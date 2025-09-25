Сегодня я расскажу вам об одном из самых необычных гаджетов, что попадались мне за последнее время — UGREEN EchoBuds Magic Hybrid Active Noise-Cancelling Earbuds. Эти TWS-наушники не просто «играют музыку», как сотни других. Они несут целый мини-гаджет в себе: с экраном, с функцией съемки, с полноценным управлением прямо с кейса. И, разумеется, со звуком, который приятно удивляет.
UGREEN — китайский бренд, известный надежными аксессуарами. Но в последние годы они все активнее осваивают сегмент умной электроники. UGREEN EchoBuds Magic Hybrid Active Noise-Cancelling Earbuds — это, пожалуй, одна из самых амбициозных попыток компании выйти за рамки привычного и предложить что-то действительно уникальное. Сенсорный экран на кейсе? Поддержка LDAC и Bluetooth 5.4? Пространственный звук? Удаленная съемка фото? Все это звучит как набор фишек из будущего. Но работает ли это в реальности? Я проверил это лично.
Упаковка и комплектация
Уже с коробки чувствуется, что перед нами не просто бюджетник. Плотный серый картон, качественная полиграфия, на передней части — изображение кейса с экраном. Внутри — все, что нужно:
- Наушники;
- Зарядный кейс с экраном;
- Кабель USB-C;
- 3 пары амбушюр (S/M/L);
- Инструкция с QR-кодом для загрузки приложения UGREEN Home App.
Комплектация стандартная, но приятно, что кабель не самый короткий, а амбушюры — средней жесткости, хорошо держатся и не слетают.
Дизайн и внешний вид
Наушники выполнены из глянцевого белого пластика в классическом стиле «фасолин» с ножкой. Внешне напоминают AirPods Pro, но с более лаконичным дизайном. В ухе сидят отлично — легкие, всего по 4,5 грамма, и не давят даже после пары часов прослушивания.
Сенсорная зона находится на верхней части ножки, рядом с индикатором. Сенсор работает адекватно — без фантомных срабатываний и без задержек. Из минусов — нет влагозащиты и датчика приближения. Для кого-то это важно, для меня — не критично.
Но вот что действительно выделяет UGREEN EchoBuds Magic — это сенсорный кейс с цветным LCD-экраном. И это не просто игрушка.
Экран живой, с приятной яркостью (3 уровня), отзывчивый и понятный. Поддерживает русский язык! Весит кейс около 56-ти грамм, но в карман джинсов помещается без проблем. Подключается он отдельно по Bluetooth — то есть у вас будет два подключения: сами наушники и кейс. Это сначала удивляет, но потом начинаешь привыкать и даже ценить.
Что можно делать с помощью экрана зарядного кейса?
- Управлять музыкой (пауза, трек, громкость);
- Переключать режимы шумоподавления;
- Настраивать эквалайзер (8 пресетов);
- Включать игровой режим с минимальной задержкой;
- Смотреть заряд наушников и кейса;
- Сменить обои (в том числе анимированные);
- Делать фото с телефона нажатием на экран (использование наушников в качестве пульта дистанционного управления для камеры смартфона);
- Листать страницы (например, подойдет для показа презентаций);
- Найти потерянный наушник.
Экран работает как мини-компьютер. Это не просто фишка, а реально удобный центр управления.
Технические характеристики и возможности
- Модель: UGREEN EchoBuds Magic (WS211)
- Версия Bluetooth: 5.4
- Поддержка кодеков: SBC, AAC, LDAC
- Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц — 40 кГц
- Дальность связи: до 10-ти метров
- Аккумулятор (наушник): 35 мАч
- Аккумулятор (кейс): 400 мАч
- Время работы: до 6-ти часов (без ANC), до 30-ти часов с кейсом
- Зарядка: USB-C, 1,5 ч для наушников и 2 ч для кейса
- Особенности: ANC, ENC, экран, эквалайзер, пространственное аудио, низкая задержка
Звучание
Теперь — о главном. Как звучат эти малыши? Я честно не ожидал такого уровня качества за такую цену (около 3 500 рублей). Выводы по звучанию получились такие:
- Басы — плотные, глубокие, но не гудят;
- Середина — четкая, хорошо читается вокал;
- Верхи — чистые, без сибилянтов, не утомляют.
Поддержка LDAC — это прямо вишенка на торте. Наушники раскрываются в Hi-Res звуке, особенно на треках с большим динамическим диапазоном. Отдельно скажу про эквалайзер — он по-настоящему работает. Не просто «галочка», а реально меняет звук.
Пример из жизни: я слушал альбом Arctic Monkeys в режиме «Rock» и получил гораздо более насыщенное звучание гитар. Потом включил «Bass Boost» и переслушал трек The Weeknd — и он заиграл новыми красками.
Шумоподавление и работа гарнитуры
Тут стоит быть честным. ANC работает, но на уровне «бюджетников». Отсекает гул вентиляции, слабые уличные шумы. В метро или самолете — не спасает. Это не Sony и не Bose, но UGREEN EchoBuds Magic Hybrid Active Noise-Cancelling Earbuds и стоят в 5 раз дешевле.
Режим прозрачности — просто слегка усиливает внешние звуки. Эффекта «открытого уха», как в AirPods Pro, нет. Но за эти деньги — это уже хорошо.
А вот качество микрофонов — выше ожиданий. Благодаря 4-ем микрофонам с ENC и защите от ветра, голос звучит четко и разборчиво. Мои собеседники не замечали, что я говорю через гарнитуру.
Работа от батареи
Наушники дают до 6-ти часов без ANC и около 4-ех часов с шумоподавлением. Вместе с кейсом — до 30-ти часов. Это отличный результат, особенно учитывая экран. Сам кейс держит примерно 5 часов активного использования дисплея. Заряжается все быстро — кейс за 2 часа, наушники за 1.5.
Приложение
UGREEN Home App — штука в данном случае очень нужная, но требует немного танцев с бубном. На Android его нужно скачивать отдельно с сайта. iOS-версия доступна в App Store.
Интерфейс сначала на китайском, но можно переключить на английский. Через приложение можно:
- Настроить эквалайзер;
- Управлять функциями кейса;
- Обновлять прошивку;
- Смотреть заряд;
- Менять язык интерфейса;
- Выбирать обои.
Функциональность почти такая же, как с экрана кейса. Но для тех, кто любит все делать с телефона — удобно.
Выводы
UGREEN EchoBuds Magic Hybrid Active Noise-Cancelling Earbuds — это не просто наушники, а мини-гаджет с кучей фишек и реально классным звуком.
Что мне понравилось
- Уникальный кейс с сенсорным экраном;
- Поддержка LDAC и Bluetooth 5.4;
- Отличное качество звука;
- Удобное управление и экран;
- Неплохая автономность;
- Стильный и удобный дизайн;
- Возможность управления фото и презентациями.
Что можно улучшить
- ANC не спасает от громкого шума;
- Нет влагозащиты;
- Приложение требует довольно неинтуитивной ручной установки и перевода.
Мой вердикт такой. За 3 500 рублей вы получаете не просто TWS-наушники, а умный гаджет, который может быть и гарнитурой, и плеером, и даже пультом для съемки. Это не копия AirPods, а самобытное и интересное устройство, которое вызывает искренний интерес. Отличный выбор для тех, кто хочет максимум фишек за минимум бюджета. И при этом не хочет получить бюджетный «пластмассовый звук».
