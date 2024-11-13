Как определить, вы пользуетесь быстрой зарядкой для iPhone или медленной?

В iOS 18 имеется небольшая скрытая функция, показывающая, какое устройство для подзарядки iPhone вы используете — быстрое или медленное. В случае, если вы подзаряжаете смартфон не оптимальной скорости, приложение «Настройки» уведомит вас об этом.

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Как узнать, что я использую медленную зарядку на iPhone?

Если на iPhone с установленной iOS 18 система определит, что устройство заряжается при помощи «медленного» зарядного устройства, по пути «Настройки» → «Аккумулятор» вы получите уведомление «Станция медленной зарядки» или «Медленное зарядное устройство». Кроме того, на графике использования аккумулятора в 24-часовом или в 10-дневном режиме будут отображены временные периоды, когда была использована такая зарядка.

Подобное сообщение не подразумевает, что с вашим смартфоном или зарядным устройством имеются проблемы. Просто iOS таким образом сообщает, что iPhone может подзаряжаться с большей скоростью, если вы используете более мощную проводную или беспроводную зарядку.

Какая зарядка для iPhone считается «медленной»?

проводная зарядка с адаптером питания мощностью 7,5 Вт и ниже.

беспроводное зарядное устройство Qi мощностью менее 10 Вт.

Также стоит учесть, что если вы используете адаптер питания с несколькими портами и все они заняты, то максимальная мощность порта может быть снижена по сравнению с тем, что было бы при подключении только одного iPhone.

Причины, замедляющие зарядку на iPhone?

Основной причиной, по которой скорость зарядки iPhone может быть медленной, является использование адаптера малой мощности из комплекта старого iPhone, а также поддельных беспроводных устройств. Так, например, очень часто производители недорогих беспроводных зарядных устройств вводят в заблуждение и указывают в описании поддержку технологии MagSafe, мощность которой составляет до 25 Вт. Однако по факту, вместо MagSafe такие зарядные обеспечивают лишь 7,5 ваттную мощность зарядки по технологии Qi.

Кроме того, если в процессе беспроводной зарядки к iPhone подключены какие-либо аксессуары, например наушники, мощность зарядки автоматически снижается до 7,5 Вт в соответствии со стандартами безопасности. Также стоит учитывать, что использование «тяжелых» игр и приложений с интенсивной графикой или просмотр потокового видео наряду с высоким уровнем яркости экрана во время зарядки iPhone также может снизить скорость зарядки, поскольку iPhone управляет мощностью и температурой. Наконец, стоит учитывать температуру окружающей среды и воздействие прямых солнечных лучей. Нагрев iPhone может привести к временной приостановке зарядки до тех пор, пока температура не снизится до нормального уровня.

Более подробно о факторах, замедляющих зарядку iPhone мы рассказали в отдельном материале.

Что нужно, для быстрой зарядки iPhone?

Если грубо, то для быстрой проводной зарядки смартфона Apple начиная с iPhone 8 необходимо использовать адаптер питания мощностью от 20 Вт. С свою очередь для беспроводной зарядки, используйте зарядные устройства, работающие по технологии MagSafe или Qi2.

Более подробно эта тема раскрывается в наших отдельных материалах:

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Автор более 5000 статей и инструкций. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос