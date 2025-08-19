С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу поправки к закону «О защите прав потребителей», которые могут радикально изменить рынок смартфонов.

Почему iPhone может быть запрещен в России?

Новые правила требуют, чтобы все продаваемые устройства поддерживали предустановку и работу российского магазина приложений RuStore. Это требование касается всех брендов, включая Apple, чьи iPhone традиционно не позволяют установку сторонних магазинов без ограничений. Хотя официального запрета на продажу iPhone нет, несоответствие новым требованиям может сделать их «дефектными» товарами, что фактически запретит их реализацию в рознице.

История вопроса

Проблема предустановки российского ПО на гаджеты обсуждалась и раньше. В конце 2022 года власти уже предлагали обязать все устройства иметь RuStore. За отсутствие магазина обещали штрафовать продавцов — до 200 тыс. руб. для должностных лиц и до 1 млн руб. для юрлиц. Но закон оказался непрактичным:

, так как смартфоны поступают из разных стран и Apple не имеет к ним отношения. штрафы для продавцов выглядели абсурдно, так как они не влияют на программное обеспечение производителей.

Как отмечает эксперт Эльдар Муртазин, это привело к «кафкианскому абсурду»: iPhone должны были исчезнуть с полок. Но Роспотребнадзор быстро «погасил пожар», заявив, что закон не касается Apple. В итоге в 2023 году штрафы не применялись, а предустановка RuStore не состоялась — ни один производитель не включил его в список системных приложений.

Похожие инициативы обсуждались и позже. В 2024 году предлагали запретить продажу гаджетов без доступа к RuStore. Но законопроект трансформировался в текущую версию.

Новый закон 2025 года

Поправки, предложенные депутатами в июне 2025 года, были приняты Госдумой 24 июня, одобрены Советом Федерации 2 июля и подписаны президентом Владимиром Путиным 7 июля. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Основные требования:

Производители не могут технически ограничивать установку RuStore или других приложений.

RuStore должен поддерживать платежи, обновления и полноценную работу.

Депутат Антон Горелкин объяснил, что цель закона — обеспечить честную конкуренцию и защитить российский рынок от крупных IT-компаний. Закон распространяется на все «технически сложные товары», включая iPhone и iPad.

Разрешит ли Apple установку RuStore для iOS?

На данный момент приложение RuStore отсутствует в официальном магазине Apple — App Store. Ранее iOS не позволяла устанавливать сторонние магазины приложений без джейлбрейка, но в апреле 2024 года компания разрешила альтернативный магазин AltStore PAL в странах Евросоюза. Российские власти требуют, чтобы аналогичное решение могло быть принято и для RuStore.

Однако реализация этой инициативы может столкнуться с трудностями. Напомню, что с 2022 года Apple официально не работает в России, а ее устройства поставляются в страну через параллельный импорт. Это создает дополнительные юридические и технические сложности для интеграции RuStore в экосистему iOS.

Возможные последствия

Согласно закону, если iPhone не будут соответствовать новым требованиям, их продажа будет запрещена.

Для розницы это будет ударом: штрафы лягут на продавцов, хотя они не контролируют программное обеспечение. Потребители рискуют остаться без выбора — доля iPhone на российском рынке составляет около 15–20%. Производители, такие как Samsung или Huawei, работающие в России, адаптируются легче, но для брендов, которые ушли (Apple, Google), это станет барьером.

Экономически закон стимулирует развитие локального софта, но вызывает критику за поддержку «серого» импорта. Если Apple не подчинится, это может привести к росту черного рынка или переходу пользователей на Android.

Заключение

Новый закон — попытка сделать цифровое пространство более независимым. Но его реализация вызывает вопросы. Как и в 2022 году, многое будет зависеть от действий Роспотребнадзора. Пока iPhone официально не запрещены, но с 1 сентября 2025 года их продажа без предустановки RuStore станет рискованной. Потребителям стоит следить за новостями: возможно, как и раньше, «запрет» окажется формальностью.

