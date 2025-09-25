Обзор наушников с экраном UGREEN EchoBuds Magic

25 сентября 2025 |

Сегодня я расскажу вам об одном из самых необычных гаджетов, что попадались мне за последнее время — UGREEN EchoBuds Magic Hybrid Active Noise-Cancelling Earbuds. Эти TWS-наушники не просто «играют музыку», как сотни других. Они несут целый мини-гаджет в себе: с экраном, с функцией съемки, с полноценным управлением прямо с кейса. И, разумеется, со звуком, который приятно удивляет.

Обзор наушников с экраном UGREEN EchoBuds Magic

UGREEN — китайский бренд, известный надежными аксессуарами. Но в последние годы они все активнее осваивают сегмент умной электроники. UGREEN EchoBuds Magic Hybrid Active Noise-Cancelling Earbuds — это, пожалуй, одна из самых амбициозных попыток компании выйти за рамки привычного и предложить что-то действительно уникальное. Сенсорный экран на кейсе? Поддержка LDAC и Bluetooth 5.4? Пространственный звук? Удаленная съемка фото? Все это звучит как набор фишек из будущего. Но работает ли это в реальности? Я проверил это лично.

Упаковка и комплектация

Обзор наушников с экраном UGREEN EchoBuds Magic - упаковка

Уже с коробки чувствуется, что перед нами не просто бюджетник. Плотный серый картон, качественная полиграфия, на передней части — изображение кейса с экраном. Внутри — все, что нужно:

  • Наушники;
  • Зарядный кейс с экраном;
  • Кабель USB-C;
  • 3 пары амбушюр (S/M/L);
  • Инструкция с QR-кодом для загрузки приложения UGREEN Home App.

Обзор наушников с экраном UGREEN EchoBuds Magic - комплектация

Комплектация стандартная, но приятно, что кабель не самый короткий, а амбушюры — средней жесткости, хорошо держатся и не слетают.

 

Дизайн и внешний вид

Наушники выполнены из глянцевого белого пластика в классическом стиле «фасолин» с ножкой. Внешне напоминают AirPods Pro, но с более лаконичным дизайном. В ухе сидят отлично — легкие, всего по 4,5 грамма, и не давят даже после пары часов прослушивания.

Сенсорная зона находится на верхней части ножки, рядом с индикатором. Сенсор работает адекватно — без фантомных срабатываний и без задержек. Из минусов — нет влагозащиты и датчика приближения. Для кого-то это важно, для меня — не критично.

Но вот что действительно выделяет UGREEN EchoBuds Magic — это сенсорный кейс с цветным LCD-экраном. И это не просто игрушка.

Обзор наушников с экраном UGREEN EchoBuds Magic - дизайн

 

Экран живой, с приятной яркостью (3 уровня), отзывчивый и понятный. Поддерживает русский язык! Весит кейс около 56-ти грамм, но в карман джинсов помещается без проблем. Подключается он отдельно по Bluetooth — то есть у вас будет два подключения: сами наушники и кейс. Это сначала удивляет, но потом начинаешь привыкать и даже ценить.

 

Что можно делать с помощью экрана зарядного кейса?

Обзор наушников с экраном UGREEN EchoBuds Magic - возможности зарядного кейса

  • Управлять музыкой (пауза, трек, громкость);
  • Переключать режимы шумоподавления;
  • Настраивать эквалайзер (8 пресетов);
  • Включать игровой режим с минимальной задержкой;

Обзор наушников с экраном UGREEN EchoBuds Magic - минимальная задержка в играх

  • Смотреть заряд наушников и кейса;
  • Сменить обои (в том числе анимированные);
  • Делать фото с телефона нажатием на экран (использование наушников в качестве пульта дистанционного управления для камеры смартфона);

Обзор наушников с экраном UGREEN EchoBuds Magic в качестве пульта дистанционного управления

  • Листать страницы (например, подойдет для показа презентаций);

Обзор наушников с экраном UGREEN EchoBuds Magic - листание страниц

  • Найти потерянный наушник.

Экран работает как мини-компьютер. Это не просто фишка, а реально удобный центр управления.

 

Технические характеристики и возможности

  • Модель: UGREEN EchoBuds Magic (WS211)
  • Версия Bluetooth: 5.4
  • Поддержка кодеков: SBC, AAC, LDAC
  • Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц — 40 кГц
  • Дальность связи: до 10-ти метров
  • Аккумулятор (наушник): 35 мАч
  • Аккумулятор (кейс): 400 мАч
  • Время работы: до 6-ти часов (без ANC), до 30-ти часов с кейсом
  • Зарядка: USB-C, 1,5 ч для наушников и 2 ч для кейса
  • Особенности: ANC, ENC, экран, эквалайзер, пространственное аудио, низкая задержка

 

Звучание

Обзор наушников с экраном UGREEN EchoBuds Magic - пространственное аудио

Теперь — о главном. Как звучат эти малыши? Я честно не ожидал такого уровня качества за такую цену (около 3 500 рублей). Выводы по звучанию получились такие:

  • Басы — плотные, глубокие, но не гудят;
  • Середина — четкая, хорошо читается вокал;
  • Верхи — чистые, без сибилянтов, не утомляют.

Поддержка LDAC — это прямо вишенка на торте. Наушники раскрываются в Hi-Res звуке, особенно на треках с большим динамическим диапазоном. Отдельно скажу про эквалайзер — он по-настоящему работает. Не просто «галочка», а реально меняет звук.

Пример из жизни: я слушал альбом Arctic Monkeys в режиме «Rock» и получил гораздо более насыщенное звучание гитар. Потом включил «Bass Boost» и переслушал трек The Weeknd — и он заиграл новыми красками.

 

Шумоподавление и работа гарнитуры

Тут стоит быть честным. ANC работает, но на уровне «бюджетников». Отсекает гул вентиляции, слабые уличные шумы. В метро или самолете — не спасает. Это не Sony и не Bose, но UGREEN EchoBuds Magic Hybrid Active Noise-Cancelling Earbuds и стоят в 5 раз дешевле.

Режим прозрачности — просто слегка усиливает внешние звуки. Эффекта «открытого уха», как в AirPods Pro, нет. Но за эти деньги — это уже хорошо.

А вот качество микрофонов — выше ожиданий. Благодаря 4-ем микрофонам с ENC и защите от ветра, голос звучит четко и разборчиво. Мои собеседники не замечали, что я говорю через гарнитуру.

Обзор наушников с экраном UGREEN EchoBuds Magic - ветрозащита

 

Работа от батареи

Обзор наушников с экраном UGREEN EchoBuds Magic - аккумулятор и зарядка

Наушники дают до 6-ти часов без ANC и около 4-ех часов с шумоподавлением. Вместе с кейсом — до 30-ти часов. Это отличный результат, особенно учитывая экран. Сам кейс держит примерно 5 часов активного использования дисплея. Заряжается все быстро — кейс за 2 часа, наушники за 1.5.

 

Приложение

Обзор наушников с экраном UGREEN EchoBuds Magic - приложение UGREEN

UGREEN Home App — штука в данном случае очень нужная, но требует немного танцев с бубном. На Android его нужно скачивать отдельно с сайта. iOS-версия доступна в App Store.

Интерфейс сначала на китайском, но можно переключить на английский. Через приложение можно:

  • Настроить эквалайзер;
  • Управлять функциями кейса;
  • Обновлять прошивку;
  • Смотреть заряд;
  • Менять язык интерфейса;
  • Выбирать обои.

Функциональность почти такая же, как с экрана кейса. Но для тех, кто любит все делать с телефона — удобно.

Обзор наушников с экраном UGREEN EchoBuds Magic - смена фоновых изображений

 

Выводы

Обзор наушников с экраном UGREEN EchoBuds Magic - упаковка

UGREEN EchoBuds Magic Hybrid Active Noise-Cancelling Earbuds — это не просто наушники, а мини-гаджет с кучей фишек и реально классным звуком.

 

Что мне понравилось

  • Уникальный кейс с сенсорным экраном;
  • Поддержка LDAC и Bluetooth 5.4;
  • Отличное качество звука;
  • Удобное управление и экран;
  • Неплохая автономность;
  • Стильный и удобный дизайн;
  • Возможность управления фото и презентациями.

 

Что можно улучшить

  • ANC не спасает от громкого шума;
  • Нет влагозащиты;
  • Приложение требует довольно неинтуитивной ручной установки и перевода.

Мой вердикт такой. За 3 500 рублей вы получаете не просто TWS-наушники, а умный гаджет, который может быть и гарнитурой, и плеером, и даже пультом для съемки. Это не копия AirPods, а самобытное и интересное устройство, которое вызывает искренний интерес. Отличный выбор для тех, кто хочет максимум фишек за минимум бюджета. И при этом не хочет получить бюджетный «пластмассовый звук».

