photo).

» (сохранение настроек режима Live Photo). «Пространственное видео».

Вышеуказанные параметры доступны на iPhone 15 Pro Max. Если у вас более старая модель iPhone, то список настроек будет короче, без некоторых опций. Например, на iPhone 11 точно не будет переключателя Apple Pro Res. А на iPad Pro 6-го поколения будет вообще три варианта: «Режим камеры», «Управление глубиной» и «Live Photo».

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