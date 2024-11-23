iPhone 17 и «iPhone 17 Air» не получат 5-кратный оптический зум

По сообщению корейского издания The Elec, камеры базовых смартфонов Apple 2025 года — iPhone 17 и «iPhone 17 Air» не получат объектив с 5-кратным оптическим увеличением.

На данный момент четырехлинзовой камерой «складной конструкции», обеспечивающей 5-кратное оптическое увеличение, оснащены только 3 смартфона — iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Другие более ранние флагманы, такие как iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max могут похвастаться лишь 3-кратным оптическим зумом, а базовые iPhone 16 и iPhone 16 Plus и вовсе получили 2-кратный оптический зум.

В заметке говорится, что четырехлинзовая камера, обеспечивающая 5-кратное увеличение, останется эксклюзивной функцией для Pro-версий в линейке iPhone 2025 года — то есть iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Это не удивительно, ведь с учетом имеющихся слухов о том, что iPhone 17 Air (или Slim) будет очень тонким, разместить в нем камеру «складной» четырехлинзовой конструкции будет проблематично.

Слухи о дизайне iPhone 17 Air на данный момент противоречивы. Однако большинство источников сходятся во мнении, что смартфон получит всего одну 48-мегапиксельную заднюю камеру. Также аналитики предполагают, что это устройство будет самым тонким смартфоном Apple, получит чип A19, вырез Dynamic Island и дисплей размером около 6,6 дюйма, что больше 6,3-дюймового iPhone 16 Pro, но меньше 6,9-дюймового iPhone 16 Pro Max.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Автор более 5000 статей и инструкций. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос